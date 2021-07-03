宠物界的爱马仕 玻尿酸宠物粮是智商税吗？

来源：中国新闻周刊

“万物皆可玻尿酸”？

玻尿酸面膜、玻尿酸化妆品、玻尿酸T恤、玻尿酸牙膏、玻尿酸夏凉被……似乎“万物皆可玻尿酸”。而今，宠物们也有了自己的玻尿酸口粮。

近日，一款“玻尿酸全价宠物粮”悄然上市。这款宠物粮由海宝诗（HAPAWS）联合功能粮品牌麻瓜（MU’GGULES）出品。其中，海宝诗是玻尿酸龙头企业——华熙生物新推出的宠物领域品牌。

一位华熙生物品牌经销商称，“玻尿酸全价宠物粮”（指猫粮、犬粮）可帮助宠物“深层滋养、预防皮炎、润滑关节、修复伤口”，其中，玻尿酸猫粮能维护宠物泌尿系统健康，预防碱性、酸性结石产生。

不过，这款产品还没来得及站稳脚跟，便引来诸多争议。中国新闻周刊梳理发现，争议主要在两方面：一是产品宣传的多重功效，二是市场售价远超多款宠物粮。

中国农业大学动物科技学院营养系副教授丁丽敏告诉中国新闻周刊，宠物食品管理有明确的法律法规，商家对“玻尿酸全价宠物粮”的宣传需有科学依据。“功效和宠物粮的剂量、使用时间长短都有关系。至于是否有防结石的功效，要通过实验数据来证明，这跟很多因素都相关，我们不能武断的说有或者没有。”

中国食品产业分析师朱丹蓬分析，华熙生物对于玻尿酸的布局可以说是不遗余力的，如何让玻尿酸整体发展，对于大众市场或新开的宠物市场来说，是一个大布局。“但如果从专业化的角度来看，对产品进行功能化宣传，其实言过其实。首先，从食品角度看，华熙生物并不具备功能宣传资质；其次，从宠物角度来看，相关宣传并没有完整的数据支撑，整体风险是比较高的。”

玻尿酸宠物粮功效成争议焦点

玻尿酸的学名是透明质酸（HyaluronicAcid，HA），是一种直链大分子多糖，广泛存在于胎盘、羊水、晶状体、关节软骨、皮肤真皮层等组织。作为人体自源性物质，玻尿酸具有强锁水性、润滑性、黏弹性等特征，还具有良好的生物相容性，可在体内降解。

这些得天独厚的特征使得玻尿酸成了医美行业的“宠儿”，被广泛应用在医药、护肤品、洗护用品及彩妆类产品等领域。今年1月，透明质酸获批作为食品添加剂应用于普通食品中，使用范围进一步扩大，还在国内掀起了玻尿酸食品新热潮。

中国新闻周刊注意到，迄今不到半年时间，国内市场上就涌现了玻尿酸的饮料、软糖、酸奶、饮用水、可可粉等多个品类，玻尿酸食品可谓“遍地开花”。

如今，这股风吹到了宠物粮领域。

毫无疑问，宠物市场的规模和潜力都是巨大的。据咨询机构艾瑞发布的《2020年透明质酸应用场景白皮书》显示，中国宠物行业市场规模以年复合增长率14.6%的高增速持续增长，预计将在2024年达到3326亿元的规模。

2018年，透明质酸就被获批可用于犬、猫食品的添加剂，但市售产品一直不多。近日这款“玻尿酸全价宠物粮”悄然上市，虽为市场“添了把火”。不过，在繁荣的市场背后，来自行业和消费者的支持声和质疑声，从未间断过。

据上述品牌经销商提供的资料显示，该宠物粮系列产品含有45%的高蛋白，每公斤（1kg）含有1000mg的透明质酸，还有多种动物蛋白复配，氨基酸均衡喂养，可辅助修复胃黏膜，增强关节润滑，养护毛发。

该经销商表示，“这是目前国内做的最高端的猫粮和犬粮，国内肯定是没有人能突破我们的‘玻尿酸+高蛋白’技术。”他告诉中国新闻周刊，猫粮中所含的玻尿酸对肠胃的应激反应有非常好的效果。玻尿酸猫粮的功效主要包括保护关节；调理肠胃；增加皮肤表面水分，也就是让猫的皮毛更加健康。

那么，玻尿酸宠物粮真的有上述宣传功效吗？这样宣传是否合适？

丁丽敏认为，玻尿酸（即透明质酸）其实在动物体内也是存在的，是一种黏多糖，有润滑关节、保水的作用。一般来说，玻尿酸进入动物体后会被降解，动物体再把降解的产物再合成透明质酸，然后满足需求。“对于玻尿酸宠物粮来说，宣传某一项原料有某种功效，要有研究支撑，虽然用在犬类、猫类上面，但用量多少，起什么作用，怎样起作用，需要有科学依据。”

业内人士则指出，玻尿酸确实具有使皮肤饱满、丰盈，加快皮肤伤口愈合，润滑关节等功能。不过，作为添加剂加入到全价猫粮、犬粮中之后，玻尿酸是否还具有这些功效以及对猫有没有危害，就需打个问号，因为目前没有充足的实验数据能说明。

“具体而言，一是猫粮是膨化日粮，猫粮的生产过程都需要经过高温干燥和膨化的过程。经过这两个过程，玻尿酸还能保留多少，是否存在裂解或者变性的情况都不得而知；二是有实验数据表明，玻尿酸进入小鼠等实验动物以后，90%以上的玻尿酸会通过能量代谢被消耗掉，只有很小一部分能够发挥作用。食品行业中玻尿酸的添加量，国家是有明确的限量标准。那么，玻尿酸宠物粮里加入多少玻尿酸合适？加进去以后能够被吸收多少？能发挥功能的玻尿酸占比多少？这些问题并没有具体的数据说明。上述这两方面都会影响玻尿酸的功效。”该业内人士告诉中国新闻周刊。

值得注意的是，上述经销商提供的“产品宣导策略简化版”在宣传中引用了两项研究，分别为“透明质酸促进犬髋关节炎改善的效果研究”、 “透明质酸对犬皮肤水分的改善效果研究”。

中国新闻周刊查阅知网相关文献发现，上述2项研究中所用的实验动物均为犬类，犬粮均由南京警犬研究所科技开发中心动物食品厂特制，所用的透明质酸均由华熙生物提供。

其中，在“促进犬髋关节炎改善的效果研究”中，实验24周后的结果表明，相比于饲喂基础犬粮组，“含透明质酸0.03%”的犬粮组实验犬关节状态具有明显的改善；“含透明质酸0.09%”的犬粮组与“含透明质酸0.03%+葡萄糖胺0.25%+软骨素0.1%”的犬粮组实验犬关节状态具有极其明显的改善。

值得注意的是，上述2项研究仅限于犬类，且局限于“改善犬类关节状态”“提高犬类皮肤含水量”两方面结果。

农业部2018年出台的《宠物饲料管理办法-农业部第20号公告》第二十条规定，宠物饲料产品标签中可以进行成分、功能和特性声称，声称时应当遵守以下规定：（一）禁止对宠物饲料作具有预防或治疗宠物疾病的说明或者宣传。（二）所有声称应当具备证明材料。证明材料包括公开发表的出版物、教科书、配方组成、监测数据或者试验报告等。

业内人士认为，这或许涉嫌概念炒作。虽然在欧美等国家，玻尿酸在食品行业被广泛使用，但对中国来说还是一个比较新鲜的事物，现在又要在宠物行业里面使用，消费者在做选择时需要谨慎。

北京市盈科律师事务所高级合伙人王贝贝告诉中国新闻周刊，猫粮厂家有义务对其所介绍内容的真实性，提供足够的法律依据。如果猫粮厂家宣传不属实或夸大，则该宣传涉嫌构成虚假宣传，违反《广告法》的相关规定。此外，如果猫粮厂家对该猫粮的功能、质量、成分等内容的宣传与实际情况不属实，进而令人误解，并基于误解购买了该产品，则该猫粮厂家涉嫌构成虚假宣传，违反了《广告法》的相关规定。

售价远超多款宠物粮

值得注意的是，今年3月，华熙生物因推出“水肌泉”——一款玻尿酸饮用水，称服用其产品可“提高人体玻尿酸含量”，进而减少或改善因玻尿酸减少所带来的皱纹、关节等一系列问题，曾遭到多方质疑，引发舆论关注。

然而，热度还未完全散去，华熙生物此次又和中农华威（OC835911.OC）联手打造高端宠物粮“玻尿酸全价宠物粮”，掀起新一波的舆论关注。

前述经销商表示，“目前在北京有不少线下门店可以售出‘玻尿酸全价宠物粮’，华熙生物的经销商负责销售。这款产品的样品今年4月份就出来了，批量生产是最近才开始，电商上暂时还没有这款产品。”

值得关注的是，被定位为高端宠物粮的“玻尿酸全价宠物粮”系列产品价格着实不菲。

该经销商提供的“玻尿酸蛋白全价粮价格体系”文件显示，玻尿酸宠物粮按不同年龄阶段进行分类，包括“中高龄期高蛋白全价猫粮”、“离乳期猫 高蛋白全价奶糕”、“成年期高蛋白全价猫粮”、“幼年期高蛋白全价猫粮”、“中高龄期高蛋白全价犬粮”、“全阶段高蛋白全价犬粮”6大类，每一种年龄阶段的猫粮或犬粮又包含320g、1.6kg、6.2kg三种不同的规格，共计18款产品。

其中，320g、1.6kg、6.2kg的玻尿酸猫粮市场售价范围分别为52-56元、178-196元、488-518元；320g、1.6kg、6.2kg的玻尿酸犬粮市场售价范围分别为46-48元、178-186元、486-496元。

以猫粮为例，中国新闻周刊在多家电商平台搜索发现，上述猫粮的售价不仅远高于市售的皇家猫粮、凯锐思等多款同规格国产全价猫粮，甚至与渴望、纽翠丝、爱肯拿等进口高端粮价格也不相上下。

据“产品宣导策略简化版”显示，玻尿酸宠物粮与渴望牌宠物粮、爱肯拿鸡肉、皇家猫粮等5款竞品相比，主要区别在于其粗蛋白≥45%（始终高于其他竞品），以及添加了透明质酸（1000mg/kg），其他竞品均无透明质酸。

来源：“产品宣导策略简化版”来源：“产品宣导策略简化版”

那么价格贵主要在于添加了玻尿酸吗？中国新闻周刊就此致电华熙生物，但截至发稿，对方一直未予回复。

朱丹蓬则表示，在市场经济环境下，企业有自己的定价权，消费者根据自己的认知来决定是否买单。从目前价格来看，这款产品是属于暴利型的，可以类比华熙生物此前推出的“水肌泉”。“华熙生物想利用自身的供应链优势去吃螃蟹，但未来这方面的优势并不一定可持续，因为其他企业也可以做玻尿酸宠物粮，一旦价格被拉下来，华熙生物的优势会被削弱。”