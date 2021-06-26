两岸“唯考试主义”根深蒂固 禁“炒作状元”就能移风易俗？

作者：荀文若

6月23日起，中国大陆各地高考成绩陆续发榜。相较过去各地媒体、补习班与学校，多会在发榜后宣传谁谁谁考了高分、又或者某某是状元，今年大陆教育部特别宣示，要进一步规范高考成绩发佈和相关宣传工作，严禁媒体、培训机构、中学与个人炒作“高考状元”、“升学率”、“高分考生”等信息。

不过，即便如此，正所谓“上有政策，下有对策”，不直接公布没关系，就像江西省抚州新闻办公室的微信公众号“抚州发佈”，就通过微信宣布这次江西的高考分数线已出炉，官方没有说谁是状元，只揭露出“考得比较好的两个人”，分别是理科的文某某与文科的郭某某。不过，此篇微信发文如今已遭删除。

中西方政治体制不同，教育体制与升学方式也有许多差异。西方主要国家基本上追求的是“适才适所”的发展，绝大多数家庭与学校较少限制学生的兴趣与发展，也不会将“升学率”或是出了哪个“状元”当作重要的办学依据。西方社会许多人，更是中学毕业就投入职场，有了工作经验后再伺机返回大学或研究所就读。以美国NBA职业联盟、MLB大联盟、欧洲五大足球联赛为例，许多球员都是利用休赛季、甚至退休后再重拾书本。

与西方不同，一年一度的高考，仍是目前中国大陆最大规模、相对来説也最为公平的人才选拔制度，但由于受传统科举考试文化影响至深，每年各校的高考成绩，就是对中学的教学质量和办学水平的检閲，也是检验一所中学能否育才的重要标志，甚至还是衡量地区基础教育是否均衡且达到一定发展水平的标准。

当然，部分状元或是优异成绩学生的生活经验，的确可以起到激励人心的作用；但也因为这种“唯考试主义”的心态、中国社会自古至今尊崇的“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，让莘莘学子在塑造个人人格与兴趣的关键时刻，往往只有书本陪伴；更糟糕的是，也是因为“万般皆下品，唯有读书高”，许多青年人承受不了压力，选择早早结束生命。更别説这些状元，毕业后在职场上的表现，绝大部分也都“随波逐流”，成为茫茫人海中的一份子。

事实上，不只中国大陆，台湾社会一直以来也存在“状元文化”，几十年来都是如此，现在虽然已经取消过去意义的“联考”，但扣除掉各式各样的多元入学管道，通过传统考试进而能够继续升学，仍是绝大多数青年学子倚重的途径。也可以看到每年重大考试后，考取榜首的学校多会贴出“红榜单”庆贺，媒体也都会争相采访，但与中国大陆类似的状况是，许多学生在求学阶段就因为被考试压力压得喘不过气，必须求助辅导部门、医生甚至寻短者越来越多。

其实，两岸这种最简单的选才方式，可以挑出很多“会念书”、“会考试”的人，但这些人未必就有强大的思考与创造力，更无法预言其未来的生活会如何发展。或许可以这么说，考试分数高低与人生的成就间，没有绝对的关系。就像台湾有“鸡排博士”，大陆也有状元郎最后选择当保全，但只要行得正、兢兢业业在各行各业努力付出，是不是状元、是不是会考试本来就没有那么重要。

如今，大陆官方下令不准公布所谓状元的成绩与信息，表示虽然状元或高分学生具有激励后进努力向上的作用，却也有更大的可能造成考不好的学生与后辈的压力，学生之间的良性竞争变成恶意较量，就失去了教育与考试的最初意义。当然，西方那种按照个人兴趣志向发展的教育方式，也不一定就完全适合两岸，两岸也早就存在所谓的实验性质学校，但迄今仍皆非主流。如何结合中西教育的优点，再加上两岸的优良传统文化，在其间取得平衡，虽然困难，但仍是必须去做的工作。