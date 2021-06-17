“网红打卡地”：到底是“打卡”还是“打扰”？

来源：北京晚报

作者：孙毅

“嗨！您，让开，这边拍视频呢。”一个衣着靓丽的女孩，站在什刹海边北官房胡同拐角处，朝路过的行人喊话。行人看了看她，只能扭头离开。

原本通行的道路，却因为拍视频，而被短暂“征用”。是女孩打扰了行人，还是行人打扰了女孩？

作为历史文化名城，北京有很多“网红打卡地”。记者走访了这些地点发现，“打卡”似乎成了打扰的借口，正在颠覆网红地点原住民的正常生活。

什刹海

早晨6点“第一拨就来了”

拍视频的女孩在胡同里来回走了几个猫步，身后两个同伴，蹲着用相机拍摄。在得到尽显长腿的视频后，他们满意地离开，寻找下一个打卡地。

北官房胡同紧挨着银锭桥，而银锭桥连接着什刹海的前海和后海。无论是北京市民还是外地游客都知道，这一块地方，几乎是北京最早的网红打卡地之一。

端午节假期，天空透明度不是很高，站在银锭桥上，没办法看到西山。但这不妨碍游人们挤在桥上，拿着各式设备一通拍。曾经，游人们还只是拍照片，现在随着短视频的流行，越来越多的人边走边拍，桥上越发拥挤。

沿着什刹海，都是商铺、酒吧、餐馆，顾客盈门。往胡同深处走清静一些，胡同的墙壁上，能很清楚地看到什刹海街道设置的文明旅游提示，其中一条就是“私人住宅勿打扰”。除了官方给出的提示，四合院院门上还有自制的告示，比如“非请勿入”“谢绝参观”“私宅勿扰”等等。这已经不是新鲜事，但告示有时候也起不了作用。

“有进来的，怎么没有啊？文明的人，挡得住。不文明的人，你挡不住。”坐在自家院子门口，手拿一份报纸的刘大爷说，“我这一是看报纸，一是挡着点儿人，不然说不定就进院里，咔咔拍起来了。”

生在南官房胡同，长在什刹海边，刘大爷眼看着人来人往。“自打酒吧开起来，这边人就多了。”在他眼里，胡同就是老北京的居民区，院子里头是自己的家，院子外面是遛弯闲逛的地方。但随着打卡人群的增多，家周围的状况慢慢变了。“最早的一拨是早晨6点，看完升旗就来了。”刘大爷指着路过的旅游团，“我问过，主要是因为这边不要门票啊，也算一个景点。”

旅游团一来，基本上就别想睡了。刘大爷倒是习惯了早起，但小孙女刚刚两岁多，不想早起。这几年，为了避免游客扰民，街道给胡同里增添了很多告示。但还是挡不住源源不断的打扰。“人太多了，总有一两个不守规矩闯进门的。”刘大爷不明白什么叫“打卡”，但他说，游客大部分是走马观花，拍几张照就走，“有几个想了解胡同究竟怎么回事？要想聊几句胡同历史，我还真乐意聊聊。”

鼓楼、东交民巷

为拍照片游客站到路中间

什刹海东边不远就是鼓楼，鼓楼南门的三岔路口，又是一个打卡圣地。不大的路口，三个方向涌来的公交车、小轿车、电动车、自行车，川流不息。即便这样，打卡人群的热情，也丝毫不减退。

如今，大家似乎不再钟情于拍鼓楼本身，而是喜欢跟路牌合影。一个鼓楼西大街的路牌，不断有人抱着合影，因为人太多，甚至要排队。鼓楼东大街那块路牌，当然也不例外。因为路牌就立在人行道最外侧，所以想拍清楚路牌，拍摄者就不断往路中间靠。拍着拍着，就站到非机动车道与机动车道交界线上去了。来往的车辆，只能不断避让。顺畅的交通秩序，一点点被打卡人群挤得七零八落。有时候，打卡人太过专注，或蹲着，或撅着，或拧着，完全不顾身后的状况。正常骑行的市民，只能等他们拍完，再摇摇头，继续通过。

还有游客拍起了公交车，他们挤在鼓楼南侧，等着107路电车，在鼓楼面前转弯驶过来，抓拍一段视频或者照片。原来，民谣歌手赵雷在《鼓楼》里有一句词“当107路再次经过，时间是带走青春的电车”。所以，总有歌迷到这里来，打卡107路，感觉一下自己的青春，有没有被带走。

打卡影响交通秩序的事情，还发生在东交民巷。这条全长1552米的街巷，在历史上有其独特的烙印。如今，它早就成了婚纱摄影和网红打卡的聚集地。

“来，缓缓走过来啊。”摄影师在路南侧指挥，一对新人手挽手，微笑着从路北侧，款款走来。大概是画面略有瑕疵，摄影师摇摇头，又让两人退回去，再重新穿一次马路。这不是人行横道，更不是封闭路段。机动车正常通行，婚纱摄影见缝插针。

如此场景，从东交民巷东头到西头，每隔十几米便会遇到。尤其在正金银行旧址、法国邮政局旧址、圣弥厄尔教堂等最红的地点，更是扎堆出现。

喜欢拍摄横穿马路画面的，还有成群结队而来的小姐姐们。依偎在雕花砖墙边，来一张面朝斜上四十五度的照片，已经无法满足她们追求构图的创作者之心。左右看看，没有来车，她们就像行走在时装周T台上的模特，踮起步子，美美地走向镜头。她们通常三五成群，一个人一个人地走，一个点一个点地拍。有一群小姐姐，拍了一个多小时，也没拍尽兴，还在不断尝试着新的创作思路。

东交民巷的状况，已经被媒体曝光过多次，但打卡拍照的现象依旧普遍。

美克洞学馆

网红打卡颠覆了建筑属性

原朝阳门百脑汇改造而成的美克洞学馆，是新晋崛起的打卡地。这个外观纯白色的奇特建筑，实际上是家居馆。但热情的打卡人群，生生颠覆了它的属性，把它变成了“摄影棚”。因天气闷热，这几天到美克洞学馆门前广场打卡的人很少。拎包而来、现场换装的拍摄者没有出现。而在建筑内部，打卡人群，则随处可见。

作为一个商场，客流量是赖以生存的根本，人多自然是好事。但美克洞学馆对待打卡人群，经历过“挣扎”。开业初期，只有每周一周二，允许打卡拍照。现在，可以随时进店用手机拍摄了，但用相机拍摄依然需要预约。“打卡的人太多，顾客投诉了。”一个工作人员站在打卡人群旁边，监督着打卡秩序，“我们毕竟是商场，需要照顾进店购物顾客的情绪。”

另一个被颠覆了属性的建筑是福绥境大楼。西城区宫门口三条的这栋建筑，建成于1958年，八层带电梯，是当时的地标。在短视频平台上，福绥境大楼和“诡异”“惊悚”“探险”等关键词联系在一起。拍摄者特意选在夜里探访大楼，用晃动的镜头和颤抖的配音，来调动紧张的情绪。

“这楼的墙体特别厚，有一米多吧。”坐在楼下的老姜，用手比画着，“墙体厚，透光不好，隔热就特别好，所以大夏天，进里头也是凉飕飕的。”他说，夜里尽是来练胆的年轻人，“这楼里本来就人少，他们一出来吓着住户，自己也吓一跳。”

在探访的几处打卡地，相对最和谐的是西便门外大街10号院。这里是上世纪90年代情景喜剧《我爱我家》的取景地之一。11门二楼的一个阳台，就是电视剧里为老傅一家取用的外景。在短视频平台上，有几个探访此地的播主，但都最多走进楼道，止步于门外。拍摄者将现实与剧情分得很开。小区保安说，时至今日，依然有剧迷前来打卡。“时不时会有人过来拍照，也就拍张照就走了，不去打扰人家。”