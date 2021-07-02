消灭疟疾背后，是一部中国医疗进步史

来源：新京报

作者：张田勘

6月30日，世界卫生组织发布新闻公报称，中国正式获得该组织消除疟疾认证。公报认为，中国疟疾感染病例由上世纪40年代的3000万减少至零，是一项了不起的壮举。

被消除前，疟疾在中国有漫长的流行史

迄今，世界上有87个国家流行疟疾，获得世界卫生组织认证的消除疟疾的国家只有12个，中国是其中之一。

中国是一个人口众多，地域广袤，疟疾流行地区较多的国家，仅仅是地理和气候上的特点，就让中国成为一个疟疾多发国。从历史来看，中国消除疟疾更是经历了漫长的时代和艰难的历程。

3000万年前，世界上就已存在疟疾。研究人员在一块古近纪的琥珀化石里发现了携带有疟原虫的蚊子，近代科学已经确认，疟原虫是疟疾的致病原，主要是经由蚊子传播。

疟疾在中国有确切记载的时间是在战国时期（前403年-前221年），当时写成的《礼记》就有“孟秋行夏令，民多疟疾”和“秋时有疟寒疾”的记载。同一时期的《黄帝内经》记载“疟”字40余处，并有《刺疟》《疟论》专篇。

此后的《二十四史》记载了中国南方及其他地方的疟疾，但是疟疾并非是这一疾病的唯一名称，瘴气和瘴疠就是对疟疾另外的称谓。汉武帝时征讨闽越，“瘴疠多作，兵未血刃而病死者十二三”。东汉马援率八千人马南征交趾（越南），“军吏经瘴疫死者十四五”。

三国时期，诸葛亮“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”诸葛亮领兵克服瘴气，平定南方是在公元225年3月末至226年2月中旬。

其中的瘴气有多重含义，一种是指水网密集地带孳生的大批蚊虫、寄生虫（如血吸虫），以及它们传播的疟疾、痢疾等传染性疾病。在人们对疟疾不甚了解的古代，意大利语当中也把疟疾叫“阴风”。

唐代杜甫的《寄岳州贾司马六丈巴州严八使君两阁老五十韵》有：“地僻昏炎瘴，山稠隘石泉。”《宋史·许仲宣传》称，“会征交州，其地炎瘴，士卒死者十二三。”

明朝徐弘祖《徐霞客游记·滇游日记九》记，“兄弟俱劝余毋即行，谓炎瘴正毒，奈何以不赀轻掷也。”清朝远征缅甸，“及至未战，士卒死者十已七八”。

至近代，疟疾在中国造成的重大灾难也有一些。云南芒市是闻名的疟疾区，原有5000名傣族居民，由于病魔的侵袭，到1949年只剩1800余人。不过，这里现在已成为有数万人口的新兴工业城镇。

另一个是清末，云南思茅开始流行疟疾，迁绵不绝，原本七八万人口的思茅市到1949年时仅剩944人。中国西双版纳的民谣称：“十人到勐腊，九人难回家；要到车佛南，首先买好棺材板；要到菩萨坝，先把老婆嫁”，生动描述了疟疾对人的危害。

古代中国对疟疾的认识并不到位，例如瘴疾在古代指多种不同的疾病，不过瘴疾主要还是指疟疾特别是恶性疟疾。

对疟疾的防治日益精准，始于中华人民共和国成立后

1949年后，对疟疾的科学研究和防治提上议事日程，并投入了更多的人力、物力和财力，从此中国对疟疾的认识和防治日益精准到位。

20世纪40年代末的统计是，当时全国有疟疾流行的区县达到1829个，约占当时区县数的80%，大约有3000万感染病例，死亡率约1%。

此后，研究人员从病理和病原上科学认识疟疾。疟疾由疟原虫引发，主要通过按蚊传播，以周期性冷热发作为最主要特征，产生脾肿大、贫血以及脑、肝、肾、心、肠、胃等受损引起的各种综合征，严重者致人死亡。

疟疾分布非常广泛，见于北纬60度与南纬30度之间，寄生于人体并导致疟疾的疟原虫有间日疟原虫、三日疟原虫、卵型疟原虫、恶性疟原虫4种，疟疾肆虐，影响到全球16亿多人。

在中国，以间日疟分布最广，除青藏高原外，遍及全国。恶性疟次之，分布于秦岭-淮河以南，以云贵、两广与海南为最。三日疟在长江南北各省均有散在病例。卵形疟只在云南和广东有少数病例报告。

有了对疟疾的科学认知，中国消除疟疾的行动稳步前行。2006年，原卫生部制定《全国疟疾防治规划（2006-2015年）》，对疟疾防治策略、主要技术措施、抗疟药使用原则等做出了明确规定，2007年将疟疾纳入了国家免费救治的重大传染病范围。

2010年5月，原卫生部会同发展改革委、教育部、财政部等12个部门制定印发《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，提出“到2015年，全国除云南部分边境地区外，其他地区均无本地感染疟疾病例；到2020年，全国消除疟疾”的目标。其中的重点行动计划是，“1-3-7”策略，即发现病例一天之内上报，三天内完成调查，确认有无其他病例和传播风险，七天内采取灭蚊等措施确保疫情不蔓延。

对于防治疟疾，主要体现为喷洒杀虫剂和使用浸药蚊帐，同时开展灭蚊和避蚊行动。

20世纪80年代开始，早在世界卫生组织建议将药浸蚊帐作为控制疟疾的干预措施之前，中国就已大规模使用药浸蚊帐，主要在四川、广东、河南和江苏等省使用，大幅降低了这些地区的疟疾发病率。

消除疟疾同样离不开药物。1967年，中国政府启动了“523项目”，旨在找到疟疾新疗法的研究项目。这项举全国之力的工作有60个机构的500多名科学家参与，于20世纪70年代发现了青蒿素——青蒿素联合疗法的核心化合物，也是当今最有效的抗疟药物。

青蒿素的发明既为中国和其他消除疟疾的国家做出了贡献，中国的主要发明者屠呦呦也获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

2017年，中国首次实现了全年无本地疟疾感染病例报告，有99.5%的区县、83.3%的地市通过了消除疟疾考核评估，上海市成为第一个通过省级消除疟疾评估的地方。

要获得无疟疾认证，有严格的标准，即一个国家或地区连续3年没有本土疟疾病例，并建立有效的疟疾快速检测、监控系统，制定疟疾防控方案。

现在，中国获得世界卫生组织消除疟疾认证，说明中国对世界卫生做出了贡献，也让公众的健康和生命再也不受疟疾的危害。这是一项了不起的成就，当然，我们还需要保持警惕，防止疟疾死灰复燃。