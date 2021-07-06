冠病疫苗含艾滋病毒序列还入侵大脑？瞎扯！

来源：北京青年报

关于接种新冠疫苗的谣言又翻新了。传言称所有新冠疫苗的刺突蛋白均包含艾滋病毒、狂犬病病毒的序列，还能直达大脑和身体的所有部位？听着挺唬人，实则是瞎扯！最新一期“科学”流言榜发布，除了围绕新冠疫苗的流言，此次还集中对近期流传甚广的几个健康伪知识进行辟谣，快来看看你有没有被忽悠了。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言1

“老烟枪”突然戒烟易生病

真相 有人认为突然戒烟身体会受不了，人都会生病，特别是吸烟史长的人。其实不然。戒烟期间出现的不适感属于“戒断反应”，对健康没有任何影响。

当吸烟者减少吸烟量或停止吸烟时，身体中的尼古丁浓度降低到一定水平，吸烟者无法继续体验吸烟带来的愉悦感，从而引起对尼古丁的渴求。不仅会产生强烈的吸烟欲望，戒烟者同时还出现一系列的戒断症状，包括渴求、焦虑、抑郁、不安、头痛、唾液腺分泌增加、注意力不集中、睡眠障碍、血压升高和心率加快等，部分人还会出现体重增加。

但应该明确的是，上述这些戒断症状是戒烟过程中的正常现象，通常在戒烟初期14天内最为强烈，大约1个月后开始减弱，直至慢慢消失，身体恢复到正常状态。

这些反应虽然看起来像是“生病”，但并不会对身体造成不良后果，而且现在已经有很多效果不错的戒烟药可以减轻这些不适症状。

流言2

新冠疫苗含艾滋病毒序列 能入侵大脑

真相 有传言说，新冠病毒和所有新冠疫苗的刺突蛋白均包含HIV(艾滋病毒)、Prion(朊病毒，可致疯牛病)以及狂犬病病毒序列，比起普通感染，疫苗注射会使刺突蛋白更快地到达大脑和身体的所有部位。

这是真的吗？真相来了。目前新冠疫苗中的刺突蛋白都基于新冠病毒上的刺突蛋白，并不存在其他病毒的序列。

其实，HIV是逆转录病毒，狂犬病病毒是基因组为负链RNA的RNA病毒，这二者与以正链RNA为基因组的新冠病毒差了十万八千里，更谈不上新冠疫苗的刺突蛋白含有这两种病毒了。朊病毒是一种结构出错的蛋白，并能诱使同种正常蛋白也出现结构错误，与新冠、刺突蛋白一点关系也没有。

另一方面，现在获得授权被正式使用的疫苗都是通过肌肉注射来完成接种的，在这一过程中，相当于局部位置给药，不存在侵入大脑一说。

流言3

剃成光头就不会有头皮屑

真相 只要有头皮，就会有头皮代谢产物。所以，光头出现头皮屑的风险一点不少。而且，没有头发的保护作用，过度的日晒、气候变化等环境刺激，就会直接作用在头皮上。

头皮屑是人体头部表皮细胞新陈代谢的产物，其产生的过程是人体表皮细胞的角化过程，是正常现象。之所以大部分时间看不到头皮屑，是因为正常的头皮屑尺寸小于0.02毫米，小于人眼可分辨的颗粒物尺寸。

导致头皮屑增多的原因可不少，压力过大、作息不规律、洗头发时水太热、洗护用品中含有刺激性的化学品，都可能引起头皮发红、发痒、疼痛、局部肿大等症状。

此时，头部的表皮细胞代谢发生改变，皮脂腺分泌油脂的情况也受到影响(一般是油脂分泌增加)，油脂大量分泌堵塞毛孔，降低头皮通透性，细菌真菌大量繁殖，破坏皮脂膜的生态环境平衡。这让头皮防御功能减弱，更多的表皮细胞死亡和损伤，产生更多的表皮细胞代谢产物——即过量的头皮屑。

流言4

维生素有益健康 多多益善

真相 维生素对人体健康的重要程度不言而喻，但补充维生素真的是多多益善吗？错啦！某些类型的维生素补充超过标准供给量后会产生相关毒性。其中，过量摄入维生素A和维生素D可能具有的毒性潜能最大，中等毒性潜能的是烟酸(即维生素B3)，其他为低毒性潜能或是可忽略的毒性潜能。

此外，某些维生素会降低某些药物的药效，甚至加大某种疾病的患病风险。比如最常见的维生素E，具有较好的抗氧化作用，经常被添加在护肤品中，也可以通过服用维生素E促进性激素的分泌。但是过量补充维生素E，会使心脏衰竭的风险提高13%。

一般来说，大多数的饮食所提供的各种维生素可以满足人体所需水平，并预防维生素缺乏引起的临床症状。以下这些情况下才考虑使用维生素补充剂：孕期、妊娠期、哺乳期的女性适当补充叶酸；素食主义者和超过50岁的人可以补充维生素B12；新生儿补充单剂量维生素K以预防异常出血；某些药物或疾病会干扰人体对维生素的吸收或利用，在这种情况下还需补充特定的维生素。