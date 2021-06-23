杭州网约车跳车事件：一次沟通的偏航

来源：中国青年报

作者：张丰

杭州富阳不久前发生一起网约车乘客跳车事件，女乘客发现司机两次没有按照导航行驶，就选择了跳车“逃生”，此事一度让网约车平台站上舆论的风口浪尖。

警方最终公布了调查结果。司机第一次偏离导航，根据乘客要求掉头重新按照导航行驶；第二次偏离，是作为本地人的他知道那里新开了一条更近的路，而导航系统还没有更新。警方并没有发现有“搭讪”和其他违规行为。

最终，网约车公司还是承担了责任，对司机进行了处罚，他的违规，就在于没有按照导航要求行驶。这个处理当然是合理的，也有利于网约车规范出行。但是，在网上也有一些不同的声音，有人认为，事件发生在下午4点，并不是风险更高的夜晚，而且乘客坐在后排，可以通过手机一键报警，没必要冒险跳车。

这种指责并不可取，一个女孩子面对陌生环境的紧张也是可以理解的。但是，此事确实也反映出某种现实的荒谬性。在我看来，最让人遗憾的一点，是乘客完全可以通过交流来确认“路线偏离”有没有危险，可以从司机的言行举止来判断他是否心存不良，但是她唯一依靠的就是导航。

网约车公司都不鼓励司机和乘客“搭讪”。几年前某网约车平台刚推出这项制度的时候，我曾参与一次问卷调查，发现“和乘客说话”竟然是司机的扣分项。如今标准的操作，是你上车时，司机喊出你电话号码的后4位，确认你的乘客身份，然后整个行程都是沉默的，一切归系统掌握。

这有利于公司系统在后台监管，现在车内行为全部录音，发生纠纷也可以第一时间取证，对那些“不良司机”是一个很大的约束，有利于进一步降低那些耸人听闻的小概率突发事件。但是，我们可能也在不知不觉间失去了一种可贵的东西，那就是“陌生人之间的对话”。

如何与陌生人相处，是城市生活最核心的素质。传统出租车有一些被诟病的地方，比如车内环境糟糕，有些司机抽烟、话痨，开车也很野，但是他们也有一个优点：每个人都是一部“本地生活”的活词典。你到一个地方旅游，从机场到市区一段路，从出租车司机那里获得的信息，要远超过网络搜索得来的那些攻略。

就以路线而论，在市区行驶，有的导航系统会推荐三条路线，上面都标注着每一条路线需要的时间。但是，在老司机的心中，可能还有好几条路线，他们会通过使用小巷来避开拥堵的路口，也会知道哪一条路正在修路。不止一次，我发现传统出租车司机选择的路线比导航系统上那三条都快。

如果我们把乘车不仅仅理解为“从A到B”，而是理解为城市生活的一部分，理解为你需要花掉的几十分钟时间，那么，和司机聊一下天，要远比沉默着听导航语音播报更有意思，收益也很大。我现在选择传统出租车的次数比以前更多了，那些司机对生活的抱怨，对“城市历史”的阐发，向我展示了一个立体的世界。

那位杭州女乘客的遭遇，在某种意义上讲，不是一个交通问题，而是一个信任问题，也是一个“我们应该如何生活”的问题。如果陌生人之间的信任与沟通失效，我们都变成手机尾号后四位所代表的一个“物体”，对外部世界感到恐惧也失去好奇心，那么，我们在整体上就已经“偏航”了。