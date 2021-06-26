一张游戏卡叫价至8700万人民币揭秘“疯狂拍卖”背后故事

来源：中国新闻网

一张游戏卡牌能卖多少钱？

竞买号为“Y8745”的买家6月21日在阿里拍卖平台给出了87326098元（人民币，下同）的价钱。不过，这场司法拍卖随即被叫停。

一天以后，6月22日，一个估价50元U盘竞价至近4万元，而后拍卖再次中止。

这两天，司法拍卖拍出“天价”的新闻成了网友讨论的热门话题。这些拍品背后有什么故事？参与竞拍的人又为何如此“疯狂”？

“很大程度上，拍品能拍出多少钱，和这背后的故事多么吸引人很有关系。”

在游戏UP主“芒果冰OL”看来，这张“游戏王青眼白龙金卡”就是有故事的拍品。

“青眼白龙”是漫画《游戏王》中的经典卡牌，因为在作品中能力出众且戏份不少而颇具人气。

此次拍卖的“游戏王青眼白龙金卡”是2019年KONAMI官方发行的20周年纪念版纯金卡牌，用料为约11g的24K金，仅限量发售500套，每一张上面会印有“No.1—500”的收藏编号和证书。

这样一张卡牌，官方当时给出的定价是20万日元，兑换成人民币已超过1万元。而且当时购买资格都是从众多报名买家中抽签确定的。也因此，该卡发售后的流通价格一再上涨。

据多家媒体报道，根据近期日本拍卖网站的成交价格来看，市值估价在20万到30万人民币左右。不止一位玩家向记者证实了这一估值。而法院给出的评估价只有100元，起拍价80元、保证金100元。

今年6月初，法院将在阿里拍卖平台以80元起拍价对一张“游戏王青眼白龙金卡”进行司法拍卖的消息开始引起圈内关注。巨大的差价引发不少资深玩家讨论，报名参与此次法拍的人数也很快过万。

“要知道这张卡在市面上是可能卖到20万左右的。”作为众多关注这张卡牌拍卖的玩家之一，“芒果冰OL”也早早地报了名。

据多家媒体报道，这张引发巨大关注的卡牌原本属于一名“95后”张某某，这些被司法拍卖的物品因其贪污而被查封扣押。

安徽网的消息显示，张某某案目前已经宣判，被告人犯贪污罪，被判处无期徒刑，并没收个人全部财产。

“芒果冰OL”告诉记者，他从“游戏王青眼白龙金卡”经手人处了解到，张某某曾于2019年联系在日本的朋友进行询价，并用不到10万元订购了这张编号152的“游戏王青眼白龙金卡”。而代购者在通过海关时为了逃税，只带了卡片回国，包装、证书均未带回。

也正是这一举动，给评估这张卡牌的价格带来了不小的难度。

阿里拍卖网页的竞买公告也指出，此卡牌“使用年限不明，长久未使用，无任何配件及说明书，此标的为二手物品。（品牌真伪不详，仅供参考，以实地看样为准）”。

另据安徽网报道，滁州市中院的工作人员表示，该卡牌难以估价的原因包括“国内没有专业机构来评估卡的情况”以及卡牌“缺少关键证书之类的东西”。

等到进入法拍环节时，这张“游戏王青眼白龙金卡”已经具备足够的关注度以及拍出“天价”的潜质——市价与起拍价存在巨大差距、背后有不错的故事、足够稀缺。

报名参与拍卖后，“芒果冰OL”决定去拍卖这张卡牌的滁州中院“看看货”。他原本期待能这次“验货”能遇到很多“游戏王”粉丝，也想象过现场的火爆程度。但现场还是超出了他的预期。

不是火爆到超出预期，而是过于冷清了。

“芒果冰OL”回忆，验货是由法院安排所有要看拍品的报名者在一个固定时间集中进行，实际到场的十多人中，只有一小半是来看卡牌的，其他大多是要看手表或电子产品。

因此，虽然验过货后仍决定关注这场拍卖，但他也着实没想到一张卡片能竞价到8700多万元。

6月21日下午4点，拍卖准时开始。从阿里拍卖的竞买记录看，各位买家都出价迅速：拍卖开始后3分钟，竞价已从最初的80元来到2000多元；1分半之后，有买家大幅跳过1元的竞价阶梯，直接出价到1万元。此后屡次出现竞价跳涨的情况，换手之快，“芒果冰OL”甚至都没有出价的机会。也有买家看着价格不断上涨开始“上头”，“把房本都拿出来了”。

开拍近10分钟后，有买家直接将价格从64万元拉升到了100万元。在大多数关注此次拍卖的圈内人看来，此时的价格已远超他们的心理预期，但竞价并未停止。

有人觉得还在出价的买家“疯了”。而之后的价格更是让那个房本都黯然失色。价格一路攀升，仅半个多小时竞价就已达8700多万元。

一直到16:32:34，竞买号为“Y8745”的买家给出了87326098元的价格，拍卖被中止了。

滁州市中级人民法院给出的理由是：“拍品与实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意炒作与竞价行为。”

当日，青眼白龙、贪污的“95后”、8700多万元……成了大家讨论的热门话题。

第二天，6月22日，与卡牌同批的一个估价50元的U盘被法院以同样理由中止拍卖，因为这个平平无奇的U盘已经叫价到近4万元。起因是，有人传U盘里有游戏账号、数字货币私钥等资料。但这些传闻均未被证实。

此事过后，法院在阿里拍卖平台也提醒买家理性出价，多家媒体也发出此类提示。“竞买者悔拍的，将承担没收保证金、补齐差价等法律责任。恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的，人民法院可对其进行罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

但同时，我们也应看到，年轻人对拍卖的态度、感兴趣的拍品，已真实地出现了变化。

中国拍卖协会副秘书长欧树英介绍，虽然在艺术品拍卖市场中，年轻人关注的潮玩拍卖所占比例还不大，但近几年增长迅速。

而潮玩板块以年轻人关注的拍品为主，不仅有卡牌，还有各种潮流艺术品，包括限量版球鞋、手办等等。

她认为，此类拍卖的迅速增长，主要原因在于它们和年轻人成长过程密切相关、是年轻人成长中的一部分。“每一代人都有每一代人喜欢的东西，这种变化也很正常。”

但同时，这类新兴拍品也给相关机构估价也带来了新的挑战。

业内一般认为，评估公司的评估方式一般较拍卖公司更为严谨，适合评估房产、股权等；但此类评估方式面对新兴潮玩时则可能出现“水土不服”的现象。

“不只是估价，评估还应对市场接受程度做出适当的判断。”欧树英认为，为避免此类事件，相关方应考虑怎样用好社会专业机构的力量，更好地做好价格评估。