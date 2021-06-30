“汽修女孩”用实力打破性别和职业偏见

来源：澎湃新闻

作者： 栗中西

最近，有个17岁的“汽修女孩”刷屏了。来自深圳市第二职业技术学校2019级汽车运用与维修专业的学生古慧晶，拿下了广东省职业院校学生专业技能大赛汽车机电维修赛项目一等奖，成为广东省第一个参加此类赛事并夺冠的女生。

机械的力量与女性的柔美，街拍的时尚度与技能的硬核度，她都能同时“hold”住，这种反差感、冲突感，用网友的话来说，简直又飒又美。新闻视频中，荣誉和关注面前，17岁的姑娘还难掩羞涩稚嫩之气。但镜头一转，面对错综复杂的汽车零部件时，姑娘的眼神瞬间变得自信沉着。

谁说女子不如男？最近活跃在新闻当中的“飒美女孩”们，一直在打破着人们关于性别的成见。比如四川那位高考数学考了149分的女学霸，对着镜头说自己要当程序员，面对随之而来的质疑，她回应：也没见男生考得比我好。可爱、帅气，毫不做作。河南高考的数学满分选手，也是一位女生，称自己不做数学题就难受，着实“气人”。以后再有家长老师说，女生数学学不过男生，可以把这些例子拿给他们看。

环顾今天的社会，在教育、择业的很多具体场景中，性别平等的硬件条件和均等机会，其实已经在那里了，就差观念上的临门一脚。男性也好、女性也罢，只要干好想干的，偏见也就不攻自破。男的当幼师，女的学汽修，照样能干得漂亮。

除了挑战性别偏见、能力偏见，“飒美女孩”古慧晶还挑战了职业偏见。她在职业教育系统中的优异表现，也为那些不看好职业教育的人上了一课。职业教育不必是退而求其次的无奈之选，可以在主动选择中收获适合自己的舞台，赢得打在自己身上的那束特别的“追光”。

“技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。”在加快发展现代职业教育的进程中，国家层面的“大动作”不断，转向有目共睹。不久前，职业教育法修订草案初次提请全国人大常委会会议审议。修订草案确认职业教育与普通教育是不同教育类型，具有同等重要地位，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。

在实际需求中，目前中国超2亿的技能劳动者中，高技能人才仅有5000多万人，供需结构性矛盾非常明显。高素质的技能技术人才变得稀有、变得有含金量，是大势所趋。每年的职业技能大赛涌现出来的能工巧匠，总能以令人瞠目结舌的操作，刷新着人们对职业教育的认识、对工匠精神的认识。许许多多大国工匠在岗位上，获得了不菲的收入和不俗的社会认可。

观念一变天地宽。眼下正是高考填志愿的阶段，很多声音提醒考生和家长们，要打破关于某些专业的滤镜，其实，比起美化作用的滤镜更应该被打破的，是对一些专业的刻板成见，对职业教育的误读。看到孩子的真实热爱，看到国家社会长远的发展趋势，比“听上去很美”重要。