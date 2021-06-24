地外文明或早已从宇宙深处看地球

来源：科技日报

当人类将探索目光望向更深远宇宙的同时，宇宙中是否也有其他文明，正在或曾经窥视过我们？英国《自然》杂志23日发表的一项天文学研究认为，在过去5000年里，推测有1715个近距恒星曾到达过能观察到地球的位置，在围绕其中一些恒星的行星中，有29个潜在宜居世界，不但有可能看到地球，还能收到人类制造的无线电波。该研究表明，只要“观察者们”曾经拥有和我们现在技术水平差不多的天文仪器，就可以侦测到地球上的生命特征。

检测地外行星的方法之一，是寻找它们经过恒星的迹象，在地外行星上也可以用这种方法发现地球。过去已经发现了近距恒星能观察到地球经过太阳的区域，但此前的研究没有考虑过随时间推移有利观察点的变化。

此次，美国康奈尔大学天文学家丽萨·卡尔特奈格、杰奎琳·法赫缇等，利用盖亚(Gaia)数据库进行了研究。数据库中包含了100秒差距(约300光年)内的近距天体，可以用来探索这一观察点如何随时间变化。研究团队发现，从早期人类文明发展(约5000年前)至今，有1715颗恒星到达了合适位置，接下来5000年，还有另外319颗恒星能抵达有利观测区域。而且有75颗恒星，近到足够让人类制造的无线电波抵达(100光年内)。

在过去、现在和未来能看到地球的这个区域内，有7颗恒星拥有行星。例如，比较著名的七胞胎星系——Trappist-1星系，其拥有7颗地球大小的行星，会在1642年内进入这个区域，并在那里待上2371年。

研究团队认为，那些位于有利位置、可以观测到地球经过太阳的恒星，可以作为未来搜寻潜在宜居行星的优先目标。

在过去漫长时间里，人类通常利用射电信号寻找地外文明的迹象，近些年也出现了利用激光搜寻目标，并持续观测整个天空等方法。而依据此次研究结果，只要那些处于合适位置的地外文明曾经拥有和我们现今相差无几的技术水平，“它们”就能发现我们。

总编辑圈点

你一定想问：如果早有地外文明发现了我们，为什么我们一丝察觉也无？那必然是人家有意隐藏。虽然黑暗森林法则深入人心，但我们愿意相信，宇宙长河中总有一些因高度发达而愈发宽厚的文明，“它们”看着正逐渐伸出“触角”的我们，就好像我们看到云南野生象群，小心翼翼地观察并回避着。当然，更有可能，这1715个近距恒星不过是沧海一粟，于孕育生命一事，它们始终寂寂。