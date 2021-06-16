不能让畸形的饭圈文化争夺青少年

来源：澎湃新闻

澎湃社论

互撕谩骂、拉踩引战、挑动对立、侮辱诽谤、造谣攻击、恶意营销……近年来，饭圈乱象不胜枚举。对此，中央网信办决定即日起，在全中国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面清理各类有害信息。

种种迹象、一个又一个极端案例已经表明，饭圈乱象已经溢出娱乐圈，它早已不再是偶像和粉丝之间的单向度问题，不再仅仅是个娱乐话题。它对网络生态的破坏、对传播秩序的扰乱、对青少年的误导和毒害，都已经到了不得不重视的地步。饭圈问题的社会性，注定了对它的整治必须全面、彻底、果决。

这并非危言耸听。前不久发生的粉丝倒奶事件，以及粉丝在飞机滑行阶段不听机组劝阻，前往头等舱追星等骇人听闻的行为，已经滑向了违法违规的边缘。就在几天前，民航局刚通报，今年以来，仅首都机场公安局就办理了涉粉丝违法违规追星案件17起，共刑事拘留2人次，行政拘留10人次。

俗话说，打蛇打七寸。饭圈里的一些乱象，很多看似粉丝的个人行为，但是却与粉丝经济相关的各个市场主体不无关系。有些极端事件背后，甚至还有故意策划炒作的影子。这种借明星影响力“指挥”粉丝谋求不当之利的行为，十分恶劣。也正因此，这次专项行动强调平台、社区、经纪公司、粉丝团等有关方的责任，找准了主攻方向。

须知，责任不明确则难追究，追究不到位则难警示，警示不足则乱象丛生。这也是饭圈乱象持续性频发的根源所在。一件饭圈丑闻发生了，到底涉及到哪些主体的责任，具体到每个平台和机构该承担多少责任，只有一一捋清了，形成成熟的规范了，才能达成有效的治理。

之所以要着重抓平台和机构的责任，还在于饭圈里的很多粉丝，是没有完全民事行为能力的青少年，他们很容易被诱导。有机构发布的调查报告就显示，超过25%的00后粉丝经常为偶像花钱，位列各年龄段粉丝第一；近15%的00后每月为追星花费5000元（人民币，下同，约1041新元）以上。

而且，很多现实问题是较为隐秘的。比如，每月花5000元追星的青少年，自身经济条件怎么样？会不会诱发家庭矛盾？他们树立了怎样的消费观和人生观？这些问题我们一般看不见，但对个人的消极影响却是沉重而持久的。

不少人看待饭圈乱象问题，往往会陷入思维误区，认为“法无禁止即可为”。但问题是，“法”永远是滞后于新事物的诞生和发展的。当一些肉眼可见、怨声载道的乱象，严重干扰公共秩序、影响大众生活、扭曲青少年的言行和价值观时，相应的“法”就必须健全起来。

当然，这里的“法”，不单指一些法律法规，也是方法的“法”。因此，针对饭圈乱象的专项“清朗行动”很有必要。它的意义绝不仅仅是在一个特定时期内，针对某些乱象严肃查处、严厉打击，还在于通过专项行动，在实践中发现普遍问题、积攒治理经验、探索长治久安之法。

一言以蔽之，我们不仅要驱逐恶臭的饭圈，还要打造清朗的饭圈，这是一个持续性的“反丑为美”工程。

饭圈一开始并不是一个贬义词，也不该是一个贬义词。饭圈需要的是清垢去污，在清朗的圈层生态里健康向前，成为一支文化产业的生力军，甚至引导青少年健康成长、促进社会更加美好和谐。从这个角度来说，清朗饭圈之意义，何等之重。