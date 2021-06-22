“偏航后遗症”须引起更多重视

来源：北京青年报

作者：天歌

6月12日，杭州的高女士叫了一辆首汽约车，从杭州到富阳，全程8公里。据高女士介绍，上车后司机企图跟她搭讪，她没有搭理，不久发现司机不按导航走，且两次更改路线，她越想越怕就跳了车，导致左臂骨折。此事被曝光后，首汽网约车回应称，车内录音显示司机没有搭讪，但确实存在更改路线的情况。

乘客从正在行驶中的车上跳下来，只是造成骨折，实在是不幸中的万幸。首汽约车回应称，车上录音显示司机没有搭讪女乘客，这一说法随后也得到了当地警方的证实。但不管是乘客高女士，还是首汽公司以及派出所方面都证实，网约车司机在行车过程中，确实存在偏离导航、更改路线的问题，而这恰恰是导致高女士受惊跳车的直接原因。

不管是首汽约车还是当地派出所，都把导致乘客跳车事件的原因认定为“司乘沟通不畅”。在新的证据出来之前，这个事故原因的认定是值得相信的。况且乘客高女士自己也说，司机是“企图跟她搭讪”，按照一般的理解，“企图搭讪”应该是还没有出现搭讪的言行。

现在，问题就成了网约车偏航，导致乘客受惊，为了避免受到更大的伤害，最终选择冒险跳车。很多人可能会觉得这样的描述有似曾相识之感，前段时间曾经闹得沸沸扬扬的长沙货拉拉事件中，女孩同样是因为在乘坐帮自己搬家的货拉拉货车过程中，遭遇了司机偏航、更改行驶路线，最终从车上坠落身亡，酿成惨剧。

两起事件没有可比性，但是共同特点，就是消费者在使用网约车赶路或搬家的过程中，都遭遇了司机偏航和更改路线的问题。经常开车的人都知道，使用导航开车偏航、中途更改路线是很正常的事情，因为导航规划的线路，未必就是最合理的，或者未必就是司机最熟悉、愿意走的，所以很多司机会自己更改行驶路线。但是这样的路线更改和导航偏航，如果发生在网约车场景下，则极有可能对乘客，尤其是女性乘客带来恐慌，如果乘车时间恰好在深夜等时间，这种惊吓和恐慌情绪会更甚。

站在乘客的角度，这一点并不难理解。一个单身女性和一个异性同处网约车这样的密闭空间，多数女性都会有警惕、紧张的心理，如果途经陌生、偏僻的地方，又遇到网约车司机偏航和更改路线，在一种自保心理下，无法避免有女性会做出跳车这样的极端举动。

所以，不应简单怪罪一些女乘客神经敏感，而是应该好好反思网约车的“偏航后遗症”，并且采取应对措施。具体的措施包括，在非必要情况下，要求司机尽量不要更改行车路线，如果因为客观原因需要更改路线，一定要及时向乘客做好解释工作。如发现乘客出现情绪紧张、激动等等情况，司机必须果断停车，应最大努力保障乘客的人身安全。