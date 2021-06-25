睡不着，都是你的错吗？

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

夜深了，黑漆漆的房间里，还有光亮闪烁，照着一张疲惫而困倦的脸。你说你还没有睡，但你也很难说清楚是为什么。

熬夜有很多危害。比如说，造成疲劳、情绪低落。严重一点的，还有记忆力减退、注意力不集中。再严重一点的，还有可能让身体免疫力下降。在这个互联网时代，你不会不知道这些信息。

这两天，90后姑娘熬夜十年长出老年斑的新闻可能让你吓了一跳，赶忙去照了照镜子。你不幸地发现，自己的颜值好像真的因为熬夜下降了。于是，你对自己说，今天晚上无论如何都要早点睡觉。

可到了那个点，你还是准时地失眠了。在床上辗转反侧的时候，你开始胡思乱想，结果，就是睡眠离你越来越远。

调查显示，当下中国超3亿人存在睡眠障碍，近1/3睡眠障碍人群凌晨1点后入睡。这说明，你并不孤独。都市森林的星星点点里，还有许多人和你在一起。

没有及时入睡，都是你的错吗？

睡眠对人类来说，本来不是个问题。在前现代社会，没有了电灯，除了少数多愁善感的大作家，大家都会选择乖乖睡觉。可在高度商业化的当代社会，技术和秩序已经入侵到生活的各个角落。工作和消费的节奏越来越快，控制着个人的主体意识，你无处可逃。

最可怕的加班，不是规定你工作到几点，而是告诉你，你的工作是“弹性”的。这也意味着，你再也没有真正的下班时间，你的工作和生活已经纠缠在一起，密不可分。

叔本华说，人类只有在睡眠中才能把握住存在的“真正核心”。但在当代社会，“自然醒”是一种可望不可及的奢侈。因为，这会打破快节奏运行的正常秩序。

比方说，你第二天必须要早起上班，或是有一个不得不出席的重要会议。你甚至不敢在深夜把手机调整成静音，因为那可能会让你错过一条重要的信息或者一个重要的电话。你的睡眠，已经被彻底“改造”了。

布勒东把做梦当作对现实生活的反抗，但睡眠里的美梦，终究只是浪漫主义的“逃离”。你忙碌了一整天，好不容易把娃哄到了床上，抬头一看，已是午夜时分。于是，你决定熬夜刷剧或是打游戏。可到头来，这样的“逃离”也只会让你在第二天更加昏昏欲睡。

是时候重新审视自己与睡眠的关系。尽管你不可能改写整个世界的秩序，但你依然可以掌握自己的生活，比如，准时睡觉。科比最爱说的是“凌晨四点的洛杉矶”，这说明，能够把握睡眠的人，也能够掌控生活的主动权。

这当然不容易。你睡不着，因为你很担心明天的工作会怎么样，手上的任务是否能够完成，又或者能不能让家人过得更好……但在深夜不断增加的重量，不会改变现实，只会压缩你的生命。

你必须学会如何与生活达成和解，学会如何处理自己的欲望和焦虑。人的生命，不该被裹挟进没有间歇的持续状态里。你的热爱、你的牵挂、你的思念，都不是把你牵绊在黑夜的障碍。

有时候，“洗洗睡吧”并不是坏事。明天，又是新的一天。