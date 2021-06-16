“我是见到神仙姐姐了吗？”《洛神水赋》火出圈背后

来源：中国新闻周刊

作者：胡克非

端午假期，河南卫视的一段舞蹈刷屏了。

这段短短2分钟的水下舞蹈《洛神水赋》（原名《祈》），舞蹈演员在近5米深的水中翩翩起舞，仿佛水下飞天，不论是演员的表演，还是拍摄、打光，都让网友齐声称赞：“太美了”“绝美”。

曹植笔下的“翩若惊鸿，婉若游龙”大抵就是这样了。

中国外交部发言人华春莹也在推特转发视频，称其有“难以置信的美”。

有人说，《洛神水赋》这次之所以被赞誉承担起了展示中原文化乃至中国形象的作用，是因为它在挖掘到中国传统文化魅力的同时，也找到了世界不同审美下的一个公认标准。

半年之内，河南卫视两次用舞蹈征服了观众，如果说《唐宫夜宴》给人更多的是惊喜，那么《洛神水赋》则带来更多的是惊艳，也让大家对这个地方卫视接下来的操作有了更多期待。

2分钟的舞蹈，水下录制26小时

《洛神水赋》这段舞蹈，出自河南卫视端午节期间推出的特别节目《端午奇妙游》，节目采用了网剧+网综的形式，以四位唐小妹的视角，拉出4条平行且交错的故事线，讲述《唐宫夜宴》前传故事。

当《洛神水赋》爆红出圈后，在其中饰演洛神的演员何灏浩自然成为了人们热议和追捧的目标，在她的社交媒体留言中，观众的溢美之词比比皆是。

“太美了，你就是洛神本人。”

“惊艳绝美，期待下一个作品。”

“我是看到神仙姐姐了么？”

在众多留言中，让何灏浩印象最深的一句是：“这些旁人看来无意义的事情，今晚惊艳了无数人。”

“我看到这条留言，当时就哭了。”

何灏浩对中国新闻周刊表示，自己的表演被认可是每一名演员最高兴的事情，洛神的出圈，并不是自己一个人的功劳，这背后还有全体制作团队的努力，更重要的是，洛神走红其实是中国文化的走红。

何灏浩6岁开始学游泳，8岁开始学花样游泳。作为一名曾经的花样游泳运动员，她曾代表广州队获得过中国青少年花样游泳锦标赛团体冠军。现如今，她从事水下舞蹈行业5年多时间，是一名“人鱼”课程授课教练。

人们最终看到短短2分钟的舞蹈，制作周期非常紧凑，甚至是近乎苛刻。

5月23日，何灏浩和团队收到通知确认要参加演出，这就意味着距离6月3日拍摄只有短短一周半的准备时间。

5年来，何灏浩拍摄了上百个水下舞蹈的视频，“飞天”这个题材，她琢磨了很多年，一直没有找到合适的场地和契机，这次拍摄之前，何灏浩读了《洛神赋》，试图在编舞中加入对洛神的描述和飞天的元素，通过水下舞蹈表现出仙气十足的效果。

水下舞蹈不同于普通舞蹈，演员不仅要练习在水下的稳定性，动作衔接的流畅性，眼睛在水中睁开的适应性，还有憋气的时长等等。

拍摄过程是艰难的，“演员在水里需要睁开眼睛，长期处于水下，极易出现眼球毛细血管破裂，双眼都是红血丝的状态；另一方面，在水下浸泡超过四个小时，全身就已经开始发抖了，泡八个小时，身体会开始出现失温的状态。”何灏浩说。

“我饰演的是洛神，所以每个动作都要特别舒展，不能有迟疑和拖沓，从动作到表情都需要从一而终的到位，很多动作都要拍摄很多条才能完成。”

“观众看到我在水中彩袖飘飘的场景，看似不经意的细节，实际是充满危险，需要团队极高的配合默契，衣服在水下非常容易缠绕。我们通过水下安全员跟演员的默契配合，一到水下就要开始去解开我的披帛，然后再开始进行水下拍摄。过程中如果缠绕影响观感，就要重新拍摄。”

为了可以在水下完成动作，何灏浩需要用手拽着鱼线来稳定自己的身体，否则会发生旋转，“又细又硬的鱼线会拉伤身体，拍完之后身上全是一道道那种小伤痕。”

“打光也很关键。一开始我们也担心，《天外飞仙》会不会拍成《倩女幽魂》，没想到出来的效果那么好，那个时光隧道布光就花了一个小时。”

拍摄的场地是一个4.5米的深池，“ 在这个深度的水池中拍摄三天，对于水下摄制组来说是很危险的。”拍到后面，摄影助理甚至出现耳压不通、毛细血管破裂等情况。

导演郭吉勇表示，这段舞蹈历经3次拍摄，在水下泡了26个小时，“一段看似简单的水下视频，需要把每个环节进行拆分。从摄影师的安排，再到设备的调试组装、拍摄行程的安排、拍摄前期的测光构图……”完成一段水下舞蹈的拍摄绝非易事。

“一段水下舞蹈从创意、构想、拍摄到后期制作，制作团队背后付出的努力，外人是看不到的。”郭吉勇说。

伴随着舞蹈的出圈，何灏浩也成为了网络上的红人，即便如此她仍平静地从事着自己热爱着的工作，看着大家的点赞和评论，她在社交媒体中分享了自己的心情。

“一直特别喜欢传统文化，能以一技之长还原千年前的中华精粹是我的荣幸。背后的故事属于过去，未来我们会创作更多精彩的作品，用水下舞蹈呈现出不同的色彩。”

独立班底，没有外援

半年前，河南春晚舞蹈《唐宫夜宴》以夜宴的乐师为主角，展现了唐朝少女们从准备、整理妆容到最终演奏的过程。不同于以往大型晚会中的舞蹈表演，《唐宫夜宴》不论是在选角、造型、置景、特效还是舞蹈本身，都充满了别样的趣味性和可观赏性，一经播出就引发了观众的一致好评，无数自来水将这段舞蹈送上了热搜。

如果说河南卫视春节期间的《唐宫夜宴》是被动出圈的话，《洛神水赋》则是有意的后续出击。从故事上来看，这次的《端午奇妙游》，本身也是打着“唐宫夜宴前传”的副标题，在策划阶段就参考网友意见对节目进行了筛选，四位“唐小妹”主角的名字“唐小玉”、“唐小彩”、“唐小可”和“唐小竹”也是从网友中征集而来，演员也都是素人。

一个地方卫视能如此巧妙接住自己出圈的红利，持续打造出令人惊喜的艺术产品，的确是令人刮目相看。网友纷纷表示，河南卫视频频出圈的背后，是否有个能力强大的“外援”？正是这个“外援”让河南卫视制造了爆款。

面对好评如潮的舆论，河南卫视在第一时间选择用主创直播的形式与观众见面，在直播中，《端午奇妙游》总导演陈佳表示，这次筹备时间短，完全是竞聘上岗，节目的整个制作都是由河南卫视完成的，包装部分由河南广电下属的视觉工作室制作，并没有像网友猜测那般聘请了“强力外援”。

陈佳透露，河南卫视面对每一个大型活动和项目，都会采用竞聘和内部招标的形式，导演工作室竞聘成功后，导演会在组建人马方面获得相当大的主动权，“这对员工来说是一种极大的激励。”

“端午节目最初的创意我们比较犹豫，因为我们想在节目样态上有一个创新，所以有几个点比较犹豫，第一就是观众的接受程度，因为这样的样态是此前中国没有的，第二点是我们怎么把剧情跟节目能很好的融合在一起，让观众觉得不尴尬，第三点，就是在做节目的时候又能有很好的一个剧情的展现，做到两边都不误。”陈佳说。

最终陈佳的团队决定冒险一试。“我们团队一直都有一种开放、合作的心态，对网友和粉丝是非常尊重的。”好在最终的结果让陈佳很欣慰。

端午节之后，很多人都在问陈佳：推出了爆款，接下来的创作会不会有压力？“其实我们不同的项目，是不同的导演团队在做，做这次端午的项目，没有时间考虑压力，20天时间里，就想着如何把项目做好，把想表达的东西更多地传达给观众。”陈佳说。

网友关心的七夕和重阳项目，以及2022年河南卫视春晚，陈佳介绍称，仍将采取面向全台导演，公开竞聘创意方案的方式组建团队。

从《唐宫夜宴》到《洛神水赋》

当晚会成为了比拼明星的舞台，对于平台而言，大量的经费和时间都花在了明星身上，自然流向节目的资金和精力就变少，最终，如“军备竞赛”一般的消耗，面对观众的审美疲劳时，就会变成“竹篮打水”。

如今，不少节目商业化远远超过了内在的表达，冠名商和广告主的强势，让很多节目的观众产生了错觉，自己仿佛不是在看节目，而是在看广告。

很多人认为，晚会就要靠明星带动，而且还得是流量顶点的明星，这就造成了明星出场费水涨船高的恶性循环。

事实上，制作费用与发达地区不能相比的河南春晚，同样制作出了《唐宫夜宴》和《洛神水赋》这样的爆款产品，也让晚会制作团队和卫视看到了，在不斥重金聘请大牌拼阵容之外的另一条出路。

这次的《洛神水赋》再一次证明了这个思路，钱可能真的是要用在刀刃上。除了出圈的水下舞蹈，其实制作团队也夹带了不少“私货”。

除了《洛神水赋》外，还有美人如画的《丽人行》，力与美结合的《龙舟祭》，梦幻迷离的《唐印》，《兰陵王入阵曲》技艺娴熟，立意深刻，《医圣传人》再现老中医的魅力。

在这其中，观众看到了河南当地特色的美食、文物、武术、音乐，这些“私货”都不是广告主带来的，而是节目组巧妙插入的。

美观、流畅、有网感、有故事，节奏恰到好处，让观众感到舒适，这其实并不容易，尤其是以传统文化为题材。

从以往的经验来看，以传统文化为IP抓手的文化产品，时常会落入说教、冗长、乏味的刻板操作中，看似庞杂宏大的主题，最终无法找到有血肉的落点从而让观众失焦，或是过于沉重带来压抑感使得观众的体验和参与度变差，二者都会导致事倍功半的结果。

但从《唐宫夜宴》到《洛神水赋》分析，节目中所包含的传统元素其实大家都耳熟能详，但创作团队没有将文化符号简单堆砌，更没有一味追求排场宏大，而是精心挖掘传统文化和现代表达的契合点，以此寻求与观众的共鸣。互联网思维与科技手段的有机融合，让那些古朴的文明穿越了历史，更穿透了荧幕的隔阂。

人人都知道传统文化是一座“富矿”，但是怎么挖就变成了一件很讲究的事情，这需要谨慎的思考和大胆的执行。

优秀传统本身美，如何通过年轻的团队展现美，让年轻观众感受美，从自发赞扬美，最终形成了良好的传播效果，河南卫视也许是小小地给行业打了个样。

在综艺节目大火的那些年，业内经常传递着一种声音：“好不容易做出来点样子，同质化的内容很快就如雨后春笋般冒出来，让创作者很头痛。”

这次，河南卫视的这波操作，却让网友们很兴奋。

“快来’抄’啊，这里有正确答案！”