“睡眠令”下的中小学生睡好了吗？

来源：山西晚报

日前，中国教育部《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》提出，小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。省教育厅也发布中小学生“一日清单”，清单中明确向中小学生发出“睡眠令”。

7月1日，山西晚报记者走访调查发现，近期大多数中小学生能达到要求的睡眠时间，可仍有部分学生“睡眠不足”，这其中除了作业原因外，还有家庭环境及个人睡眠管理等方面的原因。

各学校发出的“睡眠令”有效吗？

“彤彤，该睡午觉了。”听了妈妈的话，彤彤乖乖地上床午休。彤彤在太原八一小学上二年级，原来可是个“睡觉困难户”，不仅从来不午睡，每天晚上也倍精神，不到10点钟不上床。妈妈郭女士告诉山西晚报记者，为了孩子的睡觉问题，她没少费心，可不管是谈心也好强制也罢，总不见效。现在孩子能有这样的转变，郭女士特别感谢学校和老师。

前不久，学校下发了通知，每天晚上9点20分前必须睡觉，上学时间也推迟了10分钟。除了让家长配合，老师也在学校和孩子们讲解，不好好睡觉有什么影响。老师还开玩笑地跟彤彤说，“你看你，不好好睡觉，好像都有眼袋了。回到家一定要午休，晚上也要早点睡啊。”听了老师的话，彤彤现在睡觉特别准时，根本不用妈妈催，到点准时就上床休息。

近期，太原市多所学校都通过家长会、微信通知等形式向家长进行了告知。睡眠时间、作业时长、上课时间等，都进行了明确的规定。

“从即日起，孩子作业如果到晚上10点还没做完，家长可以告诉孩子当天作业不用继续做了，未做完的私信一下老师。”家住太原市桃园路的一位初二孩子家长说，他们在前两天收到了老师的通知，其中一个主要内容就是给孩子下达“睡眠令”。班主任老师告诉家长们，学校留的作业绝大多数孩子能在晚上八九点前做完，个别孩子做不完可能是因为有的题不会，这样的题老师也不要求硬做，到晚上10点就不用再冥思苦想了，家长把情况告诉老师，第二天老师检查作业时会对孩子不会的题进行专门讲解。

什么影响睡眠？不同年级原因不同

采访中山西晚报记者了解到，对于小学、初中、高中的学生来说，不同的年级，影响他们睡眠的因素也不尽相同。

对于高中以及一部分初中的学生来说，作业是影响睡眠的主要因素，放学时间晚，还有家庭作业，睡眠时间被家庭作业挤占。一位初三学生家长告诉山西晚报记者，他儿子初三这一年基本上都在晚上11点半以后睡，早晨6点起床。教育部要求，高中生睡眠时间应达到8小时。可是，一位高二学生家长表示，孩子写完作业几乎都是晚上11点以后，作业多的时候要到凌晨1点才睡觉。而此前学校要求是早上7点多就得到校，很难保证孩子8小时睡眠。

与高年级相比，低年级的学生晚睡的原因则主要是生活习惯。虽说学校方面少留作业减少学生压力，但是个别家长的生活习惯也会影响孩子的睡眠时间。有些学生，虽然作业在学校完成了，但是由于缺乏家长的看管，孩子睡前玩手机现象比较突出。还有一部分家庭生活环境影响孩子睡眠。到孩子就寝时间了，个别家长还在玩手机、看电视，甚至喝酒或者其他娱乐，影响了孩子的生物钟，造成孩子早起困难，上课打瞌睡。

“家校合力”家长应率先放下手机

中国睡眠研究会发布的《2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书》显示：影响孩子睡眠的3个因素分别是课业压力、玩手机或电脑、父母未能做好表率；睡眠状况较差的青少年儿童中，有41.9%的人睡前会接触电视、手机、电脑等，有67%左右的父母都会经常当着孩子的面玩手机或电脑。

近日，教育部、省教育厅接连下发“睡眠令”。为了保证学生充足的睡眠，各小学上午上课时间不早于8时20分，中学不早于8时。同时，合理调控学生书面作业总量，小学生在校内完成书面作业，中学生在校内完成大部分书面作业，避免学生回家后作业时间过长，挤占正常睡眠时间。

太原市教育局相关负责人介绍，当前，全省都把中小学生睡眠时间纳入教育管理的一项重要内容，这是坚持“以生为本、健康第一”育人理念的重要体现。中小学生正是长身体的年纪，尤其小学生和初中生，睡眠时间保证不了，不仅影响孩子的生长发育，还会使孩子免疫力低下，并且影响第二天的上课状态。

有些父母是“夜猫子”，喜欢熬夜，到了晚上，家里热闹非凡，灯火通明，孩子一直都很兴奋，无法入睡，于是也效仿家长养成了晚睡的坏习惯。家长玩手机、看电视停不下来，孩子自然也会学父母的样子一起玩，不睡觉。

除了减少课业负担、少报课外班为孩子减压外，家长应做好表率，不在睡前玩手机、玩电脑、看电视，注意调整自己的睡眠时间，不熬夜，早睡早起，给孩子做出榜样，培养健康的生活方式。