敦煌古典文化接轨现代生活：原创IP品牌复兴“古代文艺范”

来源：中国新闻网

将千年之前流行的敦煌“文艺范儿”，通过现代生活的各种载体，以及富有时代气息的“网言网语”呈现出来，即成为近年炙手可热的敦煌文创产品，其不仅助力古老文化遗产获得“新生”，还依托自带的敦煌IP光环使“古代文艺范儿”逐步复兴。

以“敦煌石窟”“敦煌壁画”闻名天下的敦煌，位于古代中国通往西域、中亚和欧洲的交通要道——丝绸之路上，曾经拥有繁荣的商贸活动，是世界遗产莫高窟和汉长城边陲玉门关、阳关的所在地。

世界文化遗产敦煌莫高窟独特文化蕴含有丰富的东西方交融内涵。2018年底，敦煌研究院成立新媒体中心充分发掘敦煌石窟多元价值，探索敦煌文化价值的创造性转化，创新传播内容和方式，给予敦煌文化艺术“活”化更丰润的土壤，助力敦煌文化、敦煌故事广为人知、广为人喜。

近年来，除了敦煌石窟的管理机构通过高科技手段，使古老文化遗产插上“数字翅膀焕”焕发新生，还有不少社会力量亦在通过另辟蹊径地研发创新，力求让敦煌古典文化无限接轨现代生活，一些原创IP品牌成为令人爱不释手的畅销文创产品。

不久前，一场持续半个多月的“探见博物馆之旅”(兰州首站)的国货品牌营销活动在兰州吸粉无数。来自敦煌博物馆中的经典藏品现场还原敦煌宴饮图的场景，伴随现场专业讲解员的“敦煌故事”，观众尽享国潮商品等传统文化工艺制作流程，见证艺术品在自己手中的诞生。

两年前，敦煌博物馆授权甘肃丝路手信文化传播有限责任公司(以下简称“丝路手信”)，向民众推出系列文创产品，旗下的丝巾、鼠标垫、手机壳等文创产品，上线受到大众喜爱。尤其一款丝路文化浓郁的敦煌博物馆滑板，在线上一度供不应求，相关话题还登上微博热搜。

去年，“丝路手信”在上海、杭州、成都、西安、深圳、沈阳、南京、兰州八大城市必胜客采用全新敦煌原创IP系列开设敦煌主题艺术餐厅，成为城市新的网红打卡点。而与卡姿兰合作出品的多款原创敦煌IP形象彩妆系列，被网友评为“2020年最美彩妆”。

今年“东亚文化之都”中国敦煌活动年“潮起敦煌”主题文创展，陈列展出了该馆文创9个系列60类具有敦煌特色的时尚文创产品及现藏于英国大英博物馆、法国吉美博物馆、美国大都会博物馆的部分海外精美壁画复刻品，向观众呈现一场以敦煌文化元素为主题，“传统+国潮”“视觉+体验”的文化体验。

“保护传统文化最好的方式，就是让它再次流行起来。”甘肃“丝路手信”负责人何小山向中新网记者介绍说，敦煌文创IP以新的形式去传递文化价值，进而让更多人用更生动的形式产生更深刻的认知，这才是传承的最佳方式。通过多种多样的艺术形式，当代受众距离敦煌，已不再是千里迢迢，而是咫尺之间。

敦煌工美文化创意有限责任公司总经理刘霞霞表示，过去敦煌的文化IP是莫高窟，现在正在进行当代最大规模的敦煌文化二次开发，会形成无数新的敦煌文化IP，新的文化IP会诞生新的文化内容，形成无穷无尽的文化产品，“但还需要建立系统化的IP授权和运营体系，制造新的敦煌文化IP标准。”

“翻开敦煌历史，无数古代艺术家在敦煌历经千年的驻留，创作形成了享誉全球的艺术宝库莫高窟，所以敦煌莫高窟就是国际艺术家驻留项目的杰出典范。”刘霞霞认为，在敦煌文创产品加速“走出去”的同时，当代更要大力引进各类与敦煌文化相关的艺术家驻留在敦煌，创作更多的艺术作品和内容。