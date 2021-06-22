“名校父母”营造教育焦虑 可信吗？

来源：北京青年报

作者：苑广阔

一对清华父母能否再培养下一代清华孩子？面对这种情况看北大妈妈怎么办？斯坦福妈妈推荐这几本绘本……刚刚成为“新手妈妈”一年多，李晓已经在短视频平台关注了好多位贴着名校父母标签的账号。近年来，不少有着名校背景的父母靠着晒育儿观、育儿方法和育儿好物走红网络，积累了百万粉丝，有的人甚至辞去工作成为专职短视频博主。(6月21日《北京晚报》)

清华妈妈、北大爸爸、哈佛宝妈、斯坦福妈妈……各种各样的育儿公号、视频号，每天都在输出五花八门的育儿观、教育方式，看得人眼花缭乱。正是因为这些育儿号贴上了“名校父母”的标签，所以才会吸引那么多粉丝，粉丝们才会对里面传授的“育儿秘籍”“教育宝典”深信不疑。

很多育儿公众号的运营者或者是短视频博主，不惜辞掉现实中的高薪工作，来专职运营公众号或短视频，无非是把其当成了一门生意。这门生意现在可能做得风生水起，但是其所输出的育儿观、教育理念或方式，却未必适合每一个孩子。

就如一些孩子的父母所困惑的那样，今天“北大妈妈”说教育孩子就是要“鸡娃”，要投入一个家庭所有的财力物力，不能让他输在同龄人的起跑线上，但是明天“清华爸爸”却倡导佛系教育，要给孩子营造宽松的成长和学习环境，才有利于他们身心的健康成长。那么作为这些公号或短视频的订阅者，到底应该听谁的呢？

每个孩子的情况都千差万别，怎么能把别人的教育观念生搬硬套，然后用在自己的孩子身上呢？很多父母关注了多个育儿公号和短视频账号，然后跟着他们的节奏走，就很容易陷入这些“名校父母”有意无意营造出来的一种教育焦虑而无法自拔，最终并不利于自己孩子的成长和学习。

这些育儿公号或短视频的博主，尽管自己毕业于国内外的名校，但是十几年后，他们的孩子就一定能够进入名校吗？很多人打着这样的旗号招揽粉丝并变现，不过是因为这是一个需要用十几年时间来验证的结果，也就意味着家长们根本无法验证。

不要盲目“鸡娃”，不要被别人牵着鼻子走，世间没有任何一套现成的教育模式，可以套用在每一个孩子的身上。我们可以借鉴学习别人的教育理念、教育方式，但是切莫在“名校父母”们的鼓噪中陷入教育焦虑无法自拔。