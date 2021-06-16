中国版迪士尼梦碎 淘米能否借《摩尔庄园》翻身？

来源：证券日报

作者：许洁

5年前从美股遗憾退市的上海淘米网络科技有限公司（以下简称“淘米”），最近凭借旧IP《摩尔庄园》表现出了“翻红”迹象。据了解，由淘米研发、雷霆发行的《摩尔庄园》手游6月1日上线以来已连续14日占据iOS免费榜和游戏榜第一，力压《王者荣耀》。七麦数据预估，截至6月14日，仅iOS用户已为《摩尔庄园》贡献超2000万美元的流水。

再次爆火的《摩尔庄园》，能否成为淘米二次走向资本市场的“利器”？

淘米10年前在美上市

10年前的淘米，还是中国儿童游戏市场的佼佼者。

天眼查App显示，淘米2007年10月份成立，注册资本1000万元，由汪海兵、王滨、曾李青等共同持股，其中董事长曾李青持股30%为大股东和法定代表人，汪海兵持股23.75%并任职董事。

据了解，汪海兵曾在腾讯内部负责QQ宠物业务，离职创业时曾希望能为孩子提供更多适合他们的互联网产品。为此，2008年9月份淘米正式推出专门针对儿童的网上虚拟乐园《摩尔庄园》。

《摩尔庄园》一经推出便迅速成为当时最火的儿童页游，注册玩家一度达到6000万以上，甚至迅速推动淘米登陆美股。2011年，淘米在美国成功上市，市值达到3亿美元。当年的艾瑞报告指出，在最受中国儿童欢迎的虚拟世界当中，淘米开发的《摩尔庄园》和《赛尔号》分别排名第一位和第二位。

在公司营收方面，《摩尔庄园》提供了不小的帮助。招股书介绍，2008年公司净营收为10万美元，但在推出《摩尔庄园》一年后，2009年营收增加至710万美元，2010年达到3600万美元。

手握中国最受儿童欢迎的游戏IP，彼时的汪海兵透露了自己更大的目标——打造中国的迪士尼。淘米招股书显示，淘米要利用公司在儿童在线娱乐社区的主导地位，成为中国多个媒体平台的第一大儿童娱乐与媒体品牌。

据了解，淘米围绕《摩尔庄园》展开了一系列的IP合作和探索。除了出版儿童图书，还制作和投资了《摩尔庄园》动画，将业务拓展至电视电影领域。并授予蒙牛特许经营权销售相关儿童饮品，甚至还要打造实体摩尔庄园。天眼查App显示，淘米对外投资了多家公司，包括上海淘米动画有限公司、上海淘米置业有限公司等。

中国版迪士尼梦碎

然而，这些宏伟的目标以2016年淘米私有化退市黯然收场。

自淘米上市后，数据显示，公司每年的营收中线下收益比重从未超过20%。与此同时，公司核心业务——游戏，在上市后的业绩逐年下滑，公司引以为傲的游戏《摩尔庄园》甚至在公司上市后团队也被解散。

记者发现，2015年一位名为“Adulph09”的用户上传了摩尔设计师发布的帖子，其中透露了2012年底淘米高层变动，新设计总监砍掉了《摩尔庄园》内多个经典板块，导致玩家流失严重；2013年春天，公司大批调动摩尔项目组的策划、程序员，出现项目交接断层问题；2014年《摩尔庄园》项目交给雷伊工作室，并于同年11月份解散摩尔项目组。

公开资料介绍，淘米解散摩尔项目组后，2015年《摩尔庄园》因游戏bug处理问题，拒绝为4399游戏网渠道的用户提供游戏数据恢复，相当于放弃这批用户。同年淘米宣布4399的摩尔庄园停服。“Adulph09”表示，他打电话询问，客服告知游戏换了制作团队，具体更新时间要看游戏客流量和在线人数。

实际上，淘米在更早之前就不再满足于儿童市场。据了解，2013年淘米曾推出《创想军团》等面向青少年用户群的游戏。但该领域盘踞着盛大、网易及腾讯等巨头游戏公司，离开儿童游戏市场的淘米在竞争中没能冲出重围。

汪海兵曾承认淘米在线上、线下进行多元化时失去了“相对明确的焦点”。2015年12月份，淘米宣布已和OrientTMParentLimited及其全资子公司OrientTMMergerLimited签订最终的私有化合并协议。根据合并协议，合并母公司按照每普通股0.1884美元的现金对价收购淘米公司，整个交易的估值约为1.34亿美元，2016年6月份，淘米停止ADS股份的交易。距离2011年上市时3亿美元的市值，缩水了近三分之二。

淘米能否“回春”？

曾经因《摩尔庄园》停服而“意难平”的儿童玩家，从未想过多年以后，《摩尔庄园》能重整旗鼓，甚至力压《王者荣耀》再次成为爆款。

“知道游戏开服后，我就马上下载了。游戏发生了很多新变化，但还是童年熟悉的味道。”一位90后《摩尔庄园》老玩家向《证券日报》记者表示。

据雷霆游戏公布的数据，开服八小时内，游戏新增用户突破了600万，畅销榜成绩也一度冲进了TOP5，TapTap下载量突破100万。此外，《摩尔庄园》微博游戏超话阅读量截至6月15日突破10亿，活跃度位居微博游戏榜第一。

消失过一次的《摩尔庄园》为什么还能火？艾媒CEO兼首席分析师张毅向《证券日报》记者介绍，从《摩尔庄园》喊出“IP回归快乐养老”这个口号就能发现，用户定位已经区别于十年前的儿童受众。游戏现在主要用户在20岁、30岁，不少人十年前甚至是这个游戏的老玩家，对这批人来说吸引他们的是情怀。而从消费上来看，用户定位的转变，改变了过去公司获得的ARPU相对较低的尴尬局面，成年用户的消费能力是非常强的。

北京福至久久软件科技CEO孙晖也持相同观点，他向《证券日报》记者表示，儿童网络游戏目前在社会上的争议很大，之前的经验肯定会让公司避开这个领域。

张毅认为，本次IP的强势回归，意图非常明显，就是淘米在设法重新回归资本市场，“私有化动用了大量的资金，这笔钱显然不会在利润里赚回来。对于资本退出最好的方式一定是IPO，从现在淘米高举高打的动作能看出，其目的就是回归资本市场”。