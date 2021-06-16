直播带货暴露诸多问题 网红带假货最高可判10年有期

来源：法制日报

作者：潘自强

随着互联网的快速发展，直播带货已成为当下购物的热门方式。越来越多的商家选择网络红人或流量明星，在直播间进行商品线上展示、咨询答疑、导购销售等。直播带货在给消费者带来优惠与便利、给商家带来商机的同时，也暴露出诸多问题，比如辛巴燕窝事件、郭美美售有毒减肥药事件等等，亟须引起重视与警觉。

不久前，江苏省某法院审理了这样一起案件：2019年10月至2020年1月，管某租赁办公场地和仓库，向他人大量采购假冒国际品牌SK-II、DIOR、科颜氏、资生堂、兰蔻、阿玛尼等无包装、无中文标识的化妆品，并招聘网络主播、商品客服、仓库管理员等团队在阿里巴巴1688直播平台开设直播间，销售上述假冒注册商标的化妆品。至案发，管某团队累计销售金额38万余元，未销售货值金额42万元，违法所得11万余元。

经审理，法院认为，涉案注册商标在有效期内，依法受法律保护，管某销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额巨大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。管某利用网红主播售假卖假，不仅损害了消费者的利益，还侵犯了涉案商品权利人的权益，严重扰乱了社会市场秩序。根据管某的犯罪性质、情节和社会危害程度等，以销售假冒注册商标的商品罪判处其有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币22万元；追缴的违法所得及扣押在案的假冒注册商标的商品，予以没收。

中国刑法第二百一十四条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

此外，网红或明星利用自己的流量优势，在直播带货过程中，对销售产品进行虚假宣传，存在明显的欺诈消费者行为，还要承担相应的民事赔偿责任。根据消费者权益保护法第五十五条规定，如果直播间所销售的商品存在假冒伪劣等情况，同样适用退一赔三的规定，购买者可以依照消费者权益保护法第二十四条的规定，要求退货、更换或修理；如果在销售的产品中掺杂、掺假、以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在五万元以上即构成销售伪劣产品罪。

互联网经济是诚信经济，网络主播应当依法诚信经营，自觉遵守《网络直播营销行为规范》，不得进行虚假宣传或从事其他违法活动，切实履行真实性、合法性义务；广大消费者也要增强自身知识结构，学习法律法规，避免盲从消费，提高自身法律素养，注重维权。

