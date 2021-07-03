生化环材是“天坑”专业？武大教授呼吁不要给孩子挣钱压力

来源：澎湃新闻

高校招生季，志愿填报已经接近尾声，针对社会上形形色色的志愿填报“避坑建议”，武汉大学邓红兵教授公开发文呼吁“高等教育不是教我们谋生，而是教我们创造生活。”

澎湃新闻记者注意到，7月2日上午，武汉大学官方微博转发了邓红兵教授的这封《致广大考生和家长的一封信》，并点评：“家国情怀、个人兴趣、诚实善良、愈挫愈勇的心态…想必更为重要。因为在热爱与责任面前，所有选择都不应被辜负。”

邓红兵在信的开头就直接切入正题：“志愿填报已接近尾声，见过很多家长和孩子们，大家都非常重视志愿填报，让我想起了我们当年的双盲填报，感慨很多，一不小心就掉档到了下一个层次的学校。我们非常能理解家长们的心情，既要挑一个好学校，又要挑一个好专业。所谓的好专业就是将来能轻松一些，多挣钱一些，就业容易一些。这一切都是对的，因为我也希望我的孩子将来也选这样的专业。其实心情都是一样的。生化环材被认为是‘天坑’专业，被避之不及。”

接下来，邓红兵要为这些“天坑”专业正名。他写道：“其实，我一直坚持一个观点，没有差的专业，只有差的人。什么专业都需要我们不断去努力。学习，工作，没有轻松的，当你看到一个职业说薪水高的时候，你根本不知道他们背后的付出。从学习阶段就开始，雷军师兄，刻苦到你无法想象，专业成绩一直第一，很多当时写的代码，很快进了教材。大三就背着包去电子一条街实践，找项目，白天学习，晚上写代码，那是努力的结果。”

邓红兵分析：“专业与你的收入无关，天才少年，往往是别人家的孩子。我们唯有比别人更努力，才能获得更多的机会。最恐怖的事是什么，是一个人不仅比你更聪明，而且比你更努力。人生是长跑，是一场马拉松，不是前一百米谁跑的快，而是一直在坚持，跑到最后才是胜利。”

“高等教育不是叫我们谋生，而是教我们创造生活。”邓红兵在信中写道：“将来的我们，可以由选择生活方式，可以随心所欲去你想去的城市，去过想要的生活。人一生很长，我们不能随波逐流，不能因为当前学计算机毕业的平均收入可能暂时高一些，就一窝蜂去学。”

邓红兵指出：“你有没有想过，那些IT人，用透支身体在打拼未来，当熬夜加班成为常态的时候，当三十五六岁就会有被年轻人取代的时候，你会用什么去对抗未来？很多人说，我前三十五岁挣够了下半生的钱啊，下半辈子可以享受啊。这其实是可怕的，即使这样，还有三五十年你能做些什么呢？况且你三十五岁实现财务自由的可能性有多大？当一窝蜂去扎堆一个行业的时候，你是否预知了未来的竞争？”

“再看一个问题，如果我们都放弃了基础学科或所谓的‘天坑’专业的时候，我们又指望谁来做这些事呢，如果都不做，我们的国家怎么进步呢？”邓红兵指出了自己的担忧：“最近很多人分数够了后果断放弃了强基计划。这也是我担心的。我们都可以不学环境，但当环境污染的时候，我们都会抱怨。我们不学化学和材料，我们的芯片被卡脖子的时候，我们却误以为是电信IT还不够发达，而不知道芯片不仅需要阳春白雪，还需要下里巴人，材料、化学同样缺一不可啊。”

邓红兵认为，“我希望同学们，不管你被什么专业录取，都不要抱怨不要觉得亏了，好好学习，做好知识储备和文化积累，积累人脉资源，多读书，学做人，交好朋友，说不定哪天风水轮流转，你的专业就是国家最需要的专业，也是大家口口相传的好专业。千万不要在大学四年沉迷玩游戏，考试不要舞弊，挂科不能太多，不要轻易去伤害关心和喜欢你的人。”

对学子喊完话，邓红兵接着给家长喊话：“我们的家长们，不要给孩子们挣钱的压力，读书绝不是以发财为目的的，要尊重他们的兴趣，要教他们走正道，引导他们做一个诚实善良无私的好人，要训练他们碰到挫折愈挫愈勇的心态……要让孩子具备格局，气度和眼光。气度决定命运，格局左右未来。这一切，相比更重要吧。”

在信的末尾，作为材料领域的知名学者，邓红兵写道“如果你想继续听我啰嗦，那你就来武汉大学找我。我的课堂上，一直都是满的。”

据武汉大学教师个人主页介绍，邓红兵，男，1981年4月出生，博士，武汉大学教授，博士生导师，教育部“全国万名优秀创新创业导师”，1999年9月起先后在武汉大学获得本科、硕士和博士学位，2007年9月至2009年6月分别在美国加州大学戴维斯分校和美国史蒂文斯理工学院进行了为期一年的博士联合培养学习，2010年9月到华中农业大学工作，2012年11月作为引进人才到武汉大学资源与环境科学学院甲壳素研究开发中心工作。

邓红兵是武汉大学珞珈青年学者，山东省蓝色经济产业领军人才团队核心成员、南昌市洪城特聘专家，武汉市3551人才，扬州市绿扬金凤人才，中国纺织工程学会高级会员，中国化学会会员，中国复合材料学会会员，中国医疗器械行业协会创新服务专业委员会委员。

邓红兵的主要研究领域为：废弃生物质资源化学、生物质资源纳米纤维改性及功能化、生物医用纺织材料、环境污染物检测与控制。

