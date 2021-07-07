新婚辅导室：有人笑着离开，有人领完证大哭

来源：扬子晚报

“热恋期的浓情蜜意会被婚后的柴米油盐冲淡吗？”“婚后会不会将原本憧憬的幸福生活过成一地鸡毛？”“有了孩子该怎么教育呢？”因为对未来婚姻生活的不确定性，有些准备步入婚姻殿堂或刚领完结婚证的情侣会感到焦虑，担心自己的婚姻变成一座围城。那么遇到这些困惑该如何解决？找专业婚姻咨询师做个婚前辅导也许是不错的选择。

近日，紫牛新闻记者来到南京建邺区婚姻登记处婚姻辅导室进行了探访，在婚姻咨询师吴俊的介绍下，了解到前来咨询的新人中有解决了困惑高高兴兴离开的，也有刚领完证就崩溃大哭的……

紫牛新闻记者 陈勇 紫牛新闻见习记者 笪越

刚步入婚姻殿堂内心忐忑 小夫妻走进婚姻辅导室求帮助

吴俊从事婚姻咨询师工作已有5年，是第一批入驻南京民政部门的婚姻家庭辅导师，每天辗转在南京四个区的婚姻辅导室里轮流坐班，给新人们做婚前辅导。近日，记者前来探访时，一对刚领完证的新人走进了咨询室。

张先生和赵女士今年都是29岁，经人介绍相识后，经过半年爱情“短跑”，两人都觉得已经找到了真爱，于7月1日来到南京建邺区婚姻登记处领取了结婚证。但因为相处时间不长，刚刚步入婚姻殿堂的他们，内心还是有些忐忑，“我对他(她)已经足够了解了吗？”“婚姻是否会冲淡爱情？”带着这些困惑，他们走进了3楼的婚姻家庭辅导室……

婚姻咨询师吴俊接待了他们。她让二位新人分别填写了一张亲密关系评估问卷。张先生和赵女士填好表格后，发现两人的作答选项竟然出奇一致。结婚动机，两人都选择了“相爱”这个选项；最吸引对方的都选了“性格”；就连在婚姻中认为将来最需要去克服的困难，两人都一致选择了“育儿方面”。

吴俊告诉他们，在相爱基础和相处方式上，两人已经做得很好了，不需要再担心。对他们共同提出的对“育儿方面”的焦虑，吴俊分别进行了了解。张先生担心将来有了孩子后，会影响到二人世界，打乱原本的生活节奏等。而赵女士则对孩子将来的成长过程比较担忧，担心自己不能保持一个平和的心态，将孩子变成“鸡娃”。

吴俊开导说：“育儿焦虑一方面来自社会环境的影响，周围生育过孩子的人会把育儿带来的经济压力和心理压力传递给还没有生育的人；另一方面自身心态要成长，需要通过各种科学途径树立正确的育儿观，不要因为别人的教养方式影响了自己的判断。”

一番分析过后，这对小夫妻打开了心结。赵女士告诉记者：“这次没有白来，通过与吴老师聊天，我们更加坚定了彼此相处的方式。虽然之前对于婚姻我们没有经过精心培训，但现在觉得我们是真正的灵魂伴侣，并希望这样的状态一直保持下去。”张先生也表示，现在豁然开朗了，对将来的育儿问题也不再纠结。两人拿着新婚辅导毕业证书高高兴兴地离开了。

刚领完结婚证她就哭了 咨询中第一次了解到问题症结

吴俊告诉记者，这对小夫妻是本着好上加好的心态来咨询的，这样的案例其实不多，更多的是那些对未来婚姻生活的不确定性而感到焦虑的新人。

“在婚姻辅导室，有专业咨询师在场，新人双方就有机会把平常碍于情面不愿意表达的情绪和问题都说出来。”吴俊介绍，她曾经就遇到过一位在刚领完证后就哭了的女生。

原来，女方一直将包含男方工资的双方共有资金交由她的妈妈管理，男方一直对此有些不满，在领证当天做新婚辅导时讲出了这件事，在他看来，结婚后他们作为一个独立的个体，应该先照顾自己的小家庭，而不是把赚来的钱全部交到父母那里。这是女方第一次听到男方的想法，觉得很不可思议，她曾经还觉得男方会对这样的安排很开心，所以那一刻情绪非常崩溃，直接在婚姻辅导室大哭起来。

“这个女孩一直都很听妈妈的话，妈妈觉得她该怎么样管理婚姻， 她就应该如何管理婚姻。”吴俊说，在接受了三次新婚辅导后，女方也一点点意识到：我结婚了，长大了，不应该把心态保留在还没有结婚的状态。

“其实她的妈妈也非常通情达理，了解了情况后，很尊重女儿女婿的想法。三次咨询后他们俩就非常开心了，之后也没有再来过。”

吴俊介绍，在新婚辅导室流下的泪水有两种，一种是在咨询中，男方诉说了自己为了爱人做过哪些浪漫的事情，女方在咨询中才初次得知，此时会流下激动和感动的泪水；另一种则是咨询中发现了双方相处中的一些问题，这时候他们发现对方竟是这样看待自己的，此时的眼泪包含了生气、忐忑和对未来婚姻生活的焦虑。

8个月接待300多对新人 提前辅导效果更明显

记者了解到，建邺区婚姻家庭辅导室“情满建邺”成立于2020年10月，目前已接待300多对新婚小夫妻咨询，这些都是免费的。作为南京建邺区、鼓楼区、栖霞区和江北新区民政部门婚姻家庭辅导室的总负责人，吴俊说，对于具体咨询过程，“亲密关系评估问卷”是一个必走的咨询流程，通过回答，我们可以对他们未来可能遇到的一些问题进行了解，以此来初步评估伴侣间的亲密程度。之后有针对性地与咨询对象展开对谈，分析问卷中暴露出的一些问题，解答他们对于婚姻的困惑。”

吴俊介绍，新人伴侣们通常对如何相处比较关心，比如双方如何有效沟通、家庭关系如何处理以及育儿焦虑等，“我们辅导师就会用专业的方法帮助新人解答这些困惑，帮助他们在之后的婚姻生活中更加稳定和幸福。”而有些新人咨询的问题无法一次性解决，婚姻咨询师们还会根据咨询结果为他们定制1-3节的婚姻辅导课程。

另外，建邺区婚姻登记处四楼还设立了“婚姻课堂”，邀请了多位心理咨询师和律师，每半个月开一堂课，课程内容涵盖了“如何挑选适合自己的伴侣”“男女性别差异如何影响婚姻关系”“如何塑造自身吸引力”等诸多方面。缓解育儿焦虑、解决家庭关系、改善亲密关系等一系列问题都能在此得到解答。

吴俊介绍，咨询中最多的问题主要体现在三个方面，“一个就是面对性格脾气差异、沟通模式差异，他们不懂得怎么处理。第二个是对于处理家庭关系感到焦虑，就是类似于婆媳关系，不知道未来怎么办。还有一大类就是育儿问题。”她告诉记者，前来咨询的人分为两类，“一类是要求好上加好，往往这些新人文化素质都比较高，对心理学方面的相关知识很感兴趣，愿意尝试，希望通过咨询让自己的婚姻生活好上加好。还有一类则是双方相处存在比较大的问题。其中有一些因为原生家庭的原因，缺乏安全感，对于婚姻感到恐慌和焦虑，想要来寻求专业的帮助。”

“婚前和新婚辅导能让更多人理性冷静地看待婚姻，更有能力和智慧处理婚姻家庭中的坎坷矛盾，对整个社会的稳定有着积极意义。”吴俊说，在很多人走到离婚状态时，关系已经千疮百孔，很难扭转，所以很有必要将工作前置，在结婚登记时就开展辅导服务。

对于刚结婚的新人，吴俊也提醒说，夫妻之间不同的性格会导致不同的相处模式，不能期待在婚姻生活中改变对方，只能学会先行调整自己，学会自我成长，才能提升婚姻的幸福感。