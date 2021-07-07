奶茶“驯化”中国90后

来源：中国青年报

作者：杨杰

以前，听周杰伦唱《甜甜的》：“我轻轻地尝一口，这香浓的诱惑”，以为是爱情。后来才知道，他唱的是奶茶。

一些网红奶茶店排队几小时，“黄牛”加价几百元已经不是什么新闻了，在网上，甚至有区域性奶茶店的“代喝”“代拍”业务，供异地网友望茶止渴。2016年，美国总统大选，希拉里为了亚裔选票，来到纽约华人区点了杯珍珠奶茶，抱着杯子连说4个“Good”。日本更换年号时，高中女生把“珍珠奶茶”也投上了榜。

奶茶里“糖分+脂肪+咖啡因”的超级组合是迷人的妖精，让苦心孤诣要取减肥真经的都市丽人放弃抵抗。虽然我们知道有些奶茶里既没有奶，也没有茶，最主要的成分是奶精；虽然号称无糖的奶茶在加料和茶底里也有许多糖，但有些人总会想办法安慰自己——体重也许不会因为少喝一杯奶茶而减少，但快乐会。

奶茶是办公室的血袋，是打工人不可替代的燃料，宁可三日无食，不可三日无奶茶。深夜加班困顿萎靡时，奶茶是能让人觉得“扶我起来，我还能再做500页PPT”的续命水。

这一届年轻人加入了“拜奶茶教”。起初是环绕地球好几周的杯装奶茶，然后是透明塑料杯里的工业勾兑品，现在升级为茶是现泡的，奶是新鲜的，连水果都是手剥的，店里的灯光也经过精心设计，确保顾客在任何角度都能拍出满意照片，单杯价格也一跃跻身“30元俱乐部”。

为啥姑娘小伙这么着奶茶的道？咖啡带着种奋斗感，仿佛工作的兴奋剂，咖啡馆里的氛围，总让人感觉不谈几个亿的项目都对不起手中的美式；茶属于老年人，养生、费工夫还慢吞吞，跟不上都市生活节奏；酒能喝出感情，也同时意味着应酬，让人分辨不出有几分真心。只有奶茶乖乖巧巧，可甜可咸，手捧一杯，等于向全世界宣示，我是个悠闲的人。

你说自己烟酒上瘾，上司可能会怀疑你的意志力，但你说自己奶茶上瘾，有种职场小白兔的无辜感，简直是在跟同事卖萌了。

喝着奶茶逛街几乎是年轻的标配，如果换成以上任何一种饮料，都不能表达那种溜溜达达的轻松感。奶茶带着一丝消遣和治愈功能，隐含一种自己正在休息的闲适状态。

它和多肉、手办一起，组成年轻人办公桌上的桃花源。500毫升的纸杯里装的是歇一会儿的权利，是社畜对于悠闲生活的向往。时间和健康都给了工作，只有这一刻吸食波波的自在是属于自己的。颗颗红豆是得不到的朱砂痣，粒粒椰果是够不着的白月光。

任何一种上瘾，都满足了一种疗愈心灵苦闷的功能。

有人说，当你把奶茶放在电脑前，撕开粗大吸管的塑料袋，将尖头用力向下，“啵”一声完美戳开塑封，并且丝毫没弄弯尖头部分的瞬间，你的压力和焦虑终于找到了舒展的渠道。爱喝奶茶哪有什么道理，就想快乐一点儿呗。对于快节奏、高压力的现代人来说，还有什么比快乐两个字更加重要的呢？

当你满脸油光面对电脑屏幕上推进不下去的项目，猛吸一口奶茶，就是成年人世界短暂的深呼吸。

奶茶穿肠过，朋友心中留。那些月均喝不到5杯奶茶的同事，要么没什么朋友，要么是个狠人。点全糖的人心胸开阔、大彻大悟，半糖的最纠结，既舍不得牺牲额头的几颗痘，又想护得味蕾周全。选无糖的基本只能过过手握奶茶的心瘾，合理怀疑他只是为了显得合群。

有网友说，开心要用奶茶庆功，不开心要借它消愁；自己独饮能颅内高潮，聚众群吸能灵魂升华；工作学习时喝效率倍增，放松看剧时喝岁月静好。

不过等你半夜因咖啡因睡不着觉，打开电脑加班时，才明白奶茶纯情丝滑的外表下，隐藏着一颗卖命的心，一杯奶茶相当于好几罐红牛。

第二天，你黑着眼挤地铁上班，赶在最后一分钟完成打卡，避免了被罚款200元的风险。你坐在工位上好不容易熬到中午，又被领导叫去开会，修改了8遍的方案全部推翻重来。又到了昏昏欲睡的下午，你跟同事交换了一下眼神，忍不住再次打开外卖软件。