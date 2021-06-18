十大人口增长的中国城市有哪些？

来源：第一财经

作者：林小昭

经济发达城市凭借优质的社会公共资源和良好的就业机会，对流动人口形成强大的吸引力。近十年来，哪些城市人口增加最多呢？

第一财经记者梳理各地公布的七人普数据发现，2010年以来，共有32个城市常住人口增量超过100万人，这32个城市人口增量之和达到了6999万人。其中，东部沿海共有20个，中西部12个。深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州、重庆、长沙、武汉和佛山成为人口增长最多的十大城市。

32城增量超百万人

分省份来看，这32个城市分布于20个省份。广东最多，占有六席，分别为深圳、广州、佛山、东莞、惠州和中山。这6个城市全部位于珠三角发达地区。其中，深圳、广州和佛山均位居中国城市人口增量前十。

第一经济大省广东十年来人口增加2170.9万，增量在中国遥遥领先，总人口达到1.26亿。自2007年首次超过河南成为人口第一大省后，广东人口总量已经连续14年位居中国第一。数据显示，广东共有流动人口5206.62万人。流动人口中，外省流入人口为2962.21万人，省内流动人口为2244.4万人。大量人口流入之下，广东的人口红利仍较为突出。

广东之后，第四经济大省浙江和第二经济大省江苏各有3个城市十年人口增量超过100万人。其中，浙江的三个城市分别是杭州、宁波和金华。尽管杭州的人口增量没有西安、成都等部分中西部省会城市那么突出，但在省内有计划单列市宁波、电商大市金华等经济强市分流的情况下，杭州十年仍有323.56万人的增量，表现十分亮眼。

江苏的三个城市分别是苏州、南京和无锡。其中，苏州十年增量达228.23万人，位居各大城市第11位，人口总量继续位居长三角城市第二，不过与身后杭州的领先优势在缩小。南京十年人口增量为131万人，目前人口总量为931.47万人，是中国经济总量前十强城市中，唯一一个常住人口低于1000万大关的城市。

福建、山东和河北各有2个城市十年人口增量超过100万大关。数据显示，福建的2个城市分别是厦门和福州，山东的两个城市是青岛和济南，均为计划单列市+省会城市的组合。河北的两个城市分别是廊坊和石家庄。

这6个省份合计共有18个城市十年人口增量超过100万人。另外14个城市位于14个省份，其中中部6省的省会城市全部入列。

8个普通地级市十分突出

从城市类别来看，32个城市中，直辖市、省会城市和计划单列市占据了四分之三，普通地级市只有8个，分别是佛山、东莞、惠州、中山、金华、苏州、无锡和廊坊，全部位于东部沿海地区。也就是说，中西部地区中，十年人口增量超过百万的城市全部是省会或直辖市。

这8个普通地级市位于三大经济圈。其中，珠三角占据一半，共有佛山、东莞、惠州和中山4个。一方面，这些城市本身产业十分发达；另一方面，近年来一线城市深圳、广州的外溢作用明显。

以东莞为例，2020年，东莞常住人口首次突破1000万大关，成为继广州、深圳后，广东省第三个常住人口1000万以上的人口大市。从区域分布来看，位居东莞南部的临深板块增长非常快，近年来深圳的人口、产业外溢到东莞特别多。

长三角有苏州、无锡和金华三个普通地级市十年人口增量过百万。苏州和无锡人口增长的原因与佛山、东莞较为类似，不仅自身产业发达，而且近年来受上海外溢带动十分显著。金华十年来人口增加了168.9万人，位居浙江第三，与第二名的宁波差距很小。在增幅方面，金华十年来人口增加了31.5%，仅次于杭州，高居浙江第二。

杭州规划委员会专家委员会副主任委员汤海孺认为，金华快速增长的主要动力就是义乌。义乌属于金华地区，原来就是小商品之都，现在也在积极向电商转型，快递数量、电商直播都很突出。

京津冀城市群中，廊坊十年人口增量也超过了百万，在京津冀城市群中，仅次于北京位居第二。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对第一财经记者分析，一线城市的辐射带动作用很强。比如廊坊靠近北京，在北京的功能外溢过程中，廊坊受益很大，人口增量超过了河北省会石家庄。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎对第一财经记者分析，三大经济圈内经济强市特别多，包括一线城市和新一线城市，从而形成资源集合效应，城市群整体很强。

这10个城市增量最大

数据显示，十年来，人口增长最多的十大城市分别是深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州、重庆、长沙、武汉和佛山。

这十大城市中，东部4个，中西部达到了6个。东部沿海地区中，除了省会城市外，往往还有计划单列市和经济大市也会吸引较多人口，总体而言，会产生一定的分流。而中西部几个强省会，往往是所在省域的单级核心城市，对全省人口的集聚明显。

其中，深圳十年来的增量达到了713.65万人，在各大城市中领跑。一方面，深圳这些年高新产业快速发展，新兴产业发展集聚了大量人口。另一方面，深圳的落户门槛在四大一线城市中最松。

深圳之外，广州近十年也增加了597.58万人，总量上已经达到1867.66万人。

成都、西安和郑州这三个强省会增量位居三到五位。其中成都人口增量达到581.89万人，与广州的差距非常小。

从32个城市的十年增幅来看，增速最高的10个城市分别是深圳、西安、广州、厦门、郑州、长沙、中山、成都、贵阳和杭州。

西安不仅十年增量达到了448.51万人，而且增速达到了52.97%，仅次于深圳，位居第二。西安所在的陕西省总人口不到4000万，不过西安作为大西北的龙头城市，其所在的周边地区没有能与西安匹敌的中心城市，加上西安高校实力位居中国第五等各种基础，西安对周边地区的人口集聚能力特别强。

广州、厦门、郑州、长沙、中山这5个城市十年增幅也超过了40%。其中，郑州所在的河南是中国户籍人口第一大省，户籍人口过亿，常住人口也达到了9936万人，腹地很大。

中部省会长沙十年共增加了300万人，增幅达到42.64%，总人口突破千万大关，达到1004.79万人，成为中部地区第三个突破千万人口大关的省会城市。长沙近年来装备制造、文化娱乐等产业快速发展。比如在文化产业方面，长沙也产生了茶颜悦色等网红品牌。

牛凤瑞说，随着中部崛起、西部大开发等政策的发力，中西部的强省会对省内和周边区域的资源要素集聚能力越来越强，包括成都、西安、郑州等城市的人口增长速度都很快。