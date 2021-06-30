中国羽球队全方面模拟东京赛场

来源：中国新闻网

为积极备战即将于7月23日开幕的东京奥运会，更好地达到模拟奥运实战的效果，国家羽毛球队日前在成都举行为期三天的奥运模拟赛。

为全面模拟东京奥运赛场，本次奥运模拟赛对标“六个东京”，从场馆选址、场馆布置、赛程安排、赛前热身、临场实战、赛场氛围等多方面进行了相当细致的模拟演练，让即将出征奥运会的国羽球员感受到最紧贴实战的氛围和挑战。

此外，本次奥运模拟赛特意选择在距离队伍集训所在的成都双流基地约40公里的凤凰山体育公园综合体育馆进行，并参照东京奥运会时的标准安排通勤班车车次，其目的就是为了让队员们提前感受东京奥运会时每天都要面临的路途艰辛，因为东京奥运会羽毛球比赛馆——东京武藏野体育馆距离奥运村一个小时左右的车程，奥运会期间，队员们几乎每天都要经历这样的折腾。

比赛的时间与东京奥运会时一致，安排在上午9点进行。参加第一场比赛的队员及教练等早上6点30分便要搭乘第一班班车赶往比赛馆。

本次模拟赛为期三天，分别模拟奥运会比赛时的四分之一决赛、半决赛和决赛，共有36名选手参加，谌龙、陈雨菲、李俊慧/刘雨辰、贾一凡/陈清晨、郑思维/黄雅琼等奥运会参赛队员悉数上阵。

除了球员模拟，教练们也在本次模拟赛中得到模拟东京奥运的机会。除了日常的作息、乘坐班车外，各单项组主管教练们在球员热身时均亲自挥拍上场当陪练，这是届时奥运会的真实需要。此外，组委会在设计赛程时把同组别的两场比赛安排在两片场地上，由于前面场次的时长不一，两片场地有可能同时进行同一单项组的比赛，导致教练员无法兼顾，这就共同考验了教练员和运动员的应变能力。