“洋考热”乱象亟须治理

来源：半月谈

在北上广，剑桥通用英语五级考试（以下简称“剑五考试”）中的KET、PET，近年来成为升学敲门砖，导致诸多乱象。3月31日，教育部下属教育部考试中心的官网中国教育考试网发布公告称，从即日起，教育部考试中心不再承办剑五考试。

然而，学生家长并未因此回归理性：KET、PET澳门考试团爆满，新的替代考试小托福热度逐渐上升……这些现象的背后，是校外培训机构仍在贩卖教育焦虑，是洋考热的社会心理依旧存在。对此，教育专家呼吁，统筹治理洋考热与校外培训机构，真正铲除洋考热的土壤。

花8倍报名费抢不到一个考位

所谓KET、PET，分别对应剑五考试第一级和第二级。另外，还有FCE（第三级）、CAE（第四级）、CPE（第五级）。剑五考试成绩及格者，由英国剑桥大学地方考试委员会统一颁发证书，而该证书常常是出国留学或国际学校招生的依据。

中国教育国际交流协会常务理事、留学分会副理事长陈志文说，难度相当于初高中英语考试的KET、PET，如今却主要是小学生在考。“中国一些校外竞赛、考试被取消，个别学校拿KET、PET成绩作参考，于是众多家长给孩子报考，导致近年来KET、PET报考人数迅速增长。”

报考人数快速增加，必然导致“考位争夺”十分激烈。今年3月，原本只要500元（人民币，下同，约103新元）的剑五考试报名费，家长要花4000元左右，就这样还不一定能抢到考位。

在广州，不少家长为抢到KET、PET考位，找多个黄牛买号，一个号500元起。有家长告诉半月谈记者，广州本地考位非常难抢，很多家长就带着孩子去报考人数较少的湖南、福建、海南或是香港、澳门考试。

“考位争夺”的背后，是个别培训机构靠炒考位牟利。一名上海家长说，一家培训机构曾宣称，在上海200个考位中，自家就锁定了167个。

KET、PET含金量未降，小托福趁“虚”而入

尽管教育部考试中心不再承办剑五考试，但是家长们并不认为这项考试含金量下降。

上海家长吴颖说，政府对这类考试“不鼓励、不支持”，但剑五考试在全球获得认可。而且，吴颖抱有这样的考虑：即使上海已推行“公民同招、民办摇号”，但进入优质民办学校的学生学习程度不同、学力不同，如果自家孩子剑五考试成绩优秀，或许会受到优质学校青睐。

北京家长朱磊希望相关部门能恢复承办KET、PET考试，“毕竟剑五考试比中国英语考试更能客观全面地检测英语水平”。

凭借地理之便的广州家长则开始组团去澳门参加KET、PET考试。校外培训机构发布赴澳门报考的信息后，家长们就相约做核酸检测，包车、包酒店，交流备考信息。

值得关注的是，教育部考试中心宣布不再承办剑五考试之后几天，美国教育考试服务中心在其主办的一次年度峰会上，发布了用于青少年托福测试的备考资料及合作伙伴授权，大有用TOEFL Junior、TOEFL Primary取代KET、PET之势。

TOEFL Junior、TOEFL Primary分别被称作“初中托福”和“小学托福”（俗称“小托福”和“小小托福”），与KET、PET相比，考试难度基本相当。

广州初一学生家长李女士说，某知名培训机构已经在微信群里向家长推介小托福了，还举办了多场小托福的模考和公开课，报名的家长不少。该培训机构称小托福为“小升初敲门砖，国际校入场券”。

上海某教育机构也打出广告“KET/PET/FCE/小托福专属报名通道开启”，并对家长喊话：“如今小升初备考，对KET/PET/FCE/小托福的分数要求水涨船高，建议小学阶段的学生要尽早准备考试。”

铲除洋考热的土壤

实际上，不仅是英语考试，一些国外数学考试也在中国变热。比如，随着中国奥数杯赛陆续停赛，一些洋杯赛在北京、广州等地逐渐流行起来。

专家认为，教育部尽管不再承办剑五考试，但助推考试热的各种因素仍然存在。治理考试热，特别是洋考热，理应与治理校外培训机构统筹考虑。

特别要坚决打击洋考试与升学或明或暗的挂钩。华东师范大学教育学部教授吴遵民表示，KET、PET的火热，反映的是社会对教育的焦虑。当前绝不允许将任何校外竞赛、考试与中小学招生相关联，对干扰正常招生入学秩序的考试利益链要保持高压态势。

升学压力的存在、“唯分数论”的大行其道，是KET、PET等国外考试生存的土壤。有培训机构认为，教育部与剑五考试“分手”后，这项考试或与校外机构合作，重新开考。如果未来这项考试被叫停，仍然会有其他英语考试替代其功能。针对此，专家表示，教育部门应该加强研究，综合施策，真正铲除洋考热的土壤。