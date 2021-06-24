来源：第一财经

作者：林小昭

中国将实施一对夫妻可以生育三个子女的政策提出后，全国多地正在开展当地育龄女性以及生育意愿的调查。近日，部分地方小规模调查结果已经出炉。

中年人更愿意生三孩？

根据西安当地媒体报道，为了解西安育龄青年对“二孩”、“三孩”的生育意愿，国家统计局西安调查队近日在全市抽取100位育龄青年开展专项调研。调查显示，2%的育龄青年选择做“丁克”，不考虑要孩子，67%的育龄青年只愿意生育一个孩子；23%的育龄青年愿意接受“二孩”；只有8%的育龄青年可以接受“三孩”。

调查显示，在20—25岁、25—30岁、30—35岁、35—40岁年龄段愿意生育二孩”、“三孩”的育龄青年分别占比10%、12.8%、14.3%和15.4%。报道指出，这说明育龄青年的年龄越大，“二孩”、“三孩”的生育意向越强。这些家庭经济基础较为稳固，能够负担的起生育孩子的成本，所以生育意愿相对稍高。

在济南，为进一步了解当前适龄家庭对于生育政策的态度，以及未来的“三孩”生育意愿，国家统计局济南调查队在全市随机抽取适龄家庭366户，开展“放开三孩政策背景下生育意愿专项调研”。

在被调研对象中，20至25岁年龄段受访者均没有生育三孩的意愿；25至30岁年龄段6.5%的受访者有生育三孩的意愿；30至40岁年龄段6.1%的受访者有生育三孩的意愿；40岁以上年龄段7.0%的受访者有生育三孩的意愿。中年家庭目前经济基础较为稳固，受传统观念影响较大，能够负担也愿意负担生育三孩的成本，所以生育意愿相对青年家庭稍高，但总体比重仍然偏低。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授对第一财经分析，对年轻人来说，可能一个孩子都还没生，所以说回答会不会生三孩还为时过早。而对中年人来说，可能已经生了二孩，那么生不生三孩就是个现实问题了。另外，近年来生育年龄的推迟拉长是普遍现象，年纪大的人对生育三孩问题的回答，可能相对迫切一点。过几年就过了生育黄金期，再不生可能就耽搁了，所以会相对更有紧迫感。而对于20多岁的人来说，这种紧迫感不是太强。

董玉整说，年纪大一点的育龄青年，经济条件也比较好，这也是生三孩的重要基础。不过，说中年人更愿意生育三孩，这个比例也只是相对而言。即在总体人群都不愿意多生的情况下，有一部分人的生育意愿稍微高一些，但就总体来说，生育意愿还是偏低。

另一方面，三孩生育意愿也会呈现城乡、区域的差异。比如，国家统计局济南调查队的调查显示，在被调研的农村居民中，有生育三孩意愿的占11.2%，城市居民有生育三孩意愿的占4.3%，农村居民生育意愿高于城市居民6.9个百分点。

第一财经记者梳理2019年各省份的人口出生率发现，生育率较高的省份主要位于西北、西南以及华南地区、山东等地。

其中，受传统宗族文化、生育文化影响，粤东的潮汕、粤西的湛江、茂名等地一直保持较高的出生率。广东省体制改革研究会执行会长彭澎对第一财经记者分析，广东、福建的农村地区，有生育文化，又有一定经济实力，三孩的生育意愿也可能会强一些。

董玉整说，像粤东粤西粤北地区，结婚相对早些，婚姻相对稳，离婚率相对低，生育孩子相对多。但实际上，现在这些地方生育多孩的也越来越少。只是总体不愿意多生的大背景下，这些地方的生育意愿相对高一些。

多地开展生育意愿调研

5月31日，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善中国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持中国人力资源禀赋优势。

6月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。

全国多地近段时间正在部署一项工作——对当地育龄妇女及生育意愿进行全面研判。例如，四川省阆中市统计局开展生育“三孩”意愿调查主要通过电子问卷调查和走访调查相结合的方式，以20—45岁阶段的人员（重点针对此阶段已婚夫妇）为调查对象，在全市农村村民、机关企事业干部和社会人士中筛选了300个家庭进行调查，全面深入了解调查对象及其父母对生育“三孩”的意愿、不愿生育“三孩”的原因和对“三孩”政策的看法及建议。

江西抚州市政府网站消息称，6月17日召开的市委常委会会议指出，要深入依法组织实施三孩生育政策。对全市育龄妇女及生育意愿进行全面研判，加快制定配套政策，下大力气发展完善普惠托育服务体系。

山东莘县、浙江金华、上虞、桐庐、丽水、台州、绍兴、湖州、瑞安等地，近期也分别开展“家庭生育三孩意愿问卷调查”。

董玉整说，当前多地开展生育意愿调查具有十分重要的意义。现在大家关注三孩政策，但实际上配套政策措施才更是重点，在一定意义上，实行什么样的配套政策措施决定了三孩政策将产生的效果有多大。“现在广大群众更多关心的是政策支持项目有多少、力度有多大，能解决哪些现实问题，特别是困扰一些人想生而不敢生的问题，比如没有时间精力生育和带孩子，没有坚实的经济基础来承担婚嫁、生育、养育、教育等成本负担，甚至担心因为生育而在职场受到隐形性别歧视、影响职业和人生发展等一系列现实问题。”

董玉整认为，目前多地进行三孩生育意愿调查的时候，重心也应该放在配套措施问题上，而不仅仅只是愿不愿意生三孩。因为人们愿不愿意生育，往往跟现实条件允不允许、政策支持力度有多大、措施落实有多少关联在一起。

无论是西安还是济南的调研结果都表明，生育三孩的意愿总体都偏低。在生育三孩的影响因素中，“经济负担较重”是不想生育的主要原因。尤其是养育孩子的成本不断增加，涉及衣食住行、日常用品、文娱休闲、教育培训、医疗保健等多个方面，儿童支出占家庭经济总收入的比例居高不下。另外，时间精力成本、身体状况、教育观念也是影响的重要因素。

董玉整说，目前多地开展生育意愿调研都具有重要现实意义。调研的目的就是了解人民群众有什么愿望和担忧，为制定更合理可行的政策提供民意支持和现实依据，看看人民群众对哪些问题更紧急一些。他认为，有几个方面的问题可能会比较着急一些：一是发展托幼服务问题；二是减轻家庭经济负担问题；三是解决就业和职业发展问题；四是加强社会教育和治理问题。