来源：光明日报

作者：饶高琦 王莉宁

如今，各种“方言梗”在几大短视频平台上占据了半壁江山。伴随着网络自创语言走红的，还有各种爆款方言。近年来，重庆话、河南话、贵州话、山东话、广西话等方言的段子大量地涌入了影视作品、短视频平台、网络综艺，早年“触电”的广东话以及四川话、陕西话、东北话这四大天王终于不再孤单。各类“方言梗”乍一听再怎么艰涩奇怪，在循环播放一两遍之后，即使是从小生长在普通话环境里的人也会觉得有趣亲切。我们不禁要问，方言是“土气”的存在吗？“方言梗”流行的背后有怎样的文化认同？

回答这些问题，就不能不聊到汉语的特点。汉语是一种方言种类繁多、文化内涵丰富的语言，除普通话外，还有官话、晋语、吴语、闽语、粤语、客家话、赣语、湘语、徽语、平话和土话等十大方言，内部差异巨大，特别是中国的东南地区，有很多方言土语之间完全无法通话。

在全球化和城镇化的高速进程中，方言日渐式微，保护传承方言文化现已成为国家语言文字事业的重要组成部分，也是社会大众的共同愿望。方言文化保护传承和普通话推广普及并不矛盾，因为两者有各自的使用空间和圈层——普通话是国家通用语言，在公共场所、教育、行政和传媒中具有法定语言的地位，学习和使用普通话更是基本语言权利；而方言则是区域性的，是民间语言，适用于非正式场合、家庭或其他私人领域。当前，面向普通话、方言乃至外语多语并存的社会生活环境，中国社会正逐渐形成“多语分用”的语言态度，即明确各语言、各方言在社会生活中的地位、作用，形成了主体与多元，公共与私人，正式与随意等并行不悖、和谐共处的语言生活观。

不过，短时间内要让所有方言迅速恢复同等的语言活力或使用频率，这既缺乏可行性，也没有必要。在此情况下，保护传承最可行的办法是开发利用，即以利用促使用、以使用促保护、以保护促传承。方言文化保护传承的主体是社会大众，而青少年是关键人群。新媒体极大地推动了方言文艺娱乐的创作和传播，青少年通过短视频关注、了解并热爱方言，使方言成为他们文化生活的组成部分，有利于对方言适度使用。从这个角度来看，“方言梗”频上热搜，这是方言仍活跃于语言生活的表现，有用总比无用强，无须过分担心。

然而，我们也必须认识到，在“方言梗”走红里的那些被娱乐化、低俗化的方言，也隐藏着危机。一些“方言梗”里偏爱“土味”，仿佛可以带来接地气的感觉，但却屏蔽了地域文化之美；一些“方言梗”只顾矮化方言使用者以达到搞笑的目的，却忽视了挖掘并展示其蕴含的文化民俗及悠久历史；我们不能以保护传承方言文化为名，就一窝蜂地刻板复制，让方言贴“土”“烂”“俗”的标签。面对这种红极一时的网络文化现象，应注意避免盲目追求流量而裹挟着方言与低级趣味挂钩，要积极探索并鼓励多样化的方言开发应用，塑造高端、典雅、文化气息浓郁的方言形象。近年来，海派音乐人林宝用上海话演绎了多首流行歌曲，如《上海谣》用吴侬软语将上海的历史变迁和上海人的喜怒哀乐娓娓道来，改编自陆游的《钗头凤》通过方言独特的韵律平仄再现了宋词的细腻唯美，在新媒体平台上累计点击量破亿，颇受好评。

其实，正如每个人都有自己的故乡，共同语也从乡土语言生活中走来。可以说，方言是共同语之根，在一定程度上承载着人们的乡土之情。方言文化也是乡村文化、精神文明的重要组成部分，相信它在乡村振兴的伟大征程中能扮演好自己的角色，发挥独特的作用。