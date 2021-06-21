中国全面禁止挖矿已成定局 比特币何去何从？

来源：第一财经

作者：周艾琳

继内蒙古、青海等地之后，因水资源丰富而聚集众多加密货币矿场的四川省也开启清退加密货币挖矿项目。尽管此前各界一度认为更清洁的水力发电模式能让四川“幸免”于此。

第一财经记者最新获得的一份题为“四川省发改委、四川省能源局关于清理关停虚拟货币’挖矿’项目的通知”文件显示，要求完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。同时，要求开展发电企业自查自纠，并要求做好全面清理排查，于6月25日前分别将自查清理整改和清理关停的情况报送。

两位矿工也对记者表示，一些大型矿场已经被关停，尽管目前他们所在的四川矿场尚未被波及，但关停或许只是时间问题。

目前，显卡价格和中国整体算力已出现大幅下降，后续比特币将何去何从？

中国全面禁止虚拟货币挖矿

由于今年中国本身就电力偏紧，以火电为主且污染更大的内蒙古、新疆等地的挖矿活动被叫停并不令人意外。但近期，禁令已经下达到了水资源丰富、以清洁能源发电为主的四川。

过去的情况不是这样的。一位虚拟货币“矿工”对记者表示，“因为四川水资源丰富，不用也就浪费了，过去在四川当地其实也有挖矿扶贫的说法。”

情况生变就在一个多月前。5月18日起，先是三协会发公告提示防范虚拟货币交易炒作的风险；紧接着，内蒙古发改委发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》；随后，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，称要打击比特币挖矿和交易行为。

“这次可以说是彻底告别了，”一名矿机生产商对记者表示，“挖矿去中国化的进程已经开始了”。

“大矿场确实在关了，中小型的执行程度还不确定，矿工的确也反馈有’被停电’的现象。”一币圈人士对记者表示。

第一财经记者获得的上述文件显示，要求完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查26个虚拟货币“挖矿”项目，由相关市（州）政府牵头，国网四川省电力公司、省能投集团配合，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

上述26家虚拟货币“挖矿”项目包括：黑水科迪大数据有限公司、金川科迪技术有限公司、理县恒业天辰科技有限公司、马尔康恒业天辰科技有限公司等。其供电主体基本都是国网四川公司。

同时，文件也提及，要求开展发电企业自查自纠，6月25日前将资产清理整改情况报送；此外，要求做好全面清理排查。对排查发现的虚拟货币“挖矿”项目务必关停，于6月25日前将清理关停的情况报送，各地严禁以各类名义批复虚拟货币挖矿项目。

显卡价格、算力大跌

随之而来的结果就是显卡价格和算力大幅下降。

算力决定了多久能够挖出一个比特币区块，对价格具有直接的影响。在全球比特币挖矿网络中，中国矿工一直占据主导地位，多个权威数据显示，基本在两年前，中国矿池拥有的算力就已经占到比特币全网算力的65%。

BTC.com的数据显示，当前比特币全网平均算力126.83EH/s，相比历史最高点197.61EH/s（5月13日）已跌去近36%。目前，中国头部矿场AntPool算力下降27.53%，BTC.com算力下降18.34%，Huobi.pool算力下降36.79%。此外，6月19日23:40到6月20日00:48之间，一小时内没有挖出一个比特币区块。

此前也有消息传出，6月20日零点，四川比特币等虚拟货币矿机被集体断电，来不及转移的比特币矿工或因此遭受损失。

此外，持续狂飙的显卡价格近期也出现了下滑。本轮显卡疯涨的代表性产品、英伟达最强消费级显卡RTX 3090已下跌32％。影响显卡价格波动的主因有两个——产能不足、挖矿受限。

据记者了解，原本主要用途是用来玩游戏的显卡，价格也因狂热的挖矿行动而被炒上天。5月虚拟货币全线崩盘，中国开始禁止挖矿和虚拟货币交易，游戏玩家无不欢欣鼓舞，期盼显卡价格也跟着来一波暴跌。但5月时显卡价格仍纹丝不动，不过最近随着中国不断显示打击挖矿活动的决心，显卡价格终于出现了松动。

市调机构JPR判断，今年一季度就有大约70万张显卡流入矿工手中，占当季显卡总出货的25％，金额大约5亿美元。目前，在一些平台上，3090显卡价格基本在18000（人民币，下同，约3734新元）～22000元之间，降价了2000～5000元不等；3080显卡价格基本在13000～16000元之间，降价了2000～4000元不等。

币价波动加剧

这才刚刚开始。同时，随着全球加密货币监管格局的不断演变，以及货币紧缩周期的临近，币价波动将加剧。

第一财经此前就报道，中国的一众矿工目前的确处于艰难时刻。“大型矿场在严监管下很难运作下去，但也有不少个人拥有矿机，例如几十台这种影响可能不大，只有几台矿机的小矿工也可能放在家里挖。可以说这是一次挖矿的‘去中心化’，” 某币圈人士对第一财经记者表示，“对于大矿场而言，’出海’是不得不考虑的一步。”

“一些矿工已经在计划出海，圈内矿工是有考虑过将矿机一起运出去的，如果实在没办法的话，只能接受附加成本。”一圈内人士此前表示。

据记者了解，一些矿工此前选择了观望，期待更详细政策文件出台；一些小成本的矿工则委托矿商将其矿机转手销售，一些有能力、有资源的矿工和矿场主则选择将矿机迁移到中国西南地区或国外一些低成本的地区。而考虑到后续中国监管政策的不明朗以及西南地区丰水期和枯水期的更换，一些矿企则一步到位，选择将矿场直接迁移出海。目前65%算力或面临转移，其中，尤以迁移至电费较为低廉的中亚和北美地区为主。

截至北京时间6月20日16:00，根据Coinbase数据，一枚比特币的价格约报35622美元（约47377新元），基本维持在5月大跌后的水平。