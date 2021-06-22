“失落大龄男”致信市政府 呼唤社会正视职场年龄挤压

来源：成都商报

作者：朱昌俊

如何看待不同年龄群体的价值，如何构建更开放的就业观、年龄观，这是值得全社会深思的问题，也关系到每个人的中年乃至老年的生活境况。

日前，一位48岁男子写给上海市政府的失业求助信引发热议。写信者王先生(化名)自称高学历，曾任职外企高管，但失业三年求职无门。

这则“失落大龄职场男”求职记，在网上引发较多关注，不只是因为他的高学历与“就业难”形成的反差，也更是因为中年人的职场失落，的确触发了不少人的共鸣。

按照目前社会的平均寿命以及老龄化水平，“4050”人员无论之于家庭，还是社会，都是绝对的中坚群体。他们的就业状况，关系到无数家庭的稳定，也攸关社会的就业质量和劳动力资源的利用效率。不过，这些年，无论是互联网人的“35岁危机”，还是公务员、事业单位招聘中显现的“35岁门槛”，都真实地反映出当前职场上的年龄“挤出效应”可能比以往更为剧烈。

年龄增大，在职场的劣势也逐渐显现，这种现象形成的背后有其必然性，可以说全球都是如此。但这并不意味着，年龄大就必然应该被淘汰，更何况目前的退休年龄也将延迟。就拿“35岁门槛 ”来说，它的形成与人口红利充裕下的社会年龄偏好有着直接关系。但在当前的社会年龄结构下，这种“约定俗成”的做法对于公平就业的阻碍其实越来越大。因此，像公务员、事业单位等招聘首先就应该带头减少年龄限制，增进就业市场对于不同年龄群体的包容性。

值得一提的是，在现实中，中年人的就业难问题似乎一直处于“低能见度”的状态。如我们日常的就业服务体系，也更侧重对高校毕业生、农民工等就业重点人群的帮助。我们似乎默认了年龄对人的淘汰，而中年群体可能也自觉承受了这种社会偏见而选择沉默或采取“降维”的方式应对。这样一种状况，置于老龄社会不断加深的背景下，的确需要予以重视与改善。它也应该是应对老龄化社会，必须要做好的准备之一。