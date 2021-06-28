微软苹果再打技术战 新仇旧怨一起算

来源：华尔街日报

作者：Tim Higgins/Aaron Tilley

科技巨头之间的新一轮冲突正在显现，苹果公司和微软重新燃起了可追溯至个人电脑时代形成时期的宿怨。

苹果公司创始人乔布斯和微软创始人比尔‧盖茨早年就有过一番较量，之后大体上握手言和。最近几个月，两家公司在一场搅动其他科技公司及其客户的冲突中再次短兵相接。

在与Epic Games(EPOR)的诉讼战中，苹果公司指责微软是Epic案件背后的傀儡主人。Epic Games对苹果公司的反竞争行为提出了控诉，同时微软指责苹果公司限制了微软通过自己的电子游戏服务接触用户的能力。

微软首席执行官纳德拉上周四发布了Windows 11，此举被普遍视为对苹果公司及其对iPhone App Store控制权的一记重击，但微软没有直接提及苹果公司。两家公司都在为即将打响的增强和虚拟现实市场争夺战做准备，该市场被认为是计算领域的下一个主要前沿阵地。

纳德拉上周四在一次线上活动中称：“世界需要一个更加开放的平台——允许应用程序自行成为平台。”

苹果公司已辩称，之所以对App Store进行严格控制，是为了向用户提供更强的隐私保护和网络安全。Facebook (FB)和Epic Games等公司则声称，苹果公司不公平地使用自身影响力控制接触10多亿iPhone用户的渠道。

纳德拉正在将微软塑造成开发人员的权利维护者和好伙伴。例如，微软与亚马逊公司开展了合作，将这家电商巨头的谷歌Android版应用带给Windows 11用户，而与此同时，苹果公司则一直加倍努力打造其设备和应用的“围墙花园”。

这在某种程度上是一种角色反转。苹果公司以往曾被视为好斗的弱势者，与强势垄断者作斗争，这一点深受内容创作者的喜爱。

苹果公司和微软是当代科技巨头中历史最悠久的公司，早在1970年代中期就已成立。年轻时，乔布斯和盖茨不和了多年。乔布斯曾指责微软窃取了苹果公司的创意，并批评微软产品设计糟糕。1997年前后，在乔布斯回到他与人共同创建的苹果公司后不久，两人公开宣布休战。那一年，盖茨向苹果公司投资了1.5亿美元，为乔布斯第二次大展拳脚提供了急需的资金和支持。

此后，两家公司仍会偶尔相互抨击。苹果公司曾在电视广告中取笑个人电脑用户，促使微软发起反击。

乔布斯曾一度反思，这种竞争已经变得不健康了。2009年时，身为软件巨头的微软规模要比苹果公司大得多。乔布斯在当年 《华尔街日报》举办的一个大会上与盖茨共同接受采访时说：“如果这是一场零和游戏，也就是说如果苹果公司要赢，微软就只能输，那么苹果公司将会输。”乔布斯说：“我们试图修复关系。”

直到最近之前，两家公司的新一代领导层似乎都倾向于在公开场面保持和平。2011年，库克接替了乔布斯在苹果公司的工作，纳德拉于2014年成为微软首席执行官。纳德拉的首批重大公开行动之一是将微软的Office生产力应用程序引入苹果公司的iPad平板电脑。

高科技咨询和研究机构Moor Insights & Strategy的总裁穆尔黑德说：“微软和苹果公司一直以来的关系是死敌以及亦敌亦友，在二者之间来回切换。”穆尔黑德说：“现在他们又回到了敌人的关系。”

现在，这两个竞争对手已经成为美国主要的商业巨头，是仅有的两家估值不低于2万亿美元左右的美国公司。两家公司都有超过14万名员工，年销售额加起来超过4000亿美元。

目前争端的核心是，苹果公司作为看门人角色对于iPhone应用的发布方和发布内容所拥有的决定权力。微软一直在批评这种限制，认为这阻碍了微软飞速发展的电子游戏业务的增长。

今年，在电子游戏开发公司Epic Games起诉苹果公司、指控其存在垄断行为时，微软曾对Epic表示支持；总部位于加州丘珀蒂诺的苹果公司否认了上述指控。当相关软件从App Store下载时，苹果公司从应用内销售额中抽成高达30%。

Epic Games传召了微软负责游戏、媒体和娱乐业务发展的副总裁赖特作为证人，谈论她试图将电子游戏流媒体服务套餐Game Pass Ultimate引入苹果公司App Store的那次失败尝试。赖特说，苹果公司对待微软产品的方式不同于对待Netflix等其他公司提供的流媒体服务的方式。

苹果公司在一份法庭文件中试图证明赖特的证词不可信，并对Epic其他证人的动机提出质疑，暗示微软是Epic起诉苹果公司的幕后推手。

“任何理性的观察者可能都会想，Epic是否是掩护微软的角色，”苹果公司在一份法庭文件中称，“微软没有以当事人身份出庭，也没有派公司代表出庭作证，从而避免了自身在这场诉讼中重大曝光。”

预计法官将在未来几周内对整个案件作出裁决。

虽然微软表示正降低对旗下新应用商店上所售内容的抽成，但该公司将继续对其Xbox游戏主机上销售的游戏抽成30%。

不管是苹果公司还是微软，都与其他公司存在纷争。苹果公司和Facebook在追踪用户数据方面一直争执不下，而微软的对手包括亚马逊的云计算业务以及Zoom Video Communications和Slack Technologies等公司。

但这些纠纷的历史并不相同。

在苹果公司和微软都准备在仍处于起步阶段的增强现实市场中赢得胜利的情况下，纷争有增无减。在增强现实市场中，数字信息被叠加在真实世界之中。微软已经在销售HoloLens头盔，预计苹果公司最快将于明年发布自己的同类设备。

微软技术研究员基普曼(Alex Kipman)谈到这个新兴市场时说：“我们当前的观点是，它将是开放的。”他上个月在《华尔街日报》的“The Future of Everything Festival”活动上说：“不会出现‘你必须通过我们的应用商店购买并交税’这种事情。”

业内高管预计，苹果公司将把App Store的规则带入虚拟世界。苹果公司还没有对其计划发表评论。

专门从事科技研究的风投机构Loup Ventures的管理合伙人、长期观察苹果公司和微软的芒斯特说：“对峙无疑正在升温。”他还称：“增强现实技术的确很重要，这是微软重新进入增长模式的下一个窗口……而苹果公司显然想捍卫自身在移动领域的地盘。”

