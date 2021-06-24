“后高考经济”，带火了哪些消费？

来源：工人日报

作者：时斓娜 杨召奎

2021年中国高考的大幕至今已落下半月有余，伴随长达近三个月超长暑假的到来，“嗨玩放松”“外貌蜕变”“培训提升”成了考生们度过这段告别与启程时光的关键词。

与之相对应的是，1078万的庞大高考生群体投身于旅游出行、电子产品、医美、培训学习等消费，正逐步释放出巨大的消费活力，成为“后高考经济”的消费主力。

“毕业旅行”热度攀升

高考结束后，来一场“毕业旅行”成为诸多考生的放松方式。有数据显示，高考毕业生及同龄用户群体出行时间在6月10日至7月30日之间的旅游产品订单量同比增长了78%，同一时期高考毕业生的酒店订单量，同比上涨超三成。

为了帮助游客更好进行旅游决策，马蜂窝旅游联合腾讯文旅共同发布了2021年夏季“旅游蜂向标”。数据显示，今年夏季中国旅游热度排名前10的目的地分别是北京、成都、重庆、上海、西安、长沙、三亚、青岛、杭州和厦门。此外，呼伦贝尔、乌兰察布、承德、哈密、白银等成为热度涨幅榜排名前10的城市。

马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶分析说，中国热门目的地涨幅榜排名前10的城市，以西北地区城市居多，热度增长最快的呼伦贝尔，涨幅超170%。一直以来，呼伦贝尔都被看作是最适合夏季避暑的目的地之一，丰沃的草原进入最佳游玩时节，也很适合学生们一起“毕业旅行”。

面对终于松弛下来可以“撒欢儿”的考生们，旅游景区也是各出妙招，通过免费、折扣等优惠吸引高考考生。例如，成人票价170元（人民币，下同，约42新元）、学生票价130元的上海某蜡像馆，对2021届高考生的优惠价格为95元，要求2人及以上一起使用，凭身份证和高考准考证即可入园。

高科技电子产品成“标配”

手机、电脑、蓝牙耳机、智能手环……高科技电子产品似乎已经成了高考考生进入大学前的“标配”。

此前拼多多的消费数据显示，高考结束后，该平台手机、电脑等数码产品迅速升温，高考结束首日数码产品销量较前一天上涨超过210%。

京东“618”大促期间，随着“Z世代”释放消费潜力，高端笔记本电脑成交额同比增长145%，精准满足个性化需求的游戏手机累计成交额同比增长五倍，新国货手机成了手机市场的宠儿。

“很多家长想通过满足孩子的消费欲望作为辛苦学习的补偿，但不应忽视的是引导孩子建立理性、适度的消费观念。”天津泰达律师事务所律师张政认为，对于即将开始独立生活的“准大学生们”而言，如何量入为出、避免奢侈浪费，是值得学习的课题。

“让自己变美”的努力不曾止步

来自河南的黄锐一出考场，就径直走上了去染发店的路。“高考结束了，染什么发色好？”她通过社交平台征求大家的意见。“我高考结束之后染了粉色”“想起来高考完和朋友去染头发到半夜”，一些高考后染发的“过来人”踊跃向黄锐分享他们的经验。

北京某美容美发连锁店的首席总监李波认为，根据多年的从业经验，高考后做美容美发的高中生比平时多。“除理发外，平时基本上没有学生来做发型，偶尔有一两个也是放假过来做，开学再做回去。现在高考结束刚几天，已经有一些家长带着孩子来烫发了。”

“青春期的孩子很在意让自己变得更漂亮，但是高考前学校不允许、家长不同意，学习也比较紧张，于是，很多孩子选择考完试后来‘变美’。”李波觉得，高考前以学习为重，高考后对容貌提升做出更大努力，这是孩子正常的成长过程。

除了美发、化妆外，近年来，高考后还掀起了一股“微整形”浪潮。一些学生选择通过医疗美容、摘镜手术等来提升外貌、改善形象。

以技能提升迎接人生新阶段

“学车考驾照”已经是和暑假相伴而生的词。6月1日起，全国公安交管部门12项便利措施实施，驾驶证考试内容减少，约考间隔缩短，让更多的考生有动力利用暑假时间学车，拿到驾驶证。

除了学车外，不少考生还会选择在假期给自己多方面“充电”，参加各种培训班、兴趣班。

“我打算学一些关于编程的东西。”还不确定自己大学会学什么专业的时铭扬已经准备好了在暑假学习编程，“我现在都有点玩够了，学编程不管什么时候都能用得上。”

对于零基础学编程，在技能提升中可能会遇到困难，时铭扬抱着轻松的心态：“试试嘛，凡事都得尝试，边玩边学。”

“‘边玩边学’是一种对于后高考时代的考生而言很好的状态。既适度放松，张弛有度，又不至于因为一味疯玩浪费大好时光。无论是培养兴趣爱好，还是学到一技之长，都有助于学生以更加饱满、从容的姿态迎接即将到来的大学生活。”张政说。