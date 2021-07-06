Z世代爱玩的“剧本杀”亟待出台行业规则

来源：中国青年报

几个年轻人围坐在一张桌子前，拿着不同身份的剧本，抽丝剥茧地分析着各种线索，利用推理找出背后的“凶手”……这一幕场景就是当下年轻人最喜欢的社交方式“剧本杀”，也被人们形容为“极具Z世代特征的消费场景”。

据悉，这个起源于欧美派对的游戏最初被直译为“谋杀之谜”，在国内被称为“剧本杀”。游戏中，玩家要根据自己手里的剧本共同演绎一段故事，尽力扮演好自己的角色，通过互动交流、探讨、交换线索，共同揭开故事背后的秘密或发现凶手。

“剧本杀”因其极具故事性和场景性，吸引了大批年轻人，成为新消费模式下的产物。据美团研究院的统计，截至2019年年底，经营剧本杀的实体店有1.2万家，这个数字在2020年年底则达到了3万家，也催生了DM(注：“剧本杀”中的主持人)、NPC(注：游戏中不受玩家操控的游戏角色)、“剧本杀”作者、“剧本杀”设计师等新职业，让年轻人的就业有了更多的选择。

“很多兼职DM、NPC都是大学生，一场游戏结束可以分到100-140元不等的抽成，周末时间就可以赚出生活费，减少经济负担。”95后“剧本杀”店主小金告诉记者，她的梦想就是成为一名“剧本杀”作者。毕业后，她便在学校附近开了一家“剧本杀”店，深度了解“剧本杀”这个行业的同时，还能获得用户最直接的反馈，也希望能写出像《年轮》一样的本子。

“《年轮》在各平台卖出1万多份，发行价500元左右，剧本作者分成保守估计可达上百万元。”小金告诉记者，剧本目前有3种销售渠道，一是放在剧本平台如“小黑探”“买本本”等线上发售；二是通过发行公司或作者直接购买剧本；三是在定期举办的剧本展会中，发行公司邀请店家进行试玩体验，店家衡量后再决定是否购买。

随着“剧本杀”作者收入的水涨船高，近年来，小金发现市场有很多“黄暴”本开始出现。“里面文字触目惊心，很多店家把‘黄暴’当作噱头去推销，也有玩家来找这类本子。除了‘黄暴’本，还会有需要以喝酒、拼酒来推进剧情的酒本。”小金说，来玩“剧本杀”的主要为年轻人，有数据显示其受众群体学生占比32%，白领占比68%。这些“黄暴”的内容虽然对店家来说很畅销，但对年轻人的三观形成非常不利，作为立志成为“剧本杀”作者的店主，对这类本子嗤之以鼻。

“露骨的性和暴力描写，仿佛小黄文一样的剧本内容。我在市场调研时发现，很多店主会抢购这样的本子，也导致大量创作者在写剧本时为黄而黄，为了暴力而暴力。”剧本杀作者“隋大留”告诉记者，很多剧本从人物设定就在打低俗色情的擦边球。网络作家出身的“隋大留”经历过网文野蛮生长的时代，现在的“剧本杀”很像当时的网络文学，它们都需要被规范，只有规范了，这个行业才能长久。

这也是多媒体剧本杀发行人“南瓜不倒翁”最担心的，飞速发展的“剧本杀”在“监管视线”之外野蛮生长，让剧本从生产到流通的环节都有着极大的“自由度”。这样的自由，让一些图快钱的创作者和店家缺少了足够的自律，也让“剧本杀”行业成为黄色、暴力滋生的温床。

“南瓜不倒翁”认为，在玩家眼里“剧本杀”可能只是个社交游戏，但在“剧本杀”作者眼中，它是一个文化产业，每个作者都是一个内容创作者，它给很多年轻的文学爱好者提供了一个施展拳脚的舞台，“但大量的‘黄暴’本涌入市场，不但挤压了正规作者的写作空间，也让整个行业面临被‘一刀切’的风险”。

“我始终认为内容生产者要承担一定的社会责任。”编剧“功夫包子”也转型开始进军“剧本杀”市场。她告诉记者，“剧本杀”最闪光的点就是它的媒介属性，可以承载社会价值，例如关于家庭冷暴力、校园霸凌、男女平等主题都可以融入其中，也是文化输出的一种方式。国内不少知名IP也与“剧本杀”平台达成了授权合作，例如《长安十二时辰》《红海行动》等，这些优质的正能量IP都将正向引导这个行业，文化产业还是内容为王。

河南省网络作家协会副主席高阳也表示，越来越多正规的创作者下场，他们都经历过网文市场或编剧市场的洗礼、教育，这也就意味着这个行业必将得到洗牌。他也希望，“剧本杀”行业可以像当年的网文行业一样，尽快引起相关部门的重视，出台行业规则，让这个行业可以健康的发展。