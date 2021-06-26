断货、限购、价格翻倍 片仔癀怎么了？

来源：健康时报

6月以来，中成药片仔癀在中国各地出现断货涨价的情况。

6月22日，健康时报记者调查发现，北京、上海、广州、天津等全国各地片仔癀线下店均出现断货情况。而在一些线上平台，片仔癀价格一粒从590元炒至1000元（人民币，下同）。

“买不到、价还涨”的声音让消费者求药无门。中国药科大学国家执业药师发展研究中心副主任康震指出，作为处方药的片仔癀，短期内限购、价格大幅上涨，这一情况不太正常。

一人每月限购2粒，一粒卖到1000元

“没想到，片仔癀这么难买，前几天刚去厦门旅游，当时导游推荐买一颗，早知道就在当地买了。”北京市民刘女士告诉健康时报记者，最近在北京很难买到片仔癀，很多门店都没货。

片仔癀是一款用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎的中成药，产自福建漳州。在闽南方言中，“仔”是语气词，“癀”是“热毒肿痛”的意思。“片仔癀”意思是每次一片可以退癀。

健康时报记者调查发现，不仅是在北京，上海、广州、天津等在全国各地的片仔癀门店均出现没货的情况。

健康时报记者发现片仔癀全国有11家国药堂实体店，从片仔癀国药堂购买药物，需要线上预约。6月22日下午5点，这11家店铺线上预约均显示“剩余量0”，患者无法购买。

“今天的卖完了，要想买只能明天9点来排队购买，每人凭身份证和处方购买。”北京片仔癀体验馆销售人员告诉记者，每天来的货都不多，店铺根据购买者情况凭处方销售药物，如果人多，每人只能购买2粒。

而在上海一家开了5年的片仔癀线下店的工作人员刘已（化名）告诉健康时报记者，片仔癀目前没有，预计下月月初会有货。即使有货也是每人每月限购2粒。

健康时报记者致电片仔癀总部，销售工作人员解释，没有限购政策，目前多地货源紧张，购买的顾客太多，为了让真正有用药需求的患者能够有药可用，公司从今年4月份开始，所有线下体验店购买片仔癀的顾客需要登记处方和身份证信息。

在全国各门店缺货的同时，片仔癀线上平台以及个人经销商渠道中，却不断涨价。健康时报记者查询多家网购平台发现，一粒官方售价590元的片仔癀已经卖到1000元左右，而礼盒装（10粒）的片仔癀一盒炒至1万元。

张为（化名）是福建厦门的一位导游，作为本地人，总有全国各地的人让他帮忙代购片仔癀，时间久了，他有了自己的“进货渠道”，别人买不到的他通过内部渠道可以买到。

“从我这儿拿货，一粒要你850元，包邮。很划算了，不用开处方，随时要随时发货。”张为告诉健康时报记者。

“片仔癀在治肝、抗癌、保健等方面独具特色，成为传世经典”“送礼佳品片仔癀”……像张为一样的中间商们，在自己的朋友圈中，这样叫卖着片仔癀。

一直是保健、送礼市场的主角

“片仔癀卖得好，很大原因是老百姓把它当礼品买，尤其是南方老百姓对其认可度很高。”中国药科大学国家执业药师发展研究中心副主任康震介绍，多年来片仔癀在东南亚地区畅销。其实，片仔癀适应症患者群体并不多，但这么多年，片仔癀的销售增长也与临床适应证拓宽有关，不单纯用于肝病患者，对肿瘤镇痛也有一定效果。

据漳州片仔癀药业股份有限公司网站介绍，片仔癀有国家级的绝密配方，含有牛黄、麝香、三七、蛇胆成分，功能主治清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛，用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。

片仔癀作为一款清热解毒、保肝护肝的中成药，临床上被认为针对病毒性肝炎、酒精性和非酒精性脂肪性肝病均有一定疗效。

根据《非酒精性脂肪性肝诊疗指南》，来自上海、北京等地区的流行病学调查表明，普通成人非酒精性脂肪性肝病患病率 2008~2018年从15%增加到31%。

不过多位三甲医院肝胆科医生介绍说，片仔癀在临床使用很少，治肝病，临床医生很少开出这款药。厦门大学附属中山医院肝胆外科主任尹震宇告诉健康时报记者，“我们医院没有这个药，临床基本用不到这个药，医院治病救人基本没用过这个药”。

虽然医院使用少，但片仔癀却占据零售市场肝病用药的第一名。米内网发布的《中国城市零售药店中成药肝炎用药》数据显示，片仔癀零售市场年销售额7亿元，肝病用药市场份额占据38%。

庞大的需求从何而来呢？东方财富证券研究所发布的《片仔癀深度研究》显示，根据测算，肝病用药、保健、送礼是片仔癀三大需求，全国渗透率分别为0.28%、1.69%和 0.036%。此外，东方财富证券分析师何玮在《片仔癀深度研究》一文中分析认为，片仔癀用于解酒、护肝等保健用途，产品主要定位人群是高净值人群，未来随消费升级、健康意识增强，保健需求有望加速释放。而且，高净值人士送健康礼品已愈发普遍，片仔癀产品价格高端、标准化程度高，符合高净值人群送礼标准。

中央财经大学副教授刘春生在接受中新经纬采访时表示，随着医疗保健行业的消费升级，590元一粒的片仔癀，其实就充当了医药“奢侈品”的角色。

价格飙升的真正原因是什么？

片仔癀2020年财报数据显示，片仔癀实现营收65.11亿元，同比增加13.78%；实现净利润16.72亿元，同比增加21.62%。

2020年年初，片仔癀的股价还在100元出头，截至6月24日，片仔癀股价已达428.5元/股，一度以每股471.19元涨停。短短18个月，股价已翻了两番，市值也从600多亿元一路飙升至2600亿元，远超云南白药1400亿元的市值，成为中国仅有的两家千亿级中医药上市公司之一。

不少业内人士也认为，片仔癀涨价、限购背后跟原材料天然麝香的供需失衡也有关系。天然麝香受疫情影响价格从每千克30万元涨到40万元。

片仔癀《2020年年度报告》显示，片仔癀的主要原料天然麝香是国家重点计划管理物资，公司生产所用的天然麝香主要来源于国家林业主管部门行政许可的配给。目前国家配给的天然麝香数量基本可以维持公司现有的基本生产规模需要。但是从长期看，麝香、牛黄及蛇胆的价格呈上涨趋势，未来将对片仔癀系列产品成本产生上升压力。

不过也有专家持有不同看法。

目前，片仔癀所用牛黄、麝香等原料供应都比较充足，根据西南证券2021年2月7日研报，目前片仔癀推进人工养麝，以弥补稀缺原料供给不足，陕西养殖基地养麝超1万头，推测年产超100公斤，麝香和牛黄均可满足3年的产能扩张。

从片仔癀财报中也可以看到，片仔癀原料是有一定战略储备的，而且片仔癀设立了两家养麝公司与一家麝香“优质道地药材示范基地”，片仔癀依托向上游产业的有效延伸，进一步增强了原料议价权，保证了天然麝香长期稳定供应。

因此，有业内人士认为片仔癀涨价缺货，原料药影响并不是主要原因。

除原材料价格上涨、供求失衡的因素外，不少专家表示不排除炒作的力量，另外营销手段的推动也不容忽视。

片仔癀《2020年年度报告》显示，公司在各大电视台节目投入广告，深度挖掘片仔癀潜在客户；冠名山东航空“片仔癀”号飞机两架、2组西南片区“片仔癀”号动车和11组辐射全国重点城市的动车组车身、厦门鼓浪屿“片仔癀”号轮渡；在上海白玉兰广场和重庆观音桥融恒盈嘉中心等全国知名商圈投放片仔癀广告等等。

通过一些营销广告手段，片仔癀品牌曝光度和粉丝黏性持续增强，有力地推动产品销售。

2020年底，全国在营的“片仔癀体验馆”超过300家，相比于2019年增加近100家。

康震表示，临床上使用量不多、医生都不经常用的处方药，需求来自哪里呢？一个处方药零售药店却比医院卖得多，这一点值得深究。

一位不愿具名的肝胆科医生认为，片仔癀断货涨价，不排除炒作，限购有时也是一种饥饿营销的手段。

专家提醒：处方药不能随便使用

“处方药如此销售是否合规，片仔癀是否可以在零售市场随意购买？这属于市场监管部门关注与调查的职责。”康震提出，处方药毕竟不是商品，它是医生根据患者病情诊断做出的临床决策。

而开具的处方医嘱，具体用量也都根据患者病情而定。处方是医嘱而不是购药的凭证。对于处方药，销售、促销、限购都是不规范的说法。

根据片仔癀《2020年年度报告》显示，片仔癀属于双跨品种，片仔癀胶囊属于处方药。而在实体店和线上平台购买时，店家都要求有医生处方才可以购买。

但是在实际购买中，显然不同渠道对处方的要求并不严格，即使没有肝病的患者，也可以买到片仔癀。

因人而异，辨证施治，是治病的基本原则，不管自己是否适用，有事没有事吃一粒的想法并不科学，有时可能还会有害。有病应到医院就医，医生会根据病情合理选择用药，公众绝不能想当然自行购买服用。