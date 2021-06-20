首批“电竞本科生”毕业了，他们去哪打游戏？

来源：中国新闻网

作者：宋宇晟

“自己作为未来的从业者，更应让游戏朝着正向作用发展”。

大厅里摆放着一排排电脑，电脑屏幕前，一个个年轻人正饶有兴趣地玩着游戏，身后的朋友还不时指点……这不是网吧中的场景，而是大学生毕业设计展的现场。

6月18日，中国传媒大学动画与数字艺术学院数字媒体艺术(数字娱乐方向)专业的毕业设计展迎来了最后一天。

这意味着，这些2017年入学、被称为首批“电竞专业”的本科生距离真正毕业只差一个典礼了。

这些学生的去向如何？4年的学习又让他们收获了什么？中新网记者近日采访了今年毕业的动画与数字艺术学院本科生党支部书记周新宇。

和大多数人一样，周新宇对“电竞专业”的了解始于对游戏的兴趣。他起初也认为，这个专业核心就是打游戏，还能多接触一些游戏主播、电竞选手。

“高中的时候比较喜欢打游戏，当时看到招生简章中这个专业涉及游戏，就比较感兴趣。我那时候也喜欢看电竞直播比赛，觉得学的专业正好是自己的爱好、毕业后从事的应该也是相关工作，还挺开心的。”

“开始上课后，我才发现并不是这样的。我们专业的涵盖面比较广，不仅做游戏赛事运营相关工作，还可以做游戏策划相关工作。”

不仅如此，数字媒体艺术(数字娱乐方向)专业的学生要学的课包括：赛事策划、赛事运营、游戏引擎、三维美术、经典游戏分析、高等数学、线性代数等课程。在课外，他们还需要涉猎诸如《美的历程》《乡土中国》《文艺心理学》《哲学简史》等社科类书籍，来提升美学素养。

“学院的想法是希望我们了解整个产业链，所以我们要学的东西很多。既有和制作游戏有关的内容，也有偏管理、策划类的知识，大家关注的直转播、赛事运营等也要学。”

周新宇渐渐开始了解，电子竞技是一个泛产业化的概念，除了备受年轻人关注的赛事运营相关产业，还有游戏设备厂商、游戏制作等更广泛的产业领域。

而其中每一环，都有着远超行外人想象的复杂程度。

以周新宇和同学合作完成的毕业设计作品为例，这是一款文字解谜剧情向游戏，负责前期剧情设计的同学花费了几个月的时间撰写和修改故事，最终定稿的剧本有5万多字；此外负责游戏美术的同学要完成设计人物形象、完成游戏场景搭建等工作，而周新宇则要使用引擎工具将整个游戏搭建出来。

随着越来越了解电竞产业，周新宇发现，围绕游戏也有着不少争议，像游戏致人上瘾一类的消息不时成为网友热议的话题。

但在他看来，游戏究竟能起到什么作用，很大程度取决于大家如何看待游戏。

他这样告诉记者：“游戏如果作为比赛，它有体育运动的竞技性；如果作为日常消遣，它就只是一种娱乐方式；如果把它作为艺术品来说，一些游戏有教育、审美的功效，这些游戏也可以被称为’严肃游戏’或者‘应用游戏’‘功能游戏’；从另一个方面来说，游戏也是一种社交产品、社交媒介，尤其在手游上特别明显，可以通过边打游戏边聊天完成社交。”

正是基于这样的想法，周新宇觉得，在整个产业持续增长的今天，自己作为未来的从业者，更应让游戏朝着正向作用发展。

2019年，周新宇正式成为一名党员，他对党的历史、理论有了更深了解。

去年疫情期间，周新宇和同学一起，将抗疫时的感人故事收集起来，通过数字化手段，以学校场景为基础，制作了一个虚拟博物馆。

也是在去年，他和同学开始筹备一款抗战题材的教育类游戏。

起因是，他在调研时发现，很多年轻人对731部队所作所为的认识只停留在概念化的表述中，大多数人并不了解其背后的历史环境、整件事的内在逻辑。

他希望，可以通过游戏这种年轻人乐见的形式，向更多人讲述那段历史。“这不是延续仇恨，而是希望大家能以史为鉴。”

记者了解到，今年毕业的首批20名中传数字媒体艺术(数字娱乐方向)专业本科生，有一半人在互联网大厂从事游戏策划工作，另一半中的大部分选择在游戏相关领域继续深造。

周新宇也即将成为一名研究生，他未来的职业规划是做程序相关的工作。他告诉记者，目前这款抗战题材游戏虽还未完成，但团队一定会努力去完成这款游戏的制作。