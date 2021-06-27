短视频：旅游市场“种草机”

来源：经济日报

作者：曾诗阳

白雪皑皑，红衣女子策马奔腾——贺娇龙的这段视频在她的个人短视频账号获得了5.2亿点击量，也让新疆小城昭苏迎来了大波游客。

永兴坊“摔碗酒”、大唐不夜城不倒翁……西安各大旅游景点在短视频的助推下持续火爆，在携程发布的《2021端午假期旅行大数据报告》里，西安跻身全国十大热门目的地城市。

重庆的“轻轨穿楼”、厦门鼓浪屿的“土耳其冰淇淋”、张家界的天门山……短视频带火一家店、带火一条路、带火一个景区甚至一座城的案例屡见不鲜，短视频对消费者的旅游习惯和旅游产业的营销方式产生了深刻影响，先被“种草”，然后打卡“拔草”成为当下出游新趋势。

流量红利

早在2018年4月，西安市旅发委就与抖音短视频达成合作，通过文化城市助推、抖音达人深度体验、抖音版城市短片等对西安进行全方位的包装推广。

在短视频旅游的风口，旅行平台马蜂窝、携程、飞猪等纷纷开始重视短视频内容分享。

马蜂窝负责人表示，浏览门槛低、体验感更强等特点，让短视频天然适合旅游、美食等领域。2019年初正式发力短视频领域的马蜂窝，持续与目的地旅游局、景区合作，形成一套从景区资源整合、线下达人体验、线上主题活动、优质短视频生产到最后反哺景区交易的闭环，合作了三亚、北京欢乐谷等多个目的地及景区。

“短视频能够适应现代社会快速的生活节奏，’短’成为它重要的传播优势。”中国传媒大学文化产业管理学院兼职博导范恒山认为，短视频集文字、图片、影像、音乐等不同传播优势于一体，能在短时间内给用户带来沉浸式体验。

博鑫文化传播公司创始人彭博文与短视频和营销行业打交道多年，在他看来，短视频这一传播方式的最大优势就是更加具象，能够刺激消费者的购买欲望，“短视频基本覆盖了中国90%以上的互联网使用者，越来越多的行业选择将营销重点放在短视频上，期待将流量变成销量，旅游行业也不例外”。

香港市民李剑禧曾是金融从业者，看中短视频行业红利的他，2020年来到广州成为短视频博主，发布内容包含酒店、景区、餐饮、文化等。从惠州十里银滩到珠海万山岛，从广州李小龙祖居到东莞香市动物园，经营短视频账号近一年，李剑禧带动不少游客到广东各地打卡。“我们拍摄的每一个短视频，都真实生动地呈现亲身经历和切身体会，这是受众想看并且需要的。”他说，短视频最动人之处在于个人化的表达视角和方式。

持续关注短视频发展的中国传媒大学文化产业管理学院博士孙巍说，从线上“种草”到线下消费“拔草”，短视频给商家、短视频博主、游客等相关方面均带来了效益：“就商家而言，最直观的效益是’种草’带来的经济收益；就短视频博主而言，博主与消费者之间的黏性更强；就游客而言，他们既是消费者，又可以成为短视频的主角，实现物质和精神双重满足。”

“景”上添花

借短视频进行营销已成文旅市场主流，且涵盖了旅游业“吃住行游购娱”6大要素。各大短视频平台涌入了文旅部门官方账号、旅游产品供应商账号、旅游达人账号、游客个人账号等众多传播主体。

“当你生活匆忙，必然需要虚拟世界的诗和远方，这种补偿是虚拟对现实的补偿，也是感性对理性的补偿……记录真实、发现美好、拥抱生活、温暖你我，短视频就是这样的一种高全息度社交工具。”清华大学新闻学院教授沈阳提出了短视频补偿论，认为短视频加速了高互动感、高全息度、高情感度的网络社交发展。

对于旅游行业来说，通过短视频吸引消费者打卡只是营销手段，并非最终目的。以文化历史景点为例，所求绝不仅仅是吸引游客前来观光，更要吸引游客了解其背后的文化底蕴，让游客有意愿故地重游，或口口相传提升景点的知名度和美誉度。

“如何通过短视频实现文旅市场长效、可持续发展是必须重点考虑的方面。”范恒山说。

目前，旅游产品的短视频偏娱乐化，仅凭几分钟甚至几十秒视频所呈现的内容，很难让受众对其背后的文化内涵进行探索和思考。比如，永兴坊的“摔碗酒”吸引了全国各地的游客前来打卡摔碗，但问及为什么要摔碗，不少游客却并不了解。

虽然过于严肃专业的短视频难以吸引各层次受众的关注，但过于娱乐化的表述可能会消解文化内涵，旅游领域的短视频创作者要在两者间寻求平衡。事实上，能在短视频平台走红的景点，往往特色鲜明，有文化、设计或者科技的支撑。

“假如酒店不注重自身服务能力的提升，选择花高价请网红做虚假宣传，会破坏行业生态，也是对’粉丝’和消费者的欺骗与伤害。”李剑禧认为，短视频应是“景”上添花，而非王婆卖瓜。

内容为王

如何通过短视频使旅游产品的竞争力和影响力最大化？随着传播手段不断更迭，“内容为王”的创作原则没有变化，在短视频的赛道上也同样如此。

受新冠肺炎疫情影响，澳门某度假村生意清冷，试图通过短视频提升人气。博鑫公司为其打造了一整套短视频制作方案。“考虑到澳门游客多来自广东等周边省份，我们将目标受众定为在广东生活的人和粤语使用者。”彭博文告诉记者，为其制作的短视频分为旅游达人讲述入住体验VLOG、购物达人在酒店内拍摄购物的“拆箱”视频、直接推荐畅销和折扣房型的“硬广”等多种类型，这3种形态的短视频在抖音、小红书等平台发布后，大大提升了酒店入住率。

短视频这一旅游市场“种草机”如何避免昙花一现？

“我们生产一条时长1分钟的短视频，从构思创意到拍摄，再到剪辑制作，需要十多个小时。短视频没有标准答案，没有作业可以抄，只能靠自己不断地摸索和试错，找到符合受众需要和偏好的题材和表达方式。”李剑禧说，短视频内容创作者需要有场景思维，为游客发现风景；也需要有平台思维，寻找最适合的主题。通过用心的内容引发受众共鸣，才能产生流量；通过恰当的拍摄剪辑手法全面直观多角度地呈现产品，才能有力拉动消费。

携程内容平台总经理翟羽佳表示：“我们根据用户的信息流和搜索推荐他可能感兴趣的产品，让已’种草’的用户快速找到自己想要的服务，降低决策成本。希望在短视频’种草’的基础上，探索旅游行业适用的文旅消费、目的地营销的创新模式。”