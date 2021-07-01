“余光恐惧症”，你听说过没有？

来源：扬子晚报

最近，一部“全员皆病”设定的新剧《刑侦日记》引发了许多网友的追剧兴趣，剧中，惠英红饰演的母亲杨碧芯，饱受精神分裂症的困扰；男主饰演的儿子则是人格解离者；女儿叶朗晴因为遭到“血字连环杀手”的袭击而造成心理创伤，最终被确诊患上严重的“余光恐惧症”。“余光恐惧症”，听起来很小众，更是很少被影视作品展现出来。国家二级心理咨询师，南京交通技师学院、南京交通中等专业学校教师韩宁告诉记者，“余光恐惧症”是其他病因引起的，比如强迫症、社交恐惧症、迫害妄想症等等，这些在一定程度上都会引发“余光恐惧症”。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张楠

影视剧“全员皆病”？注意不要轻易对号入座

剧中，女儿叶朗晴面对外界的恐惧，克制不了用眼睛余光扫视别人，不知如何控制自己失控的惊恐眼神，这就是所谓的“余光恐惧症”。

影视剧中提到的“余光恐惧症”，现实生活中真实存在吗？对此，韩宁说，大家不要轻易跟电视剧中的情节对号入座。“很多人在平时的生活中很少去注意自己的余光，但是电视剧看久了，知道了这个病症之后总会不经意的，或者刻意地去关注自己的余光。时间久了，也开始怀疑自己是不是也得了这样的疾病，这完全没有必要。”

“余光恐惧症”听来小众却又噱头十足，韩宁这样解释，“因为有些人追求完美，关注身边人对自己的评价，却又不想被对方发现，所以不会去特意地盯着某个人看，往往是用眼睛的余光去观察身边人。一旦发现对方给了自己一个负面评价，就会时刻地想着用余光去观察对方。在观察的同时，又害怕对方给出负面评价，如此循环，久而久之就形成了我们所说的‘余光恐惧症’。”

“余光恐惧症”，其实不是单独的病症，可以通过心理暗示的方法来进行治疗，要正确地看待，直接面对他人的目光不要逃避。“我更愿意把‘余光恐惧症’理解为是一个行为，而这个行为往往是其他病因所引起的。比如强迫症，社交恐惧症，迫害妄想症等等，这些在一定程度上都会引发‘余光恐惧症’。”

“余光恐惧症”患者往往是害怕犯错，追求完美，有一定程度的强迫症和社交恐惧症的人。韩宁举了个生活中的例子：有些人出门之后觉得，家里的灯是不是没关，想尽一切方法回忆，最后没办法只能调头回家看一下灯关没关。即使发现灯关了，可是出门后过了一会又在想，我当时真关了吗？刚刚看的时候是不是没在意，于是再回头——这类就是比较严重的强迫症了。“这一类人余光一旦出现问题，就会时刻关注自己的余光，想找到问题的根源，会刨根问底，从而让自己陷入‘余光恐惧症’当中。”

随着年龄的增长，大多数人行为习惯固化加上记忆力减退，以及害怕生活出现变故，会出现一些程度不同的强迫症，这都是正常的。了解“余光恐惧症”，可以避免让自己成为“余光恐惧症”这个名词的“受害者”，不要加深强迫行为或者社交恐惧。

韩宁也建议，“生活中我们要多与现实中的人交流，而不是整天面对电子屏与自己交流，后者会让我们产生很多不切实际、远离生活的想法，从而造就生活上的困惑和苦恼。来一场旅行，同伴一起出去喝杯咖啡，和一些亲朋好友坐下来一起吃吃饭，都能改变你对生活当中很多事情的看法。”还记得你好久不见的远房亲戚吗？还记得你答应了要跟他见面的朋友吗？还记得那些“下次一定”的承诺吗？还记得你说过的“有空聚聚”的话吗？那就行动吧。

如何应对“余光恐惧症”？教你点特殊训练法

不过，韩宁也表示，“还是要强调，‘余光恐惧症’，并不是一种病症，只是一种行为，而这类行为的产生是由其他病症引起的。”

韩宁说，在纠正“余光恐惧症”的过程中，容易出现的问题是，想尽一切方法去治疗“余光恐惧症”，而不是去治疗自己的强迫症、社交恐惧等。“这就像发烧的人只是在不停地给自己身体降温，而不是想如何解决导致发烧的炎症。如果生活中你有强迫症，可以设计一些小动作。比如总是想关灯的人，建议你关完灯之后给自己做一些特殊动作。比如今天出门你关了灯，那么你就用自己的左手摸一下自己的右耳朵，或者跳一段很奇怪的舞蹈动作。当强迫症再犯的时候，就回想一下，我为什么今天会自己用左手摸右耳朵，我为什么会跳那段奇怪的舞蹈动作，以此来提醒自己，我关灯了。”

“余光恐惧症”患者往往没有办法集中自己的注意力，不妨做一做舒尔特训练。韩宁说，“现在手机App中，有很多这样的软件，可以下载一个让自己去训练一下，练自己的专注度，逐渐摆脱注意力不集中的问题。”

如果是因为社交恐惧症而带来的，建议做自信心的训练。这种训练常见的方法就是让自己笑，且笑出声音来，而不是默默地微笑，是哈哈大笑。经常让自己哈哈大笑的人可以在很大程度上保持心情愉悦，且有足够的自信，同时也能获得周围的人积极且正面的评价。这样的情感传递也会影响到周围的人，令他们更愿意和你在一起，因为这会给他们带来愉悦。时间久了，你就会发现你的社交恐惧症不知何时消失了。