打听同事工资被开除 缘于企业任性

来源：北京青年报

作者：冯海宁

近日，“打听同事工资被开除了”这一话题登上了微博热搜。据《广州日报》报道，这位“打听者”自述在互联网公司上班，因为加班跟同事差不多，便在办公场所询问同事工资。结果没等到同事正面回复，等来的却是公司HR关于辞退和“赔偿什么的正常给”的通知，当事人心生委屈。

打听同事工资在职场是种常见现象。“打听者”一般无恶意，只是想通过了解同事工资来判断自己薪酬待遇是否公平合理。一般而言，这是同事之间的事儿，被打听者愿意说就说，没有人会强求。然而，很多企业或以薪酬保密制度、薪酬保密协议，或以劳动合同、员工手册，禁止同事之间打听工资。

企业禁止员工打听同事工资，据说是出于保护员工隐私、防止互相攀比、减少员工流失等目的，但这些理由其实是站不住脚的，这种隐私是否需要保护，应由员工中的被打听者来决定，企业不该越俎代庖。企业只看到“互相攀比”，却没有看到“互相激励”。

由于现行法律对此没有明确规定，加之企业大多处于强势地位，所以，不能打听同事工资，基本上都是企业说了算。虽然法律给予企业一定的自主经营空间，让企业和员工自愿协商解决薪酬保密等问题，但是企业开除打听同事工资的员工，未必符合法律要求。上述“打听者”被开除，坦率地说企业太任性。

中国《劳动法》第四十六条规定：工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。“打听者”了解同事工资，是为了验证企业工资分配是否符合这一法律原则。如果企业严格依法实行同工同酬，何惧“打听同事工资”？从这个角度来说，员工打听同事工资并不算过分，而企业因此开除员工则过头了。

员工打听同事工资未必给企业造成重大损失。上述“打听者”没等到同事正面回复，根本没有给企业造成实质损失，而企业开除“打听者”则不符合法律规定。根据《劳动合同法》第三十九条第三项规定，劳动者严重失职、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位才能解除劳动合同。

企业以“打听同事工资”为由开除员工，属于小题大做，违反法律规定。即便“赔偿什么的正常给”，但掩饰不了企业违法侵害员工权益。进而言之，企业如此开除员工损害了员工合法就业权益——让员工突然失业了，而给员工的一点赔偿金不足以弥补员工的损失。这类案例应引起有关方面重视。

即便企业有薪酬保密制度，或与员工签了薪酬保密协议等，但这些规定约定未必符合法律要求。根据《劳动合同法》规定，用人单位在决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论……与工会或者职工代表平等协商确定，企业薪酬保密制度是否依法制定？

企业不能太任性，既不能随意制定企业薪酬保密制度，也不能随意开除打听同事工资的员工。即使“打听者”违反企业制度或者相关协议，在没有造成重大损失的情况下，也应该以教育为主，而不是开除了事。这只能说明企业太任性太霸道，既不把职工权益放在眼里，也不把相关法律放在心上。

能否依法规范“打听同事工资被开除”，值得思考。因为这个问题已经多次引发争议，而劳动仲裁或司法机关对这类案件也判决不一。只有依法规范，才能减少这类争议。