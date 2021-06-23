北上深，毕业生最爱去哪座城

来源：中国新闻周刊

作者：愈杨

就业、安家、生活，择一城终老。

临近毕业季，大学生正面临人生的第一道抉择。今年高校毕业生人数达到909万，这些毕业生即将流向四面八方。

北京、上海、深圳，中国GDP前三的一线大城市，经济发达，就业机会众多，究竟毕业生最爱去哪座城市？

上海

中国城市GDP第一，坐拥14所“双一流”高校，上海对人才的吸引力无需赘言。

根据58同城发布的《2021年高校毕业生就业报告》，今年毕业生首选就业城市中，上海第一。

前程无忧《2021年校园招聘白皮书》指出，在就业城市选择上，上海受青睐程度排名第一。

2020年上海以38701亿元（人民币，下同，约8029新元）位居中国内地城市GDP首位，高于北京的36103亿元，比第三名深圳的27670亿元多出一万多亿。拥有大量跨国企业以及上交所等金融机构，上海总部经济突出。

选择一线城市的毕业生，主要考虑一座城市的经济实力。经济发达，意味着提供的就业机会多。更重要的是，社会分工细化，让专业的对口性更强，利于刚步入职场年轻人的成长。

近年来，上海人才政策颇有开放之势。早在2018年，上海以“北大、清华应届生可落户”为试点，出台政策指明清北两校本科毕业生符合申报条件，可直接落户。

继对清北毕业生抛出橄榄枝后，《2020年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》发布，将政策范围扩大至在沪世界一流大学建设高校，上海对上海交大、复旦、同济、华东师大4所高校的毕业生也友善招手。

从上海交通大学2020年毕业生就业去向来看，本科生留在上海的比例在70%左右，往年（2017-2019年）本科生留沪率仅53%-55%。

今年3月2日，上海市人民政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出完善居住证积分和落户政策，加大新城对紧缺急需人才和优秀青年人才的引进力度。

与此同时，上海是长三角城市群的龙头城市，对长三角其他省份的人才“虹吸效应”显著，江苏、浙江的高校毕业生除本省外，几乎都将上海作为就业的第二选项。

长三角是中国最为发达的城市群，GDP总量超过20万亿元，远高于珠三角和京津冀城市群。麦可思《2020年中国大学生就业报告》显示，2019届大学毕业生在长三角地区就业的占比最高。

深圳

深圳特区经过40多年的发展，从昔日渔村成为今天的国际都市。

根据BOSS直聘发布的《2021应届生就业趋势报告》，深圳是本地高校毕业生留存率最高的城市，也是对外埠毕业生吸引比例最高的城市。

根据深圳大学2020届本科毕业生就业质量报告，79%的毕业生留在深圳工作。中山大学毕业生在广州就业得天独厚，2018年也有23.99%的中大本科生选择在深圳就业。

广东坐拥深圳，是中国经济第一大省，不但拥有腾讯等互联网巨头，也拥有如华为等对理工科人才有大量需求的重点企业，吸引着周边湖北、湖南，甚至更远的东北毕业生跨山越海而来。

2018年广东一跃成为武大毕业生最爱去的省份，去广东就业的武大本科毕业生比例比留在湖北的还要高出约3%。华中科技大学2018届毕业生选择广东就业的比例，也超过了本省就业率。

南深圳、北武汉，湖南强邻环伺。从两所985高校2020届毕业生就业质量报告来看，中南大学本省就业率仅27.79%，湖南大学亦低于30%。

毕业生本省就业率排名更靠后的高校，主要集中在东北等地。2019年哈工大仅有不到12%的毕业生留在黑龙江，19.5%的毕业生从北到南几乎跨越整个中国去广东就业。2019年东北林业大学有17.93%的毕业生前往广东，居于首位。

中国教育在线总编辑、中国教育发展战略学会人才分会秘书长陈志文指出，经济发达地区不仅意味着发展机会更多待遇更好，更重要的是，在争取发展机会的过程中，竞争选聘更为规范更为公平公正。

发达的城市经济与薄底的高等教育并存，深圳实现高等教育跨越式发展的需求迫切，近年来深圳本土高校数量、大学生数量迅速扩张。

2020年中山大学深圳校区迎来首批入驻新生。研究院成为主流形式，清华、北大、人大、上海交大、山大、厦大、湖大、南开、兰大、西北农林10所985高校，均在深圳设置了研究院。

深圳本土大学也在加快步伐，深圳海洋大学、深圳音乐学院、深圳师范大学等新高校均在筹建中。根据深圳市委、市政府《关于加快高等教育发展的若干意见》，力争到2025年，深圳的高校达到20所左右。

北京

北京拥有中国数量最多的“双一流”高校，67所本科层次高校中“双一流”高校就有34所。

但在58同城《2021年高校毕业生就业报告》中，北京与前三的上海、深圳、广州不在同一阵营，排在成都之后。在BOSS直聘《2021应届生就业趋势报告》中，北京无缘前三，无论是本地高校毕业生留存率还是对外埠毕业生吸引比例。

985毕业生是大学生中的精英，清北名校生的就业去向，很能代表当下大学生的就业倾向。

根据两校2019年就业质量报告，清北本科毕业生留京率都不到2成。而且，这已经是清北毕业生留京率连续多年下跌了。从2013年到2019年，北大本科生留京率从71.79%跌至16.07%，清华从30.7%跌至18.20%。

而在前程无忧《2021年校园招聘白皮书》里，北京虽然排第二，但排第一的上海，受青睐程度要远远高于北京。

数据显示，上海毕业生的留沪率要高于北京毕业生的留京率。北京高校毕业生平均留京率在52%左右，上海则在72%左右。其中，清北本科毕业生留京率跌破2成，上海交大的本科毕业生留沪率一直在5成以上，2020年更是突破70%。

其实从工作机会来看，以互联网、文化传媒等行业为例，北京的机会要高于上海。DT财经数据显示，北京新经济上市公司，包含TMT、互联网、医疗技术等高科技行业，数量比上海多三成。

能否在一座城市落户，是很多大学生就业时着重考虑的因素。同济大学教育评估研究中心主任樊秀娣指出，户籍制度在现阶段影响到人的就业、安家，没有户籍人就缺乏归属感。不是年轻人在乎户籍，而是有被户籍束缚、限制的感觉。