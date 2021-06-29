每天喝几杯咖啡可能会降前列腺癌风险？

来源：联合新闻网

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）2016年统计报告显示，自20世纪70年代以来，前列腺癌的患病人数在包括日本、新加坡和中国在内的亚洲国家急剧上升。

过去已有研究证实，饮用咖啡可能与降低患肝癌、肠道癌和乳癌的相对风险有关。但是迄今为止，还没有确凿的证据表明，咖啡在降低前列腺癌风险中具有潜在的作用。

科学期刊《BMJ Open》上，就针对咖啡对于前列腺癌的影响，进行了深度研究中，团队认为，咖啡的摄取量增加与前列腺癌风险的下降具有正相关。透过评估成年男性咖啡摄入量与患前列腺癌风险之间的关係，可以为未来指导前列腺癌的一级预防策略提供相关依据。

前列腺癌是在前列腺部位产生的恶性肿瘤。大多数前列腺癌生长速度较为缓慢，并且早期可能没有症状，因此想要及早发现前列腺癌症是比较困难的事情。随著病情的发展，癌细胞可转移到骨头和淋巴结等部位，患者在前列腺癌晚期，可出现排尿困难、尿血、背痛、骨盆疼痛等症状。

前列腺癌的风险因子包含高龄、家族病史、种族等。约99%的病例中患者年龄超过50岁。当直系血亲有相关病史时，当事人的发病风险较常人高出2-3倍。其他风险因素包括了，饮食中有大量加工肉制品，或缺乏某些蔬菜等。

透过在PubMed、Web of Science、Embase研究数据库中搜寻截至2020年9月发表的相关研究，进行相关的荟萃分析研究，本次研究表明：每天喝几杯咖啡可能会降低患前列腺癌的风险。

该团队前期进行了大量的数据收集，这些数据报告了前列腺癌风险与咖啡消费量的相关性数据。纳入的研究在北美，欧洲和日本进行，包括了超过100万名男性（1081586名），其中有57732名患有前列腺癌。

结果指出，与最低咖啡摄入量的人相比，最高咖啡摄入量的人患前列腺癌的风险降低9%。每天多喝一杯咖啡，患病风险就会降低1%。

进一步将分析细化为局部和晚期前列腺癌，研究表明，与最低咖啡摄入量的人相比，最高咖啡摄入量与局部前列腺癌风险降低7％有关，而对晚期和致命性前列腺癌的风险则降低12％至16％。

研究人员承认，由于所纳入队列研究的观察性设计，原始研究中未衡量或未控制的因素可能会使汇总风险估计值产生偏差。

喝了多少杯咖啡也有可能被错误的记忆，因为这取决于每个人的回忆。在这些研究中，咖啡的类型和酿造方法也有所不同，纳入研究的设计和方法也各不相同，因此在解释这些发现时应当足够地谨慎。

研究人员解释道，咖啡可以改善葡萄糖代谢，具有抗炎和抗氧化的作用，并影响性激素，所有这些都可能影响前列腺癌的发生和进一步发展。

但是，仍然有必要通过进一步的研究，来探索咖啡中的潜在机制和活性化合物。如果有研究可以进一步证明这种关联存在因果关係，未来则会鼓励男性增加咖啡摄入量，从而降低患前列腺癌的风险。