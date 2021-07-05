无印良品6年来首次换社长

来源：日经中文网

经营日用杂货店“无印良品”的日本良品计划公司7月2日宣布了一项人事任命，专务董事堂前宣夫（52岁）将于9月1日升任社长。堂前过去担任过迅销的首席财务官（CFO）及旗下优衣库的欧美业务总负责人，曾被视为迅销会长兼社长柳井正的接班人。虽然目前良品计划的业绩坚挺，但欧美业务一直处于亏损状态。该公司打算利用堂前在老东家积累的经验重整业务。

这是良品计划6年来首次更换社长。良品计划以日本大型超市西友的自有品牌（PB）起家，历代社长均出身于西友，此次是首次任命非西友出身的人担任社长。松崎晓（67岁）将卸任良品计划的社长职务，担任没有代表权的副会长。此前他恢复了因大量开店等而恶化的盈利能力，推进了削减库存等结构改革。预计2020财年（截至2021年8月）良品计划的收益将达到最高水平，松崎认为改革已有成效，因此计划更新经营体制。

7月2日，松崎晓在东京都内召开的记者会上对堂前宣夫称赞道，“实施了入职3年就能晋升为店长的措施等，培养出了优秀人才”。良品计划将从9月开始实行以扩大中国业务等为核心的中期经营计划。值此之际，松崎认为堂前是合适的社长人选。

堂前宣夫曾就职于麦肯锡日本法人，1998年进入迅销工作。29岁时担任董事，曾担任IT部门领导和首席财务官等要职。有迅销相关人士评价称，“他总是无所畏惧地把应该对柳井直言不讳的话说出来”。2019年进入良品计划工作后，在培养年轻店长等方面积累了丰富经验。

良品计划7月2日发布的2020年9月～2021年5月合并财报显示，营业收益达到3450亿日元，净利润为291亿日元。由于财报期更改，无法进行单纯对比，但与上年同期相比，营业收益增长15％，净利润达到约5倍。在日本和中国等市场，由于新冠疫情带来的居家消费，收纳用品等表现出色。但欧美业务陷入苦战，出现25亿日元亏损（上年同期为亏损23亿日元）。

欧洲与日本国内相比，很多门店的卖场狭小，销售额少，商品进口成本也高。虽然良品计划目前正在推进结构改革，通过裁员等方式压缩人工费等，但因赶上疫情停业，欧美业务严峻的局面仍在持续。有海外证券分析师指出，“需要通过关店等削减成本的措施来转变为可以产生收益的体制”。

虽然堂前宣夫在当天的记者会上几乎没有发言，但他曾在优衣库担任过统管欧美业务的负责人，因此对良品计划的弱点区域非常熟悉。良品计划能否利用堂前的经验来解决自己面临的课题备受关注。