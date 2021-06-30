破圈“神曲”火爆全网 洗脑可以侵权不行

来源：北京青年报

作者：寿鹏寰

“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。”这首歌词简单、旋律在很多人听来再熟悉不过的歌曲，本来是一首流传已久的美国民歌，如今却摇身一变成了洗脑神曲火爆全网。

《蜜雪冰城主题曲》作为广告曲，谈不上是一首优秀的音乐作品，但通过一些传播手段达到了一定的传播效果，也不失为一种成功。但从法律上来讲，虽然该曲已不再受到版权保护，但作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。

“奶茶界”神曲“破圈” 《蜜雪冰城主题曲》爆红

最近成功“破圈”《蜜雪冰城主题曲》发源于“奶茶界”，出自主打冰激凌和茶饮的连锁品牌蜜雪冰城，之后迅速破圈，被迅速传播和广泛传唱，近期还登上B站的热搜排行榜，《蜜雪冰城主题曲MV中英双语版》播放量已经突破了1178万，并且引发了大量各种类型的二次创作，不仅出现了粤语版、黄梅戏版、京剧版以及外语填词的《蜜雪冰城主题曲》，还出现了拍摄在蜜雪冰城实体店门口唱主题曲的“社死”视频的潮流。

蜜雪冰城及其主题曲相关话题在短视频平台上的播放量更是惊人，甚至一度冲上QQ音乐热歌榜榜首和全民K歌翻唱榜前五。

美国“流行音乐之父”所创歌曲版权仅卖了一百美元

这首连正经歌名都没有的作品，虽然在今天爆红于奶茶界，但实际上流传已久——它源自一首来自19世纪中期的美国民歌《哦！苏珊娜》。是被称为美国“流行音乐之父”的美国作曲家斯蒂芬·福斯特写于1847年的一首歌，当时他还在匹兹堡担任仓库点收员。

21岁的福斯特发起并组织了一个业余男声五重唱团，其中有位团员的妻子叫苏珊，长相美丽动人，活泼、直率的性格也惹人喜爱。福斯特正是以苏珊为灵感，创作出这首曲子。

这首歌在匹兹堡的“雄鹰沙龙”上首次演出就引起轰动，成了流行“民歌”，也是淘金热时期涌向西部的开发者们最喜爱的一支歌。

对音乐天生敏感的福斯特自学而成，一生写了近200多首美丽动人的歌曲，其中有160余首已出版，而且几乎全是自己创作歌词。如《哦！苏珊娜》《尼德叔叔》《故乡的亲人》《我的肯德基故乡》《老黑奴》等。尽管福斯特的许多歌很快就流行了，但热衷艺术的他并没有意识到自己这些作品的价值，常被歌曲出版商占便宜。《哦！苏珊娜》就是被一个音乐出版商仅以一百美元（约134新元）就得到了版权。福斯特就用这笔钱开展了日后的创作，并且成为美国历史上第一位职业歌曲作者。但后来因为贫困和酗酒，福斯特疾病缠身，去世时年仅37岁。

《哦！苏珊娜》走进中国

马三立曾改编成相声作品

在《哦！苏珊娜》创作完成后的近100年，1932年，中国的“流行音乐之父”黎锦晖根据当时中国的历史文化环境，将这首歌译为《苏三不要哭》。同样都是“流行音乐之父”，《哦！苏珊娜》在中国的流传，这样的巧合也令人惊叹。

黎锦晖是中国儿童歌舞剧的创始人，今天人们熟悉的儿童歌舞音乐，是黎锦晖首创的。在半个世纪前的中国，他的名字如雷贯耳。在近现代中国的文化界，他是位多种成就集于一身的奇人。无论过去还是今天，音乐界都承认，他是中国流行音乐之父。

黎锦晖翻译的《苏三不要哭》一曲，只是他的代表之一，由时下顶流艺人王人美录制演唱。如同黎锦晖创作的很多歌曲一样，在上世纪30年代，《苏三不要哭》在上海的大街和弄堂里随处都可以听到，在当时风靡一时，作家张爱玲还曾把《苏三不要哭》写进了她的两篇散文中：“中国人虽然考究怎样死，有些地方却又很随便，棺材头上刻着生动美丽的‘吕布戏貂蝉’，大出丧的音乐队吹打着《苏三不要哭》。”

黎锦晖填的歌词与原本英文歌词表达的悲壮感截然不同，“苏珊娜”唱成了“苏三呐”，有戏谑，有惊奇。因其中有的词颇有些艳俗，因此在新中国成立以后逐渐销声匿迹。

几十年后，《苏三不要哭》再次广为人知，是因为相声大师马三立将其作为了自己相声作品的素材。这也是马三立作品中少有的以唱歌为主的经典之作，唱得俏皮又自然，令《苏三不要哭》获得了别样的生命力。

被改编成“洗脑神曲”

作者仍有署名权、修改权

多年以后，《苏三不要哭》又以广告歌曲的方式吸引大众，甚至成为洗脑神曲，但很多人也许并不知道《哦！苏珊娜》的存在，只是被这首连歌名都没有、只是在品牌名后加了主题曲三个字的“神曲”所吸引，歌词也只是在简单地重复，魔性且洗脑。

业内人士认为，《蜜雪冰城主题曲》的乐曲并非原创，在填词之后也谈不上是一首优秀的音乐作品，但其明快的旋律朗朗上口，再通过其歌词“蜜雪冰城甜蜜蜜”对品牌名简单粗暴的重复曝光，却也达到了一定的传播效果。

《蜜雪冰城主题曲》在传播过程中，并未提及乐曲的作者和出处，有网友质疑这样的改编是否涉及侵权。北京韬安律师事务所高成介绍，美国现行版权法规定的版权保护期为作者终生至其逝世后70年(若是集体创作或1978年前发表，作品保护期限最高可至95年)，国际条约《伯尔尼公约》和中国《著作权法》规定的版权保护期为作者终生及其死亡后50年。中美都是《伯尔尼公约》的签署国，因此美国作品在中国也受到中国《著作权法》保护。

《哦！苏珊娜》的作者斯蒂芬·福斯特1864年逝世，至今已过去157年，因此该曲进入公有领域，“蜜雪冰城”可以对其进行商业使用。但是根据中国《著作权法》22条规定，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。因此在使用公有版权作品过程中仍然需要注意，不得对原作者署名、作品内容进行恶意篡改。