来源：人民日报

作者：廖睿灵 邱海峰

曹县汉服、许昌假发、寿光蔬菜、晋江泳装……这些日渐响亮的名片背后，是县域经济持续扩张、产业集群快速发展的生动写照。

在中国经济版图中，县域的地位举足轻重：1800多个县和县级市，经济总量占全国近40%。其中，不少县近年来阔步迈入“千亿俱乐部”，有的更是“富可敌省”。数据显示，2020年，中国“千亿县”增至38个，经济体量约5.7万亿元（人民币，下同，约1.2亿新元），占中国GDP的5.66%左右。

小县城里的“大生意”正引来越来越多关注，成为推动县域经济蓬勃发展的强劲动力。

“千亿县”再增五个

“七八月份月季容易生病，朋友们可以用15%的生石灰兑水，或者直接用灭菌液喷洒。”在江苏省沭阳县新河镇的一处花木养殖基地，主播小田正通过手机向网友直播介绍如何养护月季。聊起自己的家乡，小田一脸自豪：“咱沭阳是花木之乡，这两年，不仅我这生意越做越火，而且明显感受到整个县的发展也越来越好了。”

地处江苏徐州、连云港、淮安、宿迁四市结合部的沭阳，在江苏省内拥有众多亮眼的光环：江苏省最大的花木基地、江苏省第一人口大县、苏北地区唯一拥有国家级经济技术开发区的县级城市。去年，沭阳再添新头衔：苏北地区第一个“千亿县”。

沭阳县相关负责人介绍，近年来，沭阳经济发展不断取得新突破，去年GDP首次迈上千亿级台阶，达到1011.2亿元，从曾经排名靠后跃居苏北县市第一。同时，沭阳的其他主要经济指标纷纷进入苏北第一方阵，如工业税收和工业用电量分别位居苏北第一、第二。

沭阳的发展是一个缩影。近年来，中国县域经济快速发展，“千亿俱乐部”持续扩容。赛迪顾问发布的“千亿县”分析报告显示，2020年，沭阳县(江苏)、迁安市(河北)、靖江市(江苏)、桐乡市(浙江)、邳州市(江苏)5个县域GDP迈过千亿元大关。至此，全国“千亿县”增至38个。

“千亿县”都分布在哪里？实力有多强？

赛迪顾问县域经济研究中心主任马承恩向本报记者介绍，38个“千亿县”分布于全国9省，分别为江苏16个、浙江九个、福建四个、湖南三个、山东两个、贵州一个、河北一个、江西一个、陕西一个。整体来看，城市群、都市圈成为孕育“千亿县”的沃土，其中长三角区域已成为中国县域经济发展的核心头部区。

报告显示，长三角城市群包揽了全国大多数“千亿县”，无锡、常州、苏州、南通、镇江、宁波、嘉兴、绍兴、金华、台州等长三角城市拥有“千亿县”25个，占全国总数近七成。其中，江苏的“千亿县”数量占全国四成以上，连续16年蝉联全国百强县市首位的昆山和紧随其后的江阴，更是以GDP达4000多亿元的成绩超越宁夏、青海、西藏等省(区)。从2018-2020年“千亿县”新增来源看，除了2020年河北新增一个“千亿县”之外，其他均来自长三角的江苏和浙江。其中，江苏2019年、2020年分别新增三个，浙江2019年新增两个、2020年新增一个。

中西部地区也正奋起直追。随着中部地区崛起战略的实施、共建“一带一路”的推进，近年来，长株潭都市圈、厦漳泉都市圈等快速发展，各自培育出3个“千亿县”，成为区域经济强县的集聚区。

第二产业占比大

小小县域，何以创造庞大经济体量？

“产业好，经济才好；经济好，县域才能发展得好。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯向本报记者分析，发展产业是壮大县域经济的重要途径。中国有千余个县域，每个地方的现实条件都不尽相同，结合本地情况发挥自身优势，因地制宜打造有特色的产业集群，方能做成“大生意”，取得大发展。

地处福建东南沿海的晋江有着“中国泳装产业名城”的称号，2020年其GDP达到2616亿元，泳装产业总产值超340亿元。

“晋江泳装产业是集纱线、面料、染整、服装制造为一体的全产业链体系，现有上下游企业共500多家。”晋江市泳装产业协会专职副秘书长施芳芳向本报记者介绍，近年来，晋江泳装产业总产值年均增长15%，其工业总产值年增速高于全国纺织行业16个百分点以上。尽管受疫情冲击，去年晋江泳装产业总产值仍达到349.85亿元，实现了正增长。

山东曹县，因盛产汉服“出圈”，现有汉服及配套企业2000余家，原创汉服加工企业超600家，原创汉服销售额占全国同类市场1/3，形成中国最大的演出服产业集群；浙江安吉，“中国第一竹乡”，全县立竹量、商品竹年产量、竹业年产值、竹制品年出口额、竹业经济综合实力5个指标名列中国第一，形成了从竹根到竹叶的系列全产业链。河南许昌，被誉为“假发之都”，数据显示，中国发制品年出口总额约占全球80%，许昌位居该行业五大主产区之首，占据假发行业的半壁江山……

“纵观目前中国经济较发达县域，打造产业集群已成为这些县域实现较快发展的共同经验之一。”马承恩说，从产业结构来看，以迈入GDP千亿级别的县市为例，目前绝大多数“千亿县”以第二产业为主导，其中超20个县市的第二产业增加值占GDP比重超过50%。

在新晋“千亿县”中，沭阳打造了纺织服装、装备制造、电子信息等产业；迁安市以采选业、钢铁业、装备制造业为工业基础，是区域内的重要制造业基地；靖江市培育壮大木材加工、电机电器及通(专)用设备等产业。专家认为，县域着力打造制造业产业集群，可以发挥其劳动力成本、土地成本、物流成本相对较低的优势，也有助于形成品牌、拓展市场。

加快推动转型升级

在激烈的市场竞争中，小县城怎样将已有特色产业进一步做大做强？如何把握新机遇、实现更高质量发展？

马承恩认为，一方面，各地应积极推动传统产业转型升级，充分利用新技术，做大做强优势特色县域经济；另一方面，立足资源禀赋、产业基础、区位条件、发展形势，培育新兴产业，加快新旧动能转换，持续提升经济发展动能。“从这几年‘百强县’‘千亿县’的发展情况来看，不少地方已经在这些方面进行了积极探索，取得了不错的成效。”

从曾经大棚管护全靠人工，到如今拿着手机远程操控，“蔬菜之乡”寿光正在经历一场种菜模式的大转变。

寿光市农业农村局工作人员信俊仁向本报记者介绍，近年来，寿光加快推动蔬菜产业转型升级。围绕提升冬暖式大棚种菜效率，寿光依托数字控温、智能雾化、水肥一体等物联网管理技术，已建成第7代智慧大棚，菜农只需通过手机就能调节大棚温度、湿度等参数。针对蔬菜种子“卡脖子”问题，寿光陆续出台蔬菜种业发展扶持政策，培育了多家龙头企业，并建成投用国家现代蔬菜种业创新创业基地研发中心，先后与10多家国家级科研院校建立深度合作关系，自主研发的蔬菜新品种达140个，国产蔬菜种子市场占有率达70%，成为山东省第一批区域性良种繁育基地。

如今的寿光，超17万个大棚遍布全市，智能化装备普及率达到80%；年产蔬菜450万吨，总产值约110亿元；年育苗量17亿株，每年有超过900万吨蔬菜在此交易。日前，在寿光举办的第二十二届菜博会暨2021种博会上，超40万人次现场参观采购，交易及订单贸易额达83亿元。

在已有产业基础上，不少县域也进行着新的探索。著名“花炮之乡”湖南浏阳，在做大做强烟花爆竹产业的同时，大力发展显示器件、生物医药、汽车及零部件等产业；贵州仁怀，以当地白酒产业为根基，结合县域内丰富的红色资源和酒文化，打造独特文旅路线，去年GDP跃升至1364亿元，成为贵州省唯一一个“千亿县”。

“目前，在’百强县’‘千亿县’中，中西部地区县域占比仍相对较少，但如能在产业发展上实现新突破，未来其发展前景值得期待。”马承恩说，以中原城市群为例，尽管该区域内暂无“千亿县”，但相关地区的区域经济发展起步早、产业基础较好，传统产业转型升级加速推进，涌现出新郑、巩义等经济强县(市)。“随着郑州都市圈的建设以及县域经济持续做大做强，未来有可能培育出更多‘百强县’‘千亿县’。”