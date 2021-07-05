林生斌这回估计要“社死”了

来源：麦杰逊微信公号

作者：莫讲

说实话，当开始写这篇文章的时候，我是不知道如何下笔的。因为一直到昨天，我还是对林生斌持有好感并保持同情的。

但是今天早上，看到了一位记者的曝光后，几乎彻底颠覆了我的三观。

这位记者是一位微博大V，微博名称为@一个有点理想的记者，持有记者证，当时他是跟进采访过林生斌事件的。

这位记者在自己的微博上表示，在林生斌的妻子孩子被烧死的那天晚上，林生斌妻子面对着熊熊大火，曾经打电话给林生斌，但林生斌关机。而林生斌关机的原因，不是因为没电，而是故意关机。

因为就在大火烧起的前一天，林生斌就跟现任妻子（当时还是杭州某理工高校大学生）通话，通话时长达20分46秒，但却没跟妻子打任何电话。

而且这位记者还在这条微博的最后表示：林生斌是个畜生，这是肯定的，因为我有实锤，我等着林生斌回应，如果他敢再欺骗网友，等着挨锤吧。

那么，这位记者的这些文字，可信吗？

对此我想说的是，不一定可信。因为无图无视频，都是文字，这种内容谁都可以发。

但是这位记者在网络上混迹多年，算是有一些名气的，而且他还是一个持有记者证的记者，那我认为他应该知道自己放出这些话来，对网友到底意味着什么，也应该知道这些话对林生斌意味着什么——身为记者的他，肯定知道这些话的严重性。

如果他没有证据就放出这些话，那林生斌完全可以出来澄清，并把他告死，这我是完全支持的。

但是比较遗憾的是，目前的林生斌，在自己的社交媒体上自从发了那条生子的微博后，就再也没有出来说过一句话，而且还直接关闭了评论区不让网友评论：

说实话，我是看不懂林生斌先生的这一波操作的。

因为无论怎么说，林先生目前微博的粉丝也有几百万了，这也算得上是一个大V和公众人物了，但是身为一个公众人物，面对如此大的一个舆情事件，不出来回应一下，让舆情一直如此扩散，而且还关闭评论区、直接下架了自己网店的所有商品，这是什么意思呢？

当年很多人都是因为同情你才关注你的社交媒体、才去你的网店购买衣服的，但是如今质疑声那么大，你却一言不发关闭评论区，且还直接下架掉自己店铺的所有商品，请问这合适么？

面对这么汹涌的舆情，不出来回应一下，这真的对得起在社交媒体上支持你的数百万网友，以及用真金白银支持你网店的那些成千上万的客户么？

而且在昨天晚上，还有一件非常奇葩的事情。

这个事情，就是有网友发现，林生斌在一个荒郊野岭外，挖了一口井（井上的字都是他孩子的名字）：

关于这个井，有人问了“风水大师”，然后“风水大师”表示，这种井名为“镇魂井”，这种井有人是做了亏心事之后，用来镇压冤魂，不让冤魂出来报复人的一种井：

那么这种说法可信吗？

对此我只想说，我个人认为，这个“镇魂井”的说法不可信。

因为现在是21世纪，凡是都要讲逻辑的，总不能因为你是“风水大师”，所以你说是镇魂就是镇魂吧？我还认为这个井是生命的源头，用来滋养周围生命的甘露呢？

而且自古以来，挖井都是功德一件的事情，所以没必要用这种古代的封建迷信思维来猜测如今这个事情，毕竟现在凡事都是要讲证据的。

而且这种井某宝上很多，但是店家在介绍上也并没有说这种井就是镇魂用的：

所以关于这个井的这种“镇魂”的说法，我是不认同的。

虽然我不认同关于井的说法，但是关于林生斌的这一系列“闭嘴+下架”的操作，我还是很疑惑的。

因为面对这一波波的猛料，你不出来回应，最后肯定会让你“社死”。

其实，关于今天文章开头“理想记者”的这个猛料，目前无非就两种可能。

第一种可能，是“理想记者”说谎了（毕竟现在他没有进一步放料）；第二种可能，是林生斌确实存在婚内出轨、并利用亡妻赚流量钱长达四年的情况。

但是无论怎样，面对如此汹涌的舆情，我认为林生斌都应该是需要出来回应的，因为这是作为一个曾经受益于舆情的公众人物必须要承担的责任。

毕竟一得到大家的同情、一收到大家的祝福、一收到大家的钱就感谢大家，而一受到大家的质疑，就关闭评论区、下架所有商品，这是不合适的。

而且身为舆情受益者，你总不能只想拿舆情的好处，而不想对舆情负责吧？

你靠什么赚钱，就要受什么监督。

互联网是有记忆的，想在互联网上把一些事情混过去，是不可能的。

因为你可以在所有的时间欺骗一部分人，也可以在一段时间欺骗所有的人，但你不可能在所有的时间欺骗所有的人。