完全不像日常生活 “独居vlog”凭什么火到引流带货？

来源：扬子晚报

作者：张楠

B站网友“韩安娜呀”的独居vlog（视频博客）“定义你独有的精致”，讲述了下班回家后的种种生活细节：悠闲换装、跟宠物互动、做点美食犒劳自己等等，直到10：30就寝。独自在城市打拼的“空巢青年”，活得太凄凉？活跃在B站等社交平台的独居vlog里，一个人的生活也可以多姿多彩，吸引了不少网友围观。完全不像日常生活的“独居vlog”凭什么火了？

五花八门的独居vlog，各有各的精彩

在这些五花八门的独居vlog中，打开了年轻人生活中最私密的一面。

小姐姐在一室一厅里开箱生活用品，做饭，一个人吃烤肉、喝茶、早上用面包机做三明治……网友静静地围观别人的生活，有人评价，“小姐姐的生活好精致，平时根本不会是这样的，因为时间根本不允许啊。”

有位90后杭漂的独居生活看来更“接地气”一些，晚上10:03下班回到单身公寓，来碗泡面，还有鸭舌配雪碧，吃完心满意足就准备睡了。但在四线城市工作，过着朝九晚五周末双休的网友告诉你，她的生活是这样的——回家用一口锅做个炒年糕，撸狗，困了和三只宠物一起拉下帘子，进入梦乡。

对于空姐来说，精致生活从回到家的一顿豪华火锅开始，不仅品种丰富，还搭配自制养乐多饮品，吃完点上香薰，悠闲来杯茶，刷手机。

小红书上一位会做饭的成都男生，分享红烧猪蹄的制作过程。饭后进入一杯茶一本书一只猫的静谧时间。其实视频上有简介，“月存6千，简单慢生活”，不确定这不是征友视频——因为不少网友表示，有被帅到，还有网友直接问：可以去你家蹭饭吗？我可以洗碗。还有“深漂青年的日常”，做饭小哥一道芝士排骨，看得网友口水滴答。他说，宁愿花40分钟做饭，也不愿等半小时外卖，因为有柴米油盐的地方才是家，也是相当注重生活品质了。

37岁未婚女生的独居视频看什么？人生体悟！伴随做饭、锻炼、洗衣等生活场景的，是小红书网友“茜茜姐姐爱生活”在这个年纪体会到的干货：“有的人一毕业就找到好工作；有的人27岁还没有找到；有的人16岁就知道自己想要什么，28岁却改变了看法……所以，人生中每件事都取决于我们自己的时间，凡事都有自己的节奏，别让任何人打乱自己的节奏。”

为什么精致的独居vlog火了？ 击中对生活的憧憬

只要拥有一间相对宽敞明亮的小房子，装修成自己喜欢的各种风格就行，可爱的小猫小狗那是独居标配——晚上下班回家，给自己做顿精致的晚餐；周末早上睡到自然醒，拉开窗帘，来杯咖啡，享受今日份独居生活……总结而言，这些视频贩卖的都是低成本的精致生活，总体弘扬的是年轻人自律而励志的小确幸。有网友说，“一个人生活会上瘾，窝在家收拾东西，简单美好，每个人追求的生活方式不同，我现在越来越喜欢平淡的小生活。日子虽渺小重复，却都是幸福。”

这样的视频，在B站、抖音、小红书等网络平台每一篇都有数万点击量，不少短视频创作者收获十几万粉丝。而且不要小瞧这样视频的带货能力，因为涉及美食、美妆、收纳整理等方面，还吸引网友为独居生活好物买单。视频中的各种锅、香薰、收纳等都是观众关注的点，不时在弹幕上评论同款。

也有网友披露，“社交平台上这种有精美布景+精心剪辑的vlog大概率是有公司在背后运营的。”具体操作，只需要签约一个好看的主播，再租一个ins风装修的民宿，主播拍摄出镜露脸的部分当开头，其余部分都由团队完成，流水线作业一天至少能产出几十条视频，等账号有了粉丝，还可以插入链接卖视频同款的厨具进行变现。

为什么这样的视频这么受欢迎？网友Hello-陈颖总结，这样的视频有流量，原因很简单，治愈系！这里没有沉重剧情，都是美好，体现空巢青年对于独居生活的向往。近两年，“空巢青年”一词火了，它被用来指代一人在城市打拼，单身且独居的青年人。据统计，目前在中国，像这样的独居青年已超5800万。

这是无法实现的日常？努力让自己的生活变得更好

其实，许多年轻人生活中忙于工作，根本没有一个人安静享受生活的闲暇。近日，DT财经发布了《2021国产青年周末调查报告》。报告显示，在过周末最受欢迎的方式中，“睡到自然醒”位居第一位。当日常超额的工作透支了年轻人的情绪和精力，周末则成了他们“回血”的重要时刻。

报告显示，近半的年轻人认为周末难以分清工作和生活的界限，更有年轻人表示，休息已成了对工作的“预备状态”。像视频中收拾房间，做一顿精致的晚餐？真相是，作为一线城市的打工人，忙起来连吃饭的时间都不一定有，回到家甚至不想洗澡，只想葛优躺，或者来两局游戏减压，买菜、做饭、洗碗，那绝对是值得发朋友圈的行为。有“人间真实”的网友在独居vlog评论区留言，“一个人住时，方圆四公里的外卖我都点遍了”。

国家二级心理咨询师韩宁对扬子晚报/紫牛新闻记者表示，“很多vlog视频博主在晒独居生活，获得大量粉丝点赞以及很多人的关注。这些博主成功的背后到底是什么？我的理解是，幸存者偏差。”什么是“幸存者偏差”？当取得资讯的渠道，仅仅来自于幸存者时，此资讯可能与实际情况存在偏差。人们只看到经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息。“独居视频里的生活方式许多人很难实现，被现实生活打败，面对‘向往的生活’，会导致我们在很多时候对这些vlog主播的成功丧失清晰的思考能力。”随着共情时间的不断增长，大家逐渐把自己融入到vlog主播设定的生活情境当中去。

韩宁认为，有时候“沉溺”这种有营销导向的视频也是“有风险”的，要提醒大家，每个人有自己的生活，应当努力让自己的生活变得更好。