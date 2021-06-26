大厂开始对大小周说不，这就对了

作者：澎湃特约评论员 守一

来源：澎湃新闻

6月24日晚间，快手宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。消息传出后，不少网友调侃，现在压力又来到了字节跳动这一边。

大小周，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。据说在互联网大厂很是流行。此前快手宣布实行大小周时，就曾引起过广泛的关注和争议。如今又公开宣布取消，似乎有从善如流的意思。

由此也可见，大小周的工作制度对企业还是会有一些现实影响，比如降低在人才市场的好感度和竞争力。取消不仅是倾听网上的反对声浪，也有公司本位的利益考量。

前段时间，腾讯旗下光子工作室群宣布，试点6点强制下班，一度冲上热搜。可以想象，随着人们对大小周以及无节制加班的反感越来越重，这些大厂在大小周以及日常加班上的狼性传统，会受到一定的抑制。这是舆论捍卫劳动者权益的价值所在。

无独有偶，最近字节跳动在大小周的态度上，也出现松动迹象。前几天字节跳动新任CEO梁汝波就透露，企业内部对是否取消大小周做了调研，结果有三分之一的员工不支持取消大小周。不支持的理由也很现实，有员工说，“取消大小周自己每年会损失十万收入”。

这个调查虽然被质疑是企业凡尔赛，可还是揭示了大小周背后更为复杂的一面：这些大厂的加班文化虽然招人讨厌，可毕竟支付了不菲的报酬。

而回到更广泛的劳动市场去看，还有很多企业员工遭遇的境况是，加班一点不比大厂少，可不要说加班费，正常的工资都很难令人满意。所以舆论场反对大厂加班文化，更多是当作一个有示范意义的标靶，反对的不是具体哪个大厂，而是整体的令人不堪重负的加班文化。

作为风口浪尖的大厂，现在表态取消大小周，或多或少会有一定的示范意义，传达一个最基本的价值观：企业的发展，不能建立在让员工无限透支时间和精力上。只是，这种示范究竟能推动现实发生多大的改变，仍有待观察。

直白来说，就算字节跳动等更多的大厂跟进取消大小周制度，那么其他的中小企业是否也能跟进？这场改变是只能凭借自觉，还是可以有一些明确的标准和规范去推动执行？

需要提醒的是，过去因为加班文化的盛行，在侵害劳工权益的问题上，多少有些法不责众的现象。如今部分大厂已经发生改变，维护劳工权益的执法，也该跟上社会观念转变的步伐。用法律的力量约束不合理的加班，更能保障每一个普通打工人。

当然，一些大厂不再作为超负荷加班的倡导者，终归是一种进步、一个开始。舆论风向虽然不具有“硬约束力”，可是当整个社会都更关注劳动权益，都在集体对无底线加班文化说不，企业在推行类似制度时，总会有一些顾忌和敬畏吧？