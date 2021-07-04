“Z世代”助力汉服“破圈”

来源：中国新闻网

“即使行李已经满满当当，我还是硬塞了几身汉服进去。”回忆起大学时出国留学前的场景，西安女孩陈羽坦言，作为中华民族的传统服饰，将汉服穿出国门有着特别的意义。

近年来，随着传统文化类电视综艺、影视剧等热播，汉服文化逐渐走入大众视野，其中，作为追求时尚，引领潮流的“Z世代”群体，通过微博、微信、视频网站等社交平台使“汉服热”“国潮风”不断升温。

作为十三朝古都的西安，从明城墙到大雁塔、从兵马俑到钟鼓楼，文化底蕴深厚、名胜古迹众多，令束发盘髻、衣袂飘飘的汉服爱好者在此间尽显“国风古韵”。

陈羽踏入“汉服圈”已有5年多，如今，将继续赴俄深造的陈羽，决定多带几身汉服，她打算把汉服穿上俄罗斯的街头，向更多外国人直观展示中国传统文化之美。

如陈羽这般追求汉服“国际化”的中国留学生并不是少数。“Z世代”族群已不习惯于“圈地自萌”的娱乐状态，其更热衷于将自己的爱好与文化展现于外。

中国女孩彭静旋在法国街头表演古筝已有三年多时间。表演时的她身着汉服，灵动飘逸，吸引大批路人驻足。“身穿汉服的表演效果很好，同时也感到这身衣服所承载的文化意义更加深刻。”彭静旋对中新网记者说，随着时间的推移，她的古筝表演开始被更多人看到，她也意识到对于中国文化的传播，自己也可尽微薄之力。

彭静旋的行为也影响着身边的人。她表示，自己许多学音乐的朋友因此也开始向世界传播“中国声音”。每次街头表演彭静旋都会用视频记录并上传社交平台，如今她在网络上已有数百万粉丝。值得注意的是，在她的社交平台主页写着一句话：“民族的，就是世界的。”

数据显示，中国汉服爱好者数量规模和市场规模快速增长，2021年汉服爱好者数量规模预计达689.4万人，市场销售规模将达101.6亿元人民币。未来随着“95后”“00后”逐步走上经济舞台，其有望成为国潮消费主力人群。

现任关中书院礼乐文教部主任的龙旗，常年致力于普及国学礼乐教育，也曾在陕西多地创办汉服公益组织。他认为，年轻人对汉服文化的推广和传播现象传递着一种文化自信，也凸显出中国传统文化的生命力。

“中华文化数千载，至今依然对新一代的年轻人具备吸引力，令他们心生向往，这也体现出中国传统文化的独特性。”龙旗如是说。

陕西省社科院专家王晓勇表示，年轻人的审美与文化息息相关。“选择汉服，一方面是由于年轻人的勇气——只要是美的，他们就敢穿。另一方面，汉服体现了当代年轻人文化观念的改变，这是他们内心对于传统文化的依靠与诉求，传统文化也为他们带来了一种认同感。”