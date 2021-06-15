敦煌古代端午习俗雅趣十足：操舟弄潮最热闹 互赠团扇最文艺

来源：中国新闻网

6月14日，农历五月初五端午节。操舟弄潮最热闹、粽糕入口最香甜、互赠团扇最文艺、饮酒闻香最安逸、登高滑沙最痛快、佩戴彩绳最平安……敦煌研究院当日梳理发布了“丝路重镇”敦煌古代丰富多彩、雅趣十足的端午习俗。

端午节，也叫重午节、端阳节、天中节、浴兰令节，是古老的传统节日，始于中国春秋战国时期，至今已有两千多年历史。据敦煌研究院介绍，古时端午，孩子们戴五彩绳吃粽糕，大人们喝雄黄酒插艾草，热爱户外的或水上弄舟、或登高滑沙，喜欢文墨的则饮茶制扇、思忖扇面儿上描一番怎样的景色……节目良多，各得其乐。

在敦煌壁画中，保存了大量的古代舟船图像。从公元六世纪至十三世纪，时间跨度近七百年，船的款式由简入繁，多达十余种。单是这些水上操舟画面，就可以串起一部丰富有趣的舟船史。

“一块粽糕香糯，共叙端午良辰。”古人也不例外，敦煌文献开卷可见香甜弹牙的粽子。由于敦煌不产菰叶，亦不产可以包粽的竹叶。每年端午便把糯米先煮成熟饭，然后放在一个浅容器内摊平，还可撒些红枣之类的配料，上面加以重压，使其黏结成型，当地又称粽糕。

“一把小扇在手，笑对仲夏酷暑。”在被风扇、空调霸占后的夏天，团扇也好、纸扇也罢，仿佛都成了古物。赐扇相贺，是古代敦煌端午的重要官方仪礼。每到端午节前，衙府作坊忙于制扇，多是绘有图画的木柄纸扇。端午一早赠予僚属，以示慰问，弘扬仁风。

“屋内有酒味，门户有艾香。”古人认为雄黄能杀百毒、辟百邪，佩带则鬼神不近，入山林而虎狼伏，涉川水毒物不伤。雄黄酒因此成为辟除疾疠的“端午定制”，并将雄黄酒涂在小孩额头、耳根用以辟毒。

“一根五彩绳，百病随雨走。”端午节的前一晚，大人会在孩子熟睡时，将五彩绳系在小孩的手腕和脚腕上。戴好之后不能随意乱摘乱丢，要等到端午后的第一场大雨，摘下来扔进河里随雨水冲走才行。