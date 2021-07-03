不同平台渠道酒店预订价格相差三倍，是谁的“锅”？

来源：澎湃新闻

同一家酒店在不同平台和渠道预订的价格可以相差多少？或许是三倍。

7月1日，带着娃前来上海旅游的俞先生（化名）在美团平台预订了一间当晚入住上海外滩W酒店一晚的客房，房型显示为46平方米的外滩景观壮美客房，价格9559元（人民币，下同）一晚。

然而，俞先生办理入住后，在宾客登记表格上看到的价格却显示仅2980元/晚。

“因为很多酒店描述的比较好，我认为它就值这个价，而且昨天作为一个比较特殊的日子，我没有怀疑。”看到单子上写着2980元时，俞先生惊了。随后，当俞先生向酒店和美团方面要求退房的时候却都遭到了拒绝，被“踢皮球”。

“酒店说你是在美团订的，酒店退不了；美团则称该价格是第三方（代理）放上来的价格，可以联系协商，后来一会儿说退1000元，一会儿说退2000元。”俞先生表示价格与其支付价格相差太大，不能接受。

不同平台和渠道的酒店预订价格相差3倍

7月2日上午，带着差价为什么如此之大的疑问，澎湃新闻查询了所有的在线旅游平台。

同样是W酒店，若以7月2日入住，7月3日退房为例，美团平台显示的含两份早餐价格是9885元/晚；携程、去哪儿、去哪儿、同程等平台的价格均在4500元/晚至4700元/晚之间。

值得注意的是，上述各在线旅游平台的价格均为通过代理预订的价格。其中飞猪平台显示，万豪国际集团旗舰店的“直营”价格便宜得多，含早价格仅3634元/晚，但已售罄。

从官方渠道来看，澎湃新闻在万豪国际集团酒店预订的官方微信小程序上并未找到该房型，而在万豪国际集团官网，该房型非会员不含早餐的含税价格显示为3707.88元/晚。

此外，在线旅游平台的房型普遍比官方渠道的房型更多。对此，上海外滩W酒店的客服人员称：“因为都是代理，我们有很多的房间已经被他们占完了，所以我们这边都没有房间了。”该客服人员还表示，“代理的话可能会提前恶意占房间，然后再高价卖给其他的客人，建议不要从他们那里去预订。”

当日下午，澎湃新闻还搜索了其他豪华型酒店，发现来自官网与其他平台的预订价格同样存在一定价差。

以7月2日入住上海半岛酒店、7月3日退房为例，上海半岛酒店官网微信小程序的不含早餐预订价格为3614.6元/晚，美团同房型不含早的价格为4314元/晚；携程平台已经售罄，但仍可看到价格和美团相同；去哪儿平台最便宜的价格为3107元/晚；飞猪平台的价格为2852元/晚，同程旅行平台的预订价格是3153.14元/晚。

此外，在美团和飞猪还能看到该房型不含早有超过6000元/晚的价格，与前述价格均来自不同的代理。此外针对同一房型，1人入住与2人入住的价格也不相同。

酒店预订价格价差大是谁的“锅”？

在旅游行业业内人士看来，同一家酒店同样房型在不同平台和渠道差价如此之大并不完全是在线旅游平台的“锅”。

某在线旅游平台相关人士向澎湃新闻表示，平台的价格涉及很多因素，由于酒店的价格本身就是浮动的，酒店在随行就市的情况下会调整自己的价格，而平台未及时更新；还有供应商的因素，供应商根据自己的定价来放给在线旅游平台。

某业内人士表示，酒店一般存在两种价格，即预付类价格和到付类价格，在线旅游平台和互联网进入市场前基本都是到付类价格，即到酒店的时候价格是多少就卖多少，但这样很难调解入住率。

“其实酒店和机票的收益管理是一样的，一方面要保证入住率，入住率越高赚的钱越多，另一方面要保证单个价格。在线旅游平台是帮助酒店平衡收益的一种方式，尤其对知名度不高的连锁酒店。”该人士解释，“但酒店和机票火车票不一样的是，比如一个酒店可能就三个商品库，不同平台的更新不及时，三个商品库都开始揽客，有可能便宜的卖完了只剩下贵的了，酒店涨价了，但是另一个平台看不到。”

上述业内人士续指，一般在线旅游平台都是提前协议价，因此酒店的实时价格与在线旅游平台的价格是不同步的，在酒店经营者来看，如果酒店有客源基础和服务能力，完全可以把价格“打下去”，比在线旅游平台更低。另一方面，由于在线旅游平台收取的“中介费”相当高，而且要和同行竞争，所以会要求更好的价格，酒店和在线旅游平台双方也会博弈。

“在这样价差如此大的案例中，酒店的后续行为是有问题的，平台对代理商的监管也是存在问题的。”该人士指出。

当日，美团方面回应称：“用户预订的上海外滩W酒店，由合作商向美团提供可售房间。经与合作商核实，其根据市场供需情况动态调整了价格。对于价格问题给用户带来不好的体验，我们深表歉意。目前，我们已协调合作商为用户补偿差价并获得用户谅解。下一步，我们将持续优化合作商价格管理工作，共同为消费者提供更好的服务。”

万豪国际酒店集团则表示需要核实相关情况。

7月2日下午，澎湃新闻发现，原本在美团平台预订需要9000多元的上海外滩W酒店外滩景观壮美客房预订价格显示为3708元/晚（不含早），含一份早餐的价格为3942元/晚，含两份早餐的价格为7008元/晚。

