研究称“白日梦”或与神经活动“慢波”有关

来源：中国新闻网

人为什么会做“白日梦”、出现头脑空白？施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇神经科学研究论文称，这可能与人脑出现的一种神经活动“慢波”有关。

“慢波”是通常过渡到睡眠相关的神经活动模式，能预测某人是否会做“白日梦”或出现头脑空白，以及他们对环境的反应。该研究表明，“慢波”这种神经活动可能对于理解不同意识状态十分重要。

该论文介绍，注意力缺失会在人们醒着的时候发生，这与心智游移(mind wandering，即“白日梦”)或大脑空白有关，在此过程中意识流发生了中止。这些注意力缺失在人们疲倦时发生更频繁，可能与一种称为“局部睡眠”的神经现象有关，其中特定脑区表现出进入“慢波”睡眠的迹象，而剩下的脑区则保持警醒。在睡眠剥夺的啮齿动物和人类身上发现了这种联系，但在休息良好的人类身上尚未观察到。

论文通讯作者、法国脑与脊柱研究所巴黎脑科学院托马斯·安德里隆(Thomas Andrillon)及同事，通过用脑电图记录了26名休息良好的成年人在执行持续注意力任务时的全脑电活动，这些人需要专注于人脸或数字的图像平均达1.7小时。研究人员指导参与者看到特定面部表情或者数字的时候就按下按键，以保持其注意力集中。参与者每隔30-70秒会被随机打断，并要求说明自己的精神状态是集中于任务、心智游移还是空白，以及犯困的程度。这与测量瞳孔大小和任务表现同时进行。

研究人员发现，前脑区域的“慢波”先于“白日梦”和冲动行为出现，而当“慢波”发生在大脑更后面的区域如顶叶时，会继之以头脑空白和慢反应。他们认为，这是不同脑区在不同意识状态前产生的共同神经特征。

论文作者还提醒指出，尽管他们发现的“慢波”与睡眠中出现的十分相似，后续研究仍需以其他技术如颅内记录进行验证，以确定它们是否具有共同的基本机制。