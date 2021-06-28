在中国北方 喝杯奶茶有多难？

来源：中国新闻周刊

作者：赵越

出门逛街来一杯，上班空闲来一杯，聚会聊天来一杯……不少年轻人对奶茶的喜爱，可以说是“宁可三日无食，不可三日无奶茶”。不过，很多在中国南方喝惯奶茶的人，到中国北方后都有一个共同的感受：想喝杯奶茶太难了！

这种感受如今也得到了大数据的印证。

据美团2021最新统计数据显示，中国奶茶店数量前15的城市分别是广州、深圳、东莞、上海、成都、佛山、重庆、南宁、苏州、杭州、泉州、北京、武汉、昆明、长沙。

北方仅北京一个城市上榜。值得注意的是，上述统计还显示，同为一线城市的广州，奶茶店数量是北京的近4倍。

让奶茶喜好者更不能接受的是，很多在南方很火的奶茶品牌，在北方都无迹可循。以至于，有网友感慨道“奶茶没有南北之争，因为北方差远了”。

事实上，除了上述美团统计数据之外，百度地图的统计，也印证了北方是奶茶的“荒漠”。

百度地图发布的 《2020年中国城市活力研究报告》显示，中国奶茶店数量前20名的城市为：广州、深圳、东莞、重庆、成都、上海、佛山、南宁、杭州、苏州、长沙、温州、泉州、惠州、中山、武汉、郑州、南京、宁波和昆明。

从地域分布来看，前20名的城市主要分布在南方，华南地区是奶茶行业最发达地区，同时竞争也最为激烈。

从奶茶店的数量看，广州当之无愧成为“奶茶之都”。奶茶店数量前3名的广州、深圳、东莞均位于珠三角；此外，前20名的城市中，还有佛山、南宁、惠州、泉州、中山，共8个城市来自华南地区。

长三角的上海、杭州、苏州等城市曾一度被誉为奶茶的标杆城市，但在上述榜单中，重庆、成都两个西南地区的城市超过上海、杭州、苏州，分别排第4名、第5名，同属于西南地区的昆明排名第20。

不仅是数量，在奶茶店分布的密度上，南方城市也是“碾压”北方城市。从城市奶茶店充足指数看，排名前10名的城市分别是：佛山、广州、东莞、深圳、长沙、南京、杭州、成都、合肥和武汉。

近年来，涌现出的网红奶茶品牌，也多诞生在南方城市。比如，创立于2015年的奈雪的茶，诞生于广东深圳；创立于2015年的茶颜悦色，诞生于湖南长沙；创立于2012年的喜茶，诞生于广东江门。

红餐网于2020年8月发布了《2020中国茶饮十大品牌榜》，上榜的十个茶饮品牌分别为喜茶、蜜雪冰城、奈雪的茶、Coco都可、一点点、茶颜悦色、书亦烧仙草、古茗茶饮、益禾堂和甜啦啦，其中只有蜜雪冰城一个品牌来自北方。

事实上，新式茶饮品牌真正崛起，也是近5年的事情。

以最近刚刚上市的奈雪的茶为例，其店面数量由2017年的44家迅速增长至2020年的491家。2018-2020年，奈雪的茶营收分别为10.87亿元（人民币，下同，约2.2亿新元）、25亿元和30.6亿元。

《2020新式茶饮白皮书》则显示，2014-2019年中国新式茶饮行业市场规模由275.3亿元发展到667.5亿元，年均增长率19.37%，到2020年新式茶饮市场规模已超过1000亿元，预计2021年将突破1100亿元。其中新式茶饮消费者规模已经突破3.4亿人。

迅速崛起的新式茶饮行业，为什么更偏爱南方？

要弄清这个问题，首先需要搞清，谁在喝奶茶？

北京商业经济学会副会长赖阳告诉中国新闻周刊，新式茶饮店的发展实际上跟年轻人群的生活方式、消费观念息息相关。在90后到00后中，奶茶已经成为非常主流的消费方式。此外，奶茶消费还与当地的经济发展水平密切相关。

国金证券研报显示，1995-2009年间出生的“Z世代”，即12-26岁人群，目前在中国有3.2亿，是奶茶消费的重点人群。Z世代的消费观注重品质、健康、颜值、悦己，更注重“美、食、住、乐”四个方面的消费。在“食”的消费上，Z世代更偏爱具有“自我犒劳”功能的新式茶饮。

安信证券研报则显示，新式茶饮市场消费者以90后和95后为主，占比高达70%；其中有83%的用户月消费5-14杯，11%的用户月消费15杯以上，每月消费超过200元。

赖阳认为，相对而言，中老年人的消费理念完全不同，奶茶开销投入不足。人口外流的城市，新型时尚消费的比重相对较弱。

那么，北方城市奶茶店数量不足，是由年轻人消费不足造成的吗？答案也不尽然。

和君咨询餐饮专家文志宏认为，南方的气候较炎热，对于茶饮的需求是一种最基本的生理性需求。在现在流行的茶饮产品出现之前，南方特别是华南地区，就已经形成传统茶饮，比如广东的凉茶。

他认为，南方炎热的气候直接引发新的消费习惯。相比而言，北方漫长的冬天，大大缩短了茶饮店的营业时间。

以成都为例，《2019年中国白领夜间消费调研报告》显示，成都夜间消费在全天消费中的占比高达45%。

而大多数北方城市的冬季寒冷漫长，店铺有效营业时间大大缩短。《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，口碑的夜间到店消费呈现出“南强北弱”趋势明显，在中国夜间消费最活跃的10个城市中，南方城市占9席，北方城市仅北京上榜。

除了气候，供应链对奶茶店的影响也不可忽视。

上海咖越投资管理有限公司董事长王振东表示，相比牛奶等基础原料，鲜果供应链对于当下的茶饮连锁店越来越重要。

中国茶饮行业共经历了三个主要阶段，分别为粉末年代、街头时代和现阶段的新式茶饮时代，产品原料也从开始的人工调味品到现在的天然原材料。

相较于诞生在南方的喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等品牌，诞生于北方的蜜雪冰城，走的是一条“农村包围城市”的草根路线，主战场也在中小城市。

数据显示，截至2020年11月，蜜雪冰城在中国开设了1万2557家加盟店，其中三线城市2898家、四线城市3001家、五线城市1853家，下沉市场门店数占比达62%。

值得注意的是，蜜雪冰城作为主打下沉市场的茶饮品牌，客单价集中在10元以下，平均价格在5-6元之间，这个区间的产品对于鲜果供应链的需求量较低。

值得注意的是，奶茶店的数量和密度，在《2020年中国城市活力研究报告》中，是作为城市活力的重要指标出现的。

以奶茶店作为城市活力的重要维度，是否科学？

王振东告诉中国新闻周刊，奶茶店实际上是城市“第三空间”的代表。从最早的茶馆，到今天的新式茶饮店，这种消费形式包含的不仅仅是休闲社交，更重要的是一种文化的体验。

20世纪70 年代，美国社会学家雷·奥尔登堡（Ray Oldenburg）从城市及社会研究角度，提出了“第三空间”的概念。

他将居住的地方称之为“第一空间”，花大量时间用于工作的地方称为“第二空间”，而“第三空间”则是居住和工作地点以外的非正式公共聚集场所。“第三空间”的概念，更突出地强调了场所的社交作用，如咖啡馆、茶馆、酒吧等等。

新式茶饮代表着年轻人的消费时尚，那么缺少奶茶店的北方城市，是不是不够“潮”？

王振东表示，奶茶本身代表着一种南洋文化，在南方天然具有更好传播性，“将奶茶店与城市经济活力标准捆绑，难免有失公允”。

事实上，北方城市同样有着自己独特的“第三空间”的扩展方式。比如东北的烧烤摊，已经化身地域性的“第三空间”。爱吃鸡架的沈阳人、爱吃生串的铁岭人、爱吃烤蚕蛹的辽源人纷纷自成一派。对于东北本地人而言，烧烤摊早就是独特的“第三空间”。

而典型的北方海滨城市青岛，则发展出独特是啤酒文化。2021年，青岛还举办首届“青岛国际球迷狂欢节”。在近一个月的时间里，青岛通过推出一系列夜间文化活动，啤酒文化进一步丰富了城市特有的啤酒吧等“第三空间”。

“由于气候等原因，北方城市发展‘新消费’天然瘸腿，但是可以努力在文化方面发力，比如北京、西安这种城市，就非常适合。”赖阳分析。

固然奶茶店的发展，受气候、饮食习惯、文化等多重因素影响，但是由此反映出的城市群发展水平差异以及新消费动向，仍值得关注。

赖阳认为，中国奶茶店分布最密集的珠三角和长三角，奶茶店已经成城市群融合发展的重要印证。

他表示，比如珠三角不少小镇，现在与周边大城市发展融为一体，这种情况下，这些地方的消费实际上跟大城市没有太大区别，只是产业结构存在差异。 “未来，城市群消费将是‘新消费’重要的发力点。”

