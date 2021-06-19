《洛神水赋》走红后 河南第二大城市如何出圈

来源：澎湃新闻

作者：澎湃特约评论员 张丰

最近几天，网上最热的视频之一，非《洛神水赋》（原名《祈》）莫属。这段水下舞蹈美轮美奂，以河洛之神宓妃为原型，表达了曹植名篇《洛神赋》的意境，也让洛阳这座城市受到全国网友的关注。

很多洛阳网友自豪地感叹：“这下洛阳红了，出圈了。”这其实也是一种提醒：这座千古名都、河南第二大城市，不应该只靠一段视频出圈。

中国人谁不知道洛阳呢？但人们知道的洛阳，是那个“历史中的城市”；现实中的洛阳，2020年GDP排在全国城市第45位，并不特别显眼。它想要重拾自己遗落的王冠，还有很长的路要走。

历史的洛阳：经济和文化中心

洛神宓妃，传说是守护洛河（文艺点叫“洛水”）的女神。洛水，在如今洛阳一带注入黄河，是黄河的重要支流之一，因此这一带也称为“河洛地区”。

历史上，从西安到洛阳这一带，是中国文化的中心。到了隋唐时期，洛阳和长安都高度繁荣，成为最早意义上的“都市圈”。在唐代，西安更多是政治中心，洛阳则是经济和文化中心。日本人修建京都，就是模仿洛阳和长安，但是只修了一半，就是像洛阳的那一部分——所以，在日本历史上，去京都也被说成“上洛”。

对洛阳人而言，对历史的追忆有着双重味道：一方面，它让人自豪；另一方面，对照现实，多少让人感到一丝落寞。中国历史上著名的古都，西安、北京、南京、杭州乃至成都，进入现代仍然是大都市，而洛阳和开封，则毫无疑问尚有很大差距。

民国时期，洛阳曾有进入“中心”的机会。1932年日军进攻上海，国民政府一度把洛阳定位“行都”，洛阳也一度作为河南的省会。新中国成立后，1954年，河南省会从开封迁往郑州，从此奠定了后来河南几大城市的发展格局：

位于陇海和京广铁路交汇点的郑州，成为河南最大的城市。在陇海线上，洛阳成为西安和郑州两大省会中间的一个站，很多特快火车甚至不在这里停留。直到上世纪90年代，普通中国人开始旅游，洛阳传统的一部分才重新焕发出新机。

洛阳就是这样的“时间城市”。现在慕名而来的日本人，心中装着京都，要来看一个“原版”，当然找不到了。洛阳的王牌旅游项目是牡丹节，这里有“国际牡丹园”“中国牡丹园”，还有一个“神州牡丹园”，牡丹让人想起盛唐富贵，但它终究只是一种植物。

有了郑州的参照，洛阳人的失落是难免的。在本地论坛上，经常可见洛阳人的感伤。比如“洛阳没崛起，河南就不算真正崛起”。从90年代开始，中国大部分城市都进入了发展的快车道，城市之间的竞争日趋成为潮流，洛阳如何破阵出圈？

现实的洛阳：中原城市群副中心

改革开放后，随着人口流动，郑州的地位变得更加重要，但是直到2000年之前，在全国省会城市中，郑州都是相对不显著的。1997年我读大学的时候，在郑大读大学的朋友到青岛来看我，都是以一种“到发达地区”的心态。

郑州的崛起是从21世纪开始的，按照规划，郑州将有一个东部新区，城市格局就此改变，一路向东，延伸到开封，甚至有“郑汴一体化”的构想。这种变化对西面的洛阳来说意味深长。

21世纪的最初10年，在郑州的带动下，河南经济发展提速，经济增长率明显高于全国水平，一个相对落后的中部省份开始成为经济大省。在第二个10年，河南经济增速有所放缓，但是仍然强劲——在这一过程中，相比于郑州和京广线沿线的城市，处在陇海线的洛阳表现并不突出，在网上甚至有2005-2015是“洛阳失去的10年”的说法。

郑州向东发展，留给洛阳一个背影，但也留给了洛阳更大的空间。洛阳仍然是河南省GDP排名第二的城市，2020年GDP为5128亿元，不到郑州1.2万亿元的一半。对比其他中西部省份，“一省一个大城市”的趋势日趋明朗，以四川为例，成都2020年的GDP超过17700亿元，但排名第二的绵阳只有3000亿元出头，差距明显大于郑州与洛阳。

洛阳可能成为一个例外：它是中西部除省会之外的第一大城市。它和郑州的差距在变大，但是终究保持了自己第二的位置，没有像开封那样成为郑州的一个“小兄弟”。

人们发现，在西安和郑州之间，还有足够广阔的区域。国家发改委也把洛阳定义为“中原城市群副中心城市”，它终究还是一个中心。作为一个参照，洛阳地铁1号线已经通车，2号线也即将通车，还会有3号线。而最近传出，国家已经叫停了中小城市修建地铁的计划——如果地铁是“大城市”的标配，洛阳已经“上车”了。

破阵出圈：历史和美作为生产力

美出天际的《洛神水赋》让人想到洛阳，但它和洛阳并没有“直接关系”。这是河南卫视的创意和拍摄，演出者何灏浩是一位在广东打拼的湖南妹子，曾是花样游泳运动员，舞蹈视频是在上海拍摄的。

但是，如果把《洛神赋》理解为一个IP，它确实和洛阳有关。这对洛阳来说，也是一种启示：当外交部发言人都要向全世界介绍《洛神赋》的时候，洛阳怎能无动于衷呢？这并不是说洛阳要花大价钱请张艺谋这样的导演来办一场《印象宓妃》之类的实景演出，而是重申，洛阳真正特别和有价值的，是它的传统和文化。

从上世纪90年代开始，中国城市飞速发展30年，已经到了从硬件建设到文化引领的阶段，未来一个城市最有吸引力的地方，一定是它独特的文化。

在比拼GDP的时代，洛阳显得步履有些艰难，“曝光度”也不是很强，但是到了普遍重视文化传统的时候，它就有先天的优势。光是世界文化遗产，洛阳就有三项共6处。去年，国家级文化生态保护区“河洛文化生态保护实验区”挂牌，也暗示出洛阳未来会把“文化生态”作为发展重点。

这当然是不容易的，“大干快上”的文化建设，也很有可能变味。但是，这仍然值得我们期待，至少想象一下：在中国，有没有一个城市，并不以GDP为导向，不以基建为重点，而是靠发展文化和美，来吸引世人的目光？像日本京都那样，把历史、文化和美作为生产力？

在这方面，洛阳还有很长的路要走。古代的洛阳不是一天建成的，今天也不可能在短时间内一步登天。但好在，洛阳人已经意识到这一点，正在用行动破阵出圈。这座城市的未来，一定也会像《洛神水赋》一样，令世界惊艳。